Un nuovo marchio cinese arriva in Italia: scopri le due ibride plug-in

Un nuovo marchio automobilistico cinese sbarca in Italia. Wuling apre la sua rete commerciale nel Paese grazie a Kngloo, l'importatore e distributore ufficiale dei veicoli del marchio in Europa. Due flagship store a Milano e a Roma hanno inaugurato il 9 novembre 2026.

La gamma italiana parte con due modelli ibridi plug-in, entrambi costruiti sullo stesso schema tecnico: un motore a benzina 1,5 litri abbinato a una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 20,5 kWh. Kngloo prevede di ampliare gradualmente la rete con nuovi dealer partner sul territorio nazionale.

Y3 Max, il SUV compatto

La Y3 Max è un SUV compatto lungo 4.590 mm, pensato da Wuling per la mobilità urbana e per i tragitti fuori città. Il motore termico eroga 78 kW (106 CV) e 130 Nm di coppia, con cambio automatico e ciclo Atkinson a doppio albero a camme.

Fotogallery: Wuling Y3 Max 38 Fonte: Wuling

L'autonomia in modalità elettrica si ferma a 140 km nel ciclo WLTP. Quella combinata arriva invece a 1.100 km. La ricarica in corrente alternata da 3,3 kW porta la batteria dal 20 al 100% in 6,5 ore, mentre la ricarica rapida in corrente continua copre il tratto dal 30 all'80% in 30 minuti. Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 469 e 1.452 litri, con i sedili posteriori ripiegati.

Y8 Max, la monovolume a sette posti

La Y8 Max è una monovolume a sette posti, lunga 4.910 mm, con porta scorrevole elettrica sul lato passeggero. Il motore termico da 1,5 litri sviluppa 75 kW (102 CV) e 130 Nm, con la stessa batteria LFP da 20,5 kWh della Y3 Max e un'autonomia elettrica dichiarata di 100 km.

Fotogallery: Wuling Y8 Max 27 Fonte: Wuling

Il veicolo integra due modalità di utilizzo esclusive del marchio. La modalità "riposo" regola clima, illuminazione e un rumore bianco per il relax dei passeggeri, mentre la modalità "pet" mantiene l'abitacolo climatizzato per gli animali lasciati a bordo. La connettività passa da Huawei HiCar e da uno schermo centrale da 12,8 pollici.

Per il momento Kngloo non ha comunicato i prezzi dei due modelli sul mercato italiano.

Il piano di espansione di Kngloo

Kngloo gestisce oggi oltre 40 punti vendita in quattro mercati europei (Spagna, Italia, Francia e Portogallo). L'obiettivo dichiarato è consolidare la rete distributiva e la notorietà del marchio Wuling nel Paese. Secondo l'azienda, il lancio italiano si inserisce in un piano di sviluppo europeo che conta già oltre 60 punti vendita complessivi, con sedi anche a Shanghai e New York.

"L'arrivo di Kngloo in Italia rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita europea. La nostra priorità è costruire una presenza solida, strutturata e riconoscibile, investendo nello sviluppo della rete di dealer partner" ha dichiarato Long Yijun, CEO di Kngloo.

Elena Liao, Country Manager di Kngloo Italia Foto di: Wuling

Wuling fa parte dell'ecosistema industriale di SAIC-GM-Wuling (SGMW), la joint venture fondata nel 2002 da SAIC Motor, General Motors China e Guangxi Automobile Group. Il marchio è nato in Cina nel 1958 e ha superato i 32 milioni di veicoli prodotti, un traguardo raggiunto per primo tra i costruttori cinesi.

"Vogliamo accompagnare la crescita di Kngloo in Italia attraverso un approccio concreto e di lungo periodo" ha spiegato Elena Liao, Country Manager di Kngloo Italia.