Le nuove GWM non sono dei SUV

Due carrozzerie diverse sulla stessa meccanica. Ecco cosa propone Great Wall Motor con la nuova Ora 7, attesa in Cina entro la fine di novembre 2026, in versione shooting brake e fastback: una scelta rara nel segmento delle elettriche cinesi di fascia media.

I documenti di omologazione circolati in Cina anticipano già dimensioni, potenza e autonomie dichiarate. Mancano invece prezzi, piani per l'Europa e data di arrivo sul mercato italiano, dettagli che la Casa cinese non ha ancora reso noti.

GWM Ora 7, come è fatta

La GWM Ora 7 misura 4.820 mm di lunghezza, 1.870 mm di larghezza e 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.870 mm. Il nuovo modello può essere visto come l'erede della Ora Lightning Cat, la coupé elettrica in vendita in Cina. La doppia scelta per quanto riguarda la carrozzeria amplia però la gamma. Come detto non sappiamo ancora se la Ora 7 arriverà in Europa, dove GWM conta di portare 10 nuovi modelli entro il 2030, assieme a una fabbrica.

Fotogallery: GWM Ora 7 Shooting Brake 3 Fonte: GWM

Sotto la carrozzeria la Ora 7 monta due motori elettrici, uno per asse. Quello anteriore eroga 160 kW (215 CV), quello posteriore 150 kW (201 CV), per una potenza combinata di 310 kW, pari a 416 CV complessivi e trazione integrale. Ad alimentarci ci pensano batterie LFP (litio ferro fosfato) fornite da Svolt, disponibili in due tagli da 58,3 kWh e 68,9 kWh. Nel ciclo di omologazione cinese CLTC le autonomie dichiarate sono tre: 535 km, 560 km e 630 km, a seconda della combinazione tra batteria e carrozzeria scelta.

Convertiti in condizioni più vicine al ciclo europeo WLTP, questi valori scendono indicativamente a circa 433, 454 e 510 km. Restano comunque cifre riferite ai soli test di omologazione cinesi. Allestimenti, prezzi e un'eventuale commercializzazione fuori dalla Cina non sono ancora stati comunicati da GWM.