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Jaguar potrebbe già avere un nome per la sua prossima auto
Jaguar ha registrato il nome Type 02 in Europa mentre si prepara ad espandere la sua gamma elettrica oltre la Type 01
Foto di: Jaguar
Di: Anthony Alaniz
Tradotto da: Fabio Gemelli
12 nov alle 10:30
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È passato poco più di un mese da quando Jaguar ha svelato la Type 01, la sua nuova gran turismo elettrica. Poco dopo la presentazione, il costruttore ha iniziato a preparare il terreno per ciò che verrà dopo, e ora sappiamo come Jaguar potrebbe chiamare il nuovo modello.
Il costruttore britannico ha depositato un marchio nell'Unione Europea per Type 02, scoperto per la prima volta da CarMoses.com. Jaguar ha già suggerito che i futuri veicoli "offriranno maggiore praticità", con molti che sospettano che il prossimo modello dell'azienda sarà un redditizio SUV che attrarrà una gamma più ampia di acquirenti.
Secondo Rawdon Glover, il direttore generale dell'azienda, dopo la presentazione, i futuri modelli Jaguar offriranno "cose diverse per pubblici diversi. Puoi aspettartelo nel portafoglio."
Quale sarà il prossimo modello di Jaguar?
Jaguar non ha fornito dettagli concreti sul suo prossimo modello. Mentre la GT a quattro porte appare straordinaria, i consumatori attuali preferiscono crossover e SUV a guida alta, e ci aspettiamo che Jaguar voglia servire questi acquirenti il prima possibile.
Jaguar Type 01
Foto di: Jaguar
Le consegne per la Type 01 dovrebbero iniziare entro la fine del 2027. Il secondo modello di Jaguar dovrebbe debuttare dopo, seguito da un terzo che potrebbe essere una grande berlina.
Una nuova era per Jaguar
La Jaguar Type 01 rappresenta un grande cambiamento rispetto alla gamma più recente del marchio, progettata per competere con le case automobilistiche di lusso tedesche e giapponesi. Incapace di competere veramente con BMW, Mercedes-Benz, Porsche e Lexus, JLR (Jaguar Land Rover) ha deciso di rinnovare l'intero marchio Jaguar e di spostarlo verso l'alto del mercato.
Fotogallery: Jaguar Type 01
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Fonte: Jaguar
Jaguar vuole competere con case come Aston Martin, Bentley, Mercedes-Maybach e altri marchi di fascia alta. La Jaguar Type 01 avrà un prezzo di partenza di circa 150.000 euro.
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Fonte: European Intellectual Property Office via CarMoses.com
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