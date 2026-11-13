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Mazda 2027, tutte le novità in arrivo

La CX-5 pronta a diventare full hybrid mentre a inizio anno la 6e 2027 arriverà nelle concessionarie. Nessuna notizia sulla nuova Mazda2

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

13 nov alle 13:00

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Mazda è abituata a rinnovare buona parte della propria gamma con vari model year per ciascun modello, con leggerissimi ritocchi di stile, allestimenti modificati e poco altro. Non mancano naturalmente le novità vere e proprie, debutti di nuove generazioni o modelli completamente nuovi. Lo stesso accadrà nel 2027.

Da una parte la versione full hybrid della CX-5, dall'altra l'arrivo nelle concessionarie della rinnovata 6e. Non ci sono invece notizie riguardanti le nuove Mazda2 e CX-3, quest'ultimo che nel 2027 si rinnoverà con produzione in Tailandia ma riservato unicamente al mercato interno e quello giapponese.

Mazda 6e 2027

Mazda CX-5 full hybrid

Mazda 6e 2027

La Mazda 6e è l'ammiraglia elettrica della Casa giapponese, berlina 5 porte presentata a inizio 2025 e oggetto di aggiornamenti non tanto estetici quanto meccanici, con l'arrivo nelle concessionarie previsto per l'inizio del 2027.

Mazda 6e 2027

Foto di: Mazda

L'aggiornamento coinvolge gli allestimenti, con l'arrivo dell'Homura Plus, ma la novità più importante riguarda l'adozione di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia alimentato da una nuova batteria LFP da 78 kWh, che permette di caricare fino a 200 kW in corrente continua per percorrere 560 km nel ciclo combinato. I prezzi partono da 43.650 euro.

Modello Mazda 6e 2027 Carrozzeria Berlina Motore Elettrico Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 43.650 euro

Mazda CX-5 full hybrid

Per ora della Mazda CX-5 full hybrid sappiamo che dovrebbe arrivare verso la fine 2027 e che il motore sarà sviluppato internamente, senza quindi riprendere powertrain di altri costruttori. Alla base ci sarà il solito 2.5 benzina aspirato, unito a un motore elettrico e a una batteria ben più potente rispetto a quella della versione mild hybrid, permettendo così di percorrere una manciata di chilometri in modalità elettrica e abbassare ulteriormente i consumi.

Mazda CX-5 2026

Foto di: Mazda

Conosciuto con il nome Skyactiv-Z il nuovo powertrain di Mazda potrebbe poi fare da base per un futuro sviluppo di versioni full hybrid delle unità 6 cilindri.

Modello Mazda CX-5 full hybrid Carrozzeria SUV medio Motore Full hybrid Arrivo Fine 2027 Prezzo N.d.

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