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Gomme invernali per flotte aziendali: costi, obblighi e gestione; un vademecum per i fleet manager

Furgoni e auto aziendali: obblighi dal 15 novembre, cambio stagionale, costi di stoccaggio e sicurezza alcune info ai fleet manager

Foto di: Pirelli

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

6 nov alle 16:02

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Dal 15 novembre, sulle strade con ordinanza, i veicoli devono avere pneumatici invernali o le catene a bordo. Per un’azienda con furgoni, auto e mezzi pesanti, la data apre un lavoro di coordinamento: capire quali mezzi percorrono quali strade, chi li ferma e quando, dove finiscono le gomme estive.

La partita non è solo burocratica. Il datore di lavoro risponde anche del rischio legato all’uso dei veicoli aziendali, e un fermo mal gestito pesa sulla produttività. Vediamo gli obblighi per commerciali e auto, come organizzare il cambio stagionale, quanto costa conservare gli pneumatici e dove si gioca la sicurezza.

Obblighi: commerciali, auto e mezzi pesanti

La cornice è la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. Tra il 15 novembre e il 15 aprile gli enti proprietari delle strade possono imporre pneumatici invernali o catene. Per la stagione 2026-2027 si va dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027. L’obbligo vale solo dove c’è un’ordinanza e riguarda tutti i veicoli a motore a quattro ruote: auto aziendali, furgoni e autocarri compresi.

Per le categorie più leggere c’è una deroga utile. Su auto (M1), furgoni fino a 3,5 t (N1) e rimorchi leggeri (O1), si possono montare invernali con codice di velocità inferiore a quello del libretto, ma non sotto la lettera Q, cioè 160 km/h. Vale dal 15 ottobre al 15 maggio e richiede una targhetta ben visibile al conducente con la velocità massima consentita. Se l’indice rispetta il libretto, non ci sono limiti di calendario.

Categoria Cosa serve Deroga indice di velocità Auto aziendali (M1) Invernali (M+S) o catene a bordo Sì, fino a Q, dal 15 ottobre al 15 maggio Furgoni fino a 3,5 t (N1) Invernali (M+S) o catene a bordo Sì, come sopra Mezzi pesanti oltre 3,5 t Invernali o catene, dove c’è ordinanza No, solo il rispetto del libretto

Chi opera con i mezzi pesanti deve guardare anche i confini. In Austria, per esempio, gli invernali sono obbligatori dal 1° novembre al 15 aprile, con un battistrada minimo di 5 millimetri per i radiali. Prima di pianificare le tratte estere conviene controllare le norme di ogni Paese. Le sanzioni italiane per chi circola senza dotazioni, secondo le fonti più recenti, vanno da 87 a 344 euro, con il rischio di fermo del veicolo.

Responsabilità: azienda, conducente e car policy

Il datore di lavoro deve valutare ogni fattore di rischio, compreso quello legato all’uso dei veicoli aziendali. La giurisprudenza richiama un principio: non basta fidarsi della diligenza del lavoratore, serve un controllo costante. Degli pneumatici non idonei, per un’azienda, non sono solo una multa.

Pirelli Cinturato Winter 3

Foto di: Pirelli

Il conducente, dal canto suo, è responsabile della sicurezza propria e altrui nell’uso degli strumenti aziendali, auto compresa. Questa responsabilità va comunicata per iscritto. Ecco perché la car policy diventa lo strumento operativo: indica quali gomme montare, entro quando, chi controlla pressione e battistrada e cosa fare in caso di ordinanze locali. Con il noleggio a lungo termine, la policy deve dialogare con il contratto.

Cambio stagionale: come pianificarlo

La finestra utile va dal 15 ottobre al 15 novembre. Il metodo più efficace è lavorare a scaglioni: dividere la flotta per aree, per turni o per priorità operative, così da non fermare tutti i mezzi insieme. I veicoli che percorrono tratte con ordinanza anticipata, come i valichi o alcune zone montane, vanno cambiati per primi. Per i commerciali, dove il fermo si traduce subito in consegne saltate, l’ideale è affiancare il cambio a un’altra attività già programmata, come il tagliando.

Un errore frequente è trattare il cambio gomme come una semplice scadenza di stagione. Il passaggio è anche il momento giusto per controllare usura, pressione, assetto e convergenza, e per intercettare problemi prima che diventino contestazioni. Con il noleggio a lungo termine conviene verificare che cosa include il canone: numero di cambi, stoccaggio, formula flat o pay per use, addebiti a fine contratto per pneumatici danneggiati.

Come ricordato dagli specialisti Pirelli, la regola è la stessa delle auto private: gli pneumatici invernali sono un fondamentale dispositivo di sicurezza e, parlando di flotte e quindi di veicoli destinati a un utilizzo spesso intensivo, fanno una grande differenza. Controllare che le società di noleggio con cui si sono stipolati i contratti si appoggino a network affidabili è importante, perché chi gestisce cambi gomme, deposito e manutenzione deve essere in grado di garantire sempre un'alta qualità. Stesso discorso se la flotta è composta da mezzi di proprietà: i fleet manager devono affidarsi a professionisti che sappiano gestire parchi auto composti anche da modelli differenti. Fondamentale poi affidarsi a prodotti di qualità, senza guardare al costo, così da evitare inconvenienti o spese impreviste dovute a eventuali fermi auto.

Costi di stoccaggio e di cambio

Le voci da considerare sono il cambio, il deposito e, a monte, l’acquisto del secondo treno. Il cambio completo di quattro gomme, con smontaggio, montaggio ed equilibratura, costa mediamente tra 40 e 80 euro. Il deposito stagionale si colloca, a seconda di città e gommista, tra 20 e 80 euro, con valori più frequenti tra 20 e 50. Molte officine propongono pacchetti forfettari che includono più servizi.

Voce Costo indicativo per gomma Costo indicativo per veicolo Cambio stagionale (4 gomme) - 40-80 euro Deposito per stagione - 20-80 euro, più spesso 20-50 Due cambi e un deposito all’anno - Circa 100-210 euro Pirelli Carrier Winter, furgoni (misure da 16 pollici più comuni) Circa 130-200 euro Circa 520-800 euro a set Pirelli Cinturato Winter 3, auto (225/50 R17) Circa 145-180 euro circa 580-720 euro a set

Sui prezzi degli pneumatici serve una precisazione, il prezzo effettivo varia in base a rivenditore, regione e misura e ogni rivenditore lo determina in autonomia. Le cifre in tabella sono valori indicativi ricavati da listini online europei, senza montaggio, e vanno considerate un punto di partenza.

Scorpion Winter 3, Cinturato Winter 3 e P Zero Winter 2, la gamma di pneumatici invernali Pirelli 2026

Foto di: Pirelli

Per acquistare Pirelli, la strada ufficiale è la rete dei rivenditori autorizzati. Driver ha superato i 500 punti vendita in Italia e per una flotta conviene chiedere un preventivo a più sedi, con prezzo comprensivo di montaggio, equilibratura e smaltimento, e verificare se esistono condizioni dedicate.

Moltiplicate per i mezzi in flotta, le cifre cambiano scala. Su 100 veicoli, due cambi e un deposito valgono tra 10mila e 21mila euro l’anno, senza contare il fermo e l’acquisto degli pneumatici. Chi dispone di un magazzino proprio sposta il costo su spazio, personale e movimentazione. In aree con inverni miti e percorrenze moderate, i quattro stagioni omologati possono ridurre i cambi e il deposito, con un risparmio indicativo di 80-120 euro l’anno per veicolo.

Sicurezza: pneumatici, pressione e battistrada

La differenza si misura in metri. A 40 km/h su fondo innevato, le associazioni di settore stimano uno spazio di frenata di circa 20 metri con gomme invernali e oltre 40 con pneumatici non adatti. Per un mezzo carico la distanza cresce. Vale anche il freddo: sotto i 7 gradi la mescola estiva perde aderenza, mentre il calo di temperatura riduce la pressione di gonfiaggio. Il limite legale del battistrada è 1,6 millimetri, ma le indicazioni di sicurezza suggeriscono di sostituire le invernali sotto i 4.

Pirelli Cinturato Winter 3

Foto di: Pirelli

Sul fronte dell’offerta, i costruttori propongono gamme dedicate ai diversi mezzi. Per i commerciali leggeri c’è, come abbiamo visto il Pirelli Carrier Winter: secondo il Costruttore, disegno e mescola sono stati rivisti per aumentare chilometraggio e sicurezza durante la stagione fredda. Per le auto aziendali, il Cinturato Winter 3 ha vinto il test ADAC 2026 nella misura 225/50 R17 tra 16 modelli, mentre per le elettriche e le plug-in esistono coperture con marcatura ELECT.

I test, però, non sostituiscono i dati della flotta. Chilometri annui, carichi, strade percorse e tempi di sostituzione dicono quale pneumatico conviene davvero. Montare quattro gomme dello stesso tipo, controllare la pressione con regolarità e verificare i sistemi di monitoraggio, dove presenti, resta la base di una stagione senza sorprese.

La checklist del fleet manager per la stagione invernale

Dalla mappa delle strade all’ultimo controllo del battistrada: i passaggi da chiudere prima e dopo il 15 novembre.

Prima del cambio

Mappare i veicoli per categoria (auto, furgoni fino a 3,5 t, mezzi pesanti) e per strade percorse, con le ordinanze in vigore.

Verificare sul libretto misura, indice di carico e indice di velocità. Se le invernali hanno un indice inferiore, non può scendere sotto la lettera Q e serve la targhetta monitoria in vista al conducente.

Controllare marcatura M+S, meglio se con simbolo 3PMSF, sugli pneumatici in uso o in acquisto.

Misurare il battistrada: il limite legale è 1,6 millimetri, ma per le invernali si consiglia la sostituzione sotto i 4.

Controllare età, usura irregolare, danni e pressione di ogni gomma.

Decidere per ogni veicolo tra invernali dedicate, quattro stagioni omologati e catene a bordo, soprattutto sulle tratte montane.

Verificare le tratte estere: in Austria, per esempio, gli invernali sono obbligatori dal 1° novembre al 15 aprile.

Durante il cambio

Dividere la flotta per scaglioni, dando priorità a chi percorre tratte con ordinanza anticipata.

Abbinare il cambio a un tagliando o a un controllo già programmato, per ridurre il fermo.

Montare quattro gomme dello stesso tipo e farsi consegnare un riepilogo per veicolo.

Chiedere ai rivenditori autorizzati un preventivo con montaggio, equilibratura, smaltimento e deposito, con la durata inclusa.

Etichettare gli pneumatici stagionali per veicolo e posizione, così da evitare scambi in primavera.

Responsabilità e comunicazione

Aggiornare la car policy con tipo di gomme, date, controlli di pressione e battistrada, e cosa fare con le ordinanze locali.

Informare per iscritto i conducenti sulle loro responsabilità e sulle dotazioni a bordo.

Registrare data, chilometraggio e condizioni degli pneumatici a ogni cambio.

Con il noleggio, verificare cambi, stoccaggio e addebiti a fine contratto inclusi nel canone.

Dopo la stagione

Pianificare il ritorno alle estive tra il 15 aprile e il 15 maggio, ricordando che oltre la scadenza le invernali con indice ridotto non sono più ammesse.

Confrontare costi reali e fermo mezzo con il budget, per decidere se il doppio treno conviene ancora.

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Fonte: Pirelli

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