Debutta la Volkswagen ID. Cross più economica

Dopo le versioni più potenti arriva in Italia la Volkswagen ID. Cross con batteria da 37 kWh netti, la versione d'ingresso del piccolo SUV elettrico. L'autonomia dichiarata arriva fino a 324 km nel ciclo WLTP, con ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in circa 23 minuti.

La batteria più piccola punta a contenere i costi di acquisto e gestione, restando comunque utilizzabile anche fuori città: la velocità massima è di 160 km/h, sufficiente per un uso autostradale senza difficoltà secondo quanto dichiarato dalla Casa tedesca.

Quanto costa la ID. Cross più economica

La gamma italiana della Volkswagen ID. Cross si articola ora su due capacità di batteria, tre livelli di potenza e tre allestimenti: Trend, Life e Style. La batteria da 37 kWh abbina il motore da 116 CV alla sola Trend, proposta a 28.950 euro, mentre il motore da 135 CV equipaggia Life e Style, disponibili rispettivamente da 32.450 e 35.400 euro. Le versioni con batteria da 52 kWh montano invece il motore da 211 CV e restano riservate agli allestimenti superiori: 37.450 euro per la Life, 40.400 euro per la Style.

Versione Motore Prezzo Volkswagen ID. Cross Trend BEV 37 kWh - 116 CV 28.950 euro Volkswagen ID. Cross Life BEV 37 kWh - 135 CV 32.450 euro Volkswagen ID. Cross Style BEV 37 kWh - 135 CV 35.400 euro

Di serie la Volkswagen ID. Cross Trend da 37 kWh include già Digital Cockpit da 10,25", infotainment touchscreen da 12,9", climatizzatore Climatronic, fari LED con Light Assist, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist e Park Pilot anteriore e posteriore. Completano la dotazione i cerchi da 17" e la ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load fino a 3,6 kW, utile per alimentare dispositivi esterni.

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La Life, indicata come la versione più richiesta nel taglio da 37 kWh, aggiunge cerchi Edinburgh da 18", Climatronic a due zone, Cruise Control adattivo e ricarica induttiva per smartphone. La Style, al vertice, introduce fari IQ.Light Matrix LED, illuminazione ambiente a 30 tonalità, sedili anteriori riscaldati in tessuto riciclato Seaqual e apertura Keyless Entry & Go.

Volkswagen ID. Cross, gli interni Foto Di: Volkswagen Volkswagen ID. Cross, il bagagliaio Foto Di: Volkswagen

Tra gli optional disponibili per il piccolo SUV elettrico Volkswagen su tutti gli allestimenti c'è il navigatore Innovision Pro, mentre il tetto panoramico resta riservato a Life e Style. Su Style sono inoltre disponibili l'impianto audio Harman Kardon e il pacchetto sedili con regolazione elettrica, memoria e supporto lombare con massaggio, oltre ai pacchetti di assistenza alla guida IQ.Drive e IQ.Drive Plus con Park Assist Pro e Car2X.

La Volkswagen ID. Cross vista dal vivo