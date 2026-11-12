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Lamborghini Temerario: ancora più sound con lo scarico in titanio Akrapovič

Akrapovič e Lamborghini rimodellano lo scarico della Temerario Coupé con componenti in titanio, geometria rivista e nuovo isolamento

Foto di: Lamborghini

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

12 nov alle 08:00

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Il V8 di Lamborghini ha appena trovato una nuova voce. La Temerario Coupé sta ricevendo un sistema di scarico in titanio Akrapovič progettato per affinare il suono del suo V8 ibrido biturbo da 4,0 litri, e la casa automobilistica ha rilasciato un video teaser per dimostrarlo.

Il sistema è presentato come un aggiornamento acustico, non un kit di potenza. Lamborghini lo ha costruito con una geometria interna rivista. Il motore sottostante può già girare fino a 10.000 giri/min, il che rende la messa a punto dello scarico particolarmente sensibile in questo caso.

Cosa cambia nello scarico Akrapovič della Temerario

Il sistema in titanio di Akrapovič sostituisce il sistema standard con tubi di diametro maggiore, collettori personalizzati e un'architettura del silenziatore rielaborata. Lamborghini afferma che il layout è stato calibrato per enfatizzare frequenze specifiche piuttosto che semplicemente aumentare il volume in generale.

Scarico Akrapovič per la Lamborghini Temerario

Foto di: Lamborghini

Anche il calore fa parte del progetto ingegneristico. Un'isolamento completo mantiene sotto controllo le temperature intorno alle sezioni più calde del sistema, un dettaglio importante su un V8 ibrido che lavora già duramente a regimi elevati prolungati.

Non è la prima volta di Akrapovič con Lamborghini. Le aziende collaborano già su sistemi in titanio per la Urus e la famiglia Huracan, quindi l'applicazione sulla Temerario estende una partnership esistente.

Il sistema non aggiunge cavalli, non riduce il peso né ha un prezzo pubblicato, almeno secondo quanto è stato confermato. Queste sono le domande che ogni lettore si porrà. Lamborghini non ha ancora risposto pubblicamente a nessuna di esse.

Il V8 da 907 CV dietro la nuova colonna sonora

Il V8 biturbo da 4,0 litri della Temerario è stato sviluppato a Sant'Agata Bolognese e costituisce il cuore del sistema ibrido della vettura, con una potenza combinata di 907 cavalli. Tale potenza colloca il Temerario saldamente nella conversazione di punta attuale di Lamborghini. Le discussioni su una possibile Temerario Sterrato rimangono ancora nella colonna dei rumor per un futuro spin-off fuoristrada.

Lamborghini Temerario, la prova sul circuito dell'Estoril

Foto di: Lamborghini

Un V8 che gira fino a 10.000 giri/min si comporta diversamente all'uscita dello scarico rispetto a un motore convenzionale, con il carattere sonoro che cambia man mano che la lancetta sale. Questa è la gamma su cui Akrapovič afferma di aver messo a punto il nuovo sistema, non un minimo più rumoroso o un ruggito più profondo ai bassi regimi.

Lamborghini ha già mostrato la Temerario in diverse forme quest'anno, inclusa la collezione Temerario Tettonero e una Temerario per la polizia stradale italiana. Lo scarico Akrapovič aggiunge una storia ingegneristica a una gamma che è stata principalmente incentrata su edizioni speciali e stili di carrozzeria.

Per ora, lo scarico esiste come un'opzione annunciata senza prezzi confermati o date di disponibilità nel mercato statunitense. Il video teaser di Lamborghini è l'unica prova pubblica del sistema installato su un'auto, e la casa automobilistica non ha detto quando gli acquirenti potranno ordinarlo.

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Fonte: Lamborghini

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