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Renault 2027, tutte le novità in arrivo

La Megane elettrica si rinnova nello stile e nella batteria, mentre la R5 Turbo 3E porta su strada una ricetta da supercar

Foto di: Motor1 Italia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

16 nov alle 13:00

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Due modi molto diversi di interpretare l’elettrico accompagnano il 2027 di Renault. Da una parte la Megane E-Tech Electric, aggiornata per migliorare autonomia, ricarica e contenuti. Dall’altra la 5 Turbo 3E, una sportiva costruita in pochi esemplari che riprende il nome delle celebri Turbo degli anni ’80.

La Megane è un restyling già presentato nel 2026, destinato a consolidarsi nella gamma dell’anno successivo. Per la R5 Turbo 3E, invece, il 2027 segna il passaggio dalle prenotazioni alle prime consegne.

Renault Megane E-Tech Electric 2027

Renault 5 Turbo 3E 2027

Renault Megane E-Tech Electric 2027

La Megane E-Tech Electric cambia soprattutto davanti. Il frontale viene ridisegnato per avvicinarsi al linguaggio delle Renault più recenti, mentre dietro rimane la firma luminosa a tutta larghezza, reinterpretata con elementi tridimensionali. Arrivano inoltre nuovi cerchi e una caratterizzazione specifica per l’allestimento Esprit Alpine.

Renault Megane E-Tech

Foto di: Renault

L’abitacolo mantiene il sistema openR link con Google integrato, aggiornando servizi e funzioni connesse. La gamma viene semplificata attorno a due allestimenti, Techno ed Esprit Alpine, e a un’unica combinazione di motore e batteria.

Il propulsore sviluppa 220 CV, mentre l’accumulatore passa dai precedenti 60 kWh a 67 kWh, adottando la chimica LFP. L’autonomia dichiarata arriva fino a 500 km WLTP e la ricarica rapida permette di passare dal 15 all’80% in 24 minuti. I prezzi partono da 34.150 euro.

Modello Renault Megane E-Tech Electric 2027 Carrozzeria Crossover segmento B Motori Elettrico da 220 CV Arrivo Inizio 2027 Prezzo da 34.150 euro

Renault 5 Turbo 3E

La Renault 5 Turbo 3E condivide il richiamo storico con la piccola R5 elettrica, ma segue una strada tecnica molto diversa. La carrozzeria larga, i passaruota pronunciati e le grandi prese d’aria reinterpretano le Turbo e Turbo 2, mentre sotto trova posto una piattaforma specifica.

Renault 5 Turbo 3E

Foto di: Renault

Le dimensioni raccontano bene il progetto: 4,08 metri di lunghezza, 2,03 metri di larghezza e 1,38 metri di altezza. La costruzione punta sulla leggerezza, con un peso obiettivo di circa 1.450 kg, piuttosto contenuto per un'elettrica. I due motori elettrici integrati nelle ruote posteriori assicurano la trazione posteriore, con una potenza complessiva di 555 CV, uno 0-100 km/h inferiore ai 3,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h.

La batteria è da 70 kWh, con un'autonomia intorno ai 400 km.L’architettura a 800 volt consente ricariche fino a 350 kW, con un passaggio dal 15 all’80% in circa 15 minuti. La produzione sarà limitata a 1.980 esemplari numerati, con ampie possibilità di personalizzazione. Le prime consegne sono previste nel 2027. Il prezzo di lancio annunciato è di 155.000 euro, IVA inclusa, riservato alle prime 500 prenotazioni ed esclusi optional e personalizzazioni.

Modello Renault 5 Turbo 3E Carrozzeria Sportiva segmento B Motori Due elettrici posteriori, potenza di 555 CV Arrivo Prima metà 2027 Prezzo da 155.000 euro

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