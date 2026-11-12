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La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare

Forme più decise e una gamma sempre più ibrida. Ecco come potrebbe essere la nuova Sportage

Foto di: Motor1.com

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

12 nov alle 13:00

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La Kia Sportage evolverà in modo radicale. La sesta generazione del SUV coreano è attesa nel 2027 e i prototipi avvistati su strada suggeriscono un rinnovamento importante, con proporzioni più squadrate e uno stile vicino ai modelli più recenti della Casa asiatica.

In attesa di vedere la vettura senza camuffature, il nostro render immagina come potrebbe diventare uno dei SUV di maggior successo sul mercato europeo.

Un volto nuovo

Nel render la prima differenza si nota davanti. La parte superiore del frontale della Sportage è attraversata da una firma luminosa sottile, che si allunga verso i lati e incontra elementi verticali ai margini del paraurti.

Kia Sportage (2027), il render di Motor1.com

Foto di: Motor1.com

La griglia principale si potrebbe spostare più in basso, mentre il cofano appare ampio e relativamente piatto.

Anche di profilo la Kia potrebbe puntare sulla regolarità delle forme, con l'obiettivo di rendere l'auto non solo più imponente, ma pure più spaziosa a bordo per persone e bagagli.

Nell'abitacolo, il riferimento sarebbe sempre la Hyundai Tucson, con cui dovrebbe essere mantenuto un forte legame a livello di piattaforma, interni e motorizzazioni.

Per esempio, nella Hyundai sono presenti una strumentazione digitale sottile e un monitor centrale da 17". Una soluzione simile permetterebbe alla Kia di superare l’attuale disposizione a doppio schermo affiancato, mantenendo alcuni comandi fisici per le funzioni principali.

Il futuro passa ancora dal 1.6 turbo

Il legame tecnico con la Tucson dovrebbe aiutare a capire anche come cambieranno i motori. La direzione più probabile è una gamma costruita attorno al 1.6 turbo benzina, con diversi livelli di elettrificazione e una versione d’ingresso potenzialmente ancora priva di assistenza elettrica.

Hyundai Tucson 2026, gli interni

Foto di: Hyundai

Sulla nuova Hyundai, il quattro cilindri sviluppa 150 CV ed è previsto sia con cambio manuale a sei rapporti sia in configurazione mild hybrid a 48 volt, abbinata al doppia frizione a sette marce.

Salendo nella gamma si trova la full hybrid da 245 CV e 380 Nm, con cambio automatico a sei rapporti e batteria da 1,49 kWh.

Al vertice c’è la plug-in hybrid da 292 CV, sempre con 380 Nm e cambio automatico a sei marce. La batteria cresce a 17,1 kWh, con un’autonomia elettrica obiettivo fino a 81 km e caricatore in corrente alternata da 7,2 kW.

Resta da vedere quanto di questa offerta passerà alla Sportage e con quali tarature. Il debutto previsto nel 2027 chiarirà quanto saranno vicine le due coreane sotto carrozzerie sempre più diverse.

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La nuova Kia Sportage vista su strada

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