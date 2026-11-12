Home
Porsche
News
La nuova sportiva a benzina di Porsche è al Nurburgring
E fa sentire il suono del suo misterioso motore
Foto di: Porsche
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
12 nov alle 14:30
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815254%2Fporsche-mission-s-video-nurburgring-sound-motore%2F&text=La%20nuova%20sportiva%20a%20benzina%20di%20Porsche%20%C3%A8%20al%20Nurburgring&via=motor1italia)
- Copia
Condividi
La Porsche Mission S ha avuto la sfortuna di debuttare praticamente in contemporanea con la Tesla Roadster e, al contrario della supercar americana, quella tedesca non fa le capriole, non si stacca da terra e non ha razzi di derivazione spaziale. Ma l'effetto wow della tedesca è ben più (letteralmente) attaccato a terra: un motore a benzina, per la gioia di tutti gli appassionati.
Ma in quel di Zuffehausen nessuno ha parlato di motore: dalla cilindrata al frazionamento le bocche rimangono cucite. Mentre ciò che muove la Porsche Mission S si è fatto sentire in occasione del debutto e ora torna a cantare in un video spia, girato al Nurburgring, e pubblicato sul profilo Instagram Willco Blok.
La voce in crescendo
A differenza di quanto capitato in quel di New York, dove la Porsche Mission S è stata accesa per poi rimanere ferma, lungo i 20 e passa chilometri del tracciato tedesca si è mossa eccome, facendo quindi sentire come il suo misterioso motore (il V8 della 963 LMDh? Un inedito 8 cilindri boxer? Chissà) cambia di tonalità a seconda di quanto si preme sull'acceleratore. Musica per le orecchie di chi non si vuole arrendere all'elettrico.
La presenza della Mission S al Nurburgring non deve però far pensare a un imminente debutto della versione di serie (anche solo limitata) della nuova supercar della Cavallina. Il suo compito infatti non è quello di anticipare un modello previsto per la produzione, ma introdurre una nuova piattaforma a motore centrale per le prossime super sportive. Dando anche qualche spunto su quello che potrebbe essere il loro stile.
Porsche Mission S
Foto Di: Porsche
Porsche Mission S
Foto Di: Porsche
Un design, quello della Porsche Mission S, che mischia passato (le citazioni alle varie 959, 917k e via dicendo sono numerosi) a spunti completamente nuovi e inediti.
Leggi anche
La nuova Porsche 911 GT3 RS durante i test
Come funziona l'usato garantito di Porsche
Vogliamo la tua opinione!
Cosa vorresti vedere su Motor1.com?
Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.
- Il team di Motor1.com
Condividi questa notizia
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815254%2Fporsche-mission-s-video-nurburgring-sound-motore%2F&text=La%20nuova%20sportiva%20a%20benzina%20di%20Porsche%20%C3%A8%20al%20Nurburgring&via=motor1italia)
- Copia
DI TENDENZA
La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare
Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto
Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere
Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria
Ultime notizie
- La nuova sportiva a benzina di Porsche è al Nurburgring 12 nov - Spy Foto
- Come cambierà la precedenza nelle rotatorie 12 nov - Anticipazioni
- La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare 12 nov - Rendering
- Come conservare le gomme per non avere sorprese 12 nov - Pneumatici
- Jaguar potrebbe già avere un nome per la sua prossima auto 12 nov - Anticipazioni
- Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere 12 nov - Auto e Storia
- Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria 12 nov - Attualità e mercato
Consigliati per te
Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?
Come cambierà la precedenza nelle rotatorie
Extra potenza e upgrade di stile Brabus per la Porsche 911 Turbo S
La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare
La nuova Porsche 911 GT3 RS durante i test
Come conservare le gomme per non avere sorprese
La nuova Porsche della polizia di Dubai non è poi così nuova