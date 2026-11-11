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Dal telaio alla Lancia Stratos col V6 Alfa Romeo: 8 anni di lavoro

Nathan Kennedy e suo padre hanno impiegato 8 anni a trasformare un telaio nudo in una replica di Lancia Stratos col V6 Alfa Romeo

Foto di: 9caars

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

11 nov alle 16:00

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Nathan Kennedy e suo padre hanno impiegato otto anni per costruire una replica della Lancia Stratos da zero, partendo da nient'altro che un telaio a traliccio nudo. La coppia ha lavorato in un container, trasformando un'idea adolescenziale ispirata da un vecchio episodio di Top Gear in un'auto kit completamente funzionale.

La macchina finita pesa 950 kg e monta un motore Alfa Romeo V6 "Busso" da 3,0 litri posizionato centralmente, che trasmette la potenza alle ruote posteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato. Kennedy ha illustrato la costruzione in un video pubblicato sul canale YouTube 9caars.

Un progetto decennale costruito da un telaio nudo

L'idea ha preso piede quando Kennedy aveva 13 o 14 anni, dopo che lui e suo padre hanno visto un segmento di Top Gear in cui i presentatori costruivano un'auto kit Caterham Seven in un solo giorno e la facevano gareggiare contro Stig. Questo ha scatenato una proposta semplice: costruire un'auto progettata insieme.

Replica della Lancia Stratos

Foto di: 9caars

Ciò che era disponibile all'epoca non era tanto un'auto, ma l'idea di un'auto. "E l'idea si è concretizzata sotto forma di un semplice telaio. Proprio come una grande gabbia di sicurezza e basta," ha detto Kennedy. Ogni staffa doveva essere lavorata, forata e filettata a mano, spesso più di una volta.

Il padre di Kennedy aveva già fatto rally e costruito auto in passato, ma secondo Kennedy, anche lui ha trovato questo progetto diverso da qualsiasi altro avesse affrontato prima. I progressi sono stati così lenti che interi sabati sono stati dedicati a una singola staffa, con parti frequentemente rimosse e riadattate finché non si adattavano perfettamente.

Ci sono voluti circa otto anni di lavoro nei fine settimana prima che la replica della Lancia Stratos fosse funzionante e pronta per la strada. "Ci sono sempre altre cose da fare, ma sì, probabilmente ci sono voluti otto anni prima che fosse pronta a guidare e correre e ad essere in strada per la prima volta," ha detto Kennedy.

Potenza Alfa Romeo al posto dell'originale V6 Ferrari

Il telaio a traliccio della replica non si basa su nessuna auto donatrice. È stato costruito come una struttura propria, ingegnerizzata per rimanere il più fedele possibile alle proporzioni e al layout originali della Stratos. La vera Stratos utilizzava un motore V6 fornito da Ferrari, un motore che Kennedy e suo padre non sono riusciti a reperire per la loro costruzione.

Il "V6 Busso" di Alfa Romeo ha colmato quel vuoto. "L'originale avrebbero avuto un motore Ferrari, ma suppongo che il V6 Alfa sia una buona seconda scelta, se non si riesce a ottenere un motore Ferrari," ha detto Kennedy. La trazione posteriore e un differenziale a slittamento limitato completano il gruppo propulsore.

La vernice blu brillante e l'assetto ispirato al rally attirano l'attenzione ovunque vada, ha detto Kennedy, sia da parte di persone che riconoscono la forma sia da quelle che semplicemente notano il rumore per prime. Appassionati e non appassionati tendono a fermarsi e a guardare, ha aggiunto.

A proposito di Lancia Stratos

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Fonte: 9caars

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