Home

Porsche

News

La nuova sportiva a benzina di Porsche è al Nurburgring

E fa sentire il suono del suo misterioso motore

Foto di: Porsche

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

12 nov alle 14:30

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

La Porsche Mission S ha avuto la sfortuna di debuttare praticamente in contemporanea con la Tesla Roadster e, al contrario della supercar americana, quella tedesca non fa le capriole, non si stacca da terra e non ha razzi di derivazione spaziale. Ma l'effetto wow della tedesca è ben più (letteralmente) attaccato a terra: un motore a benzina, per la gioia di tutti gli appassionati.

Ma in quel di Zuffehausen nessuno ha parlato di motore: dalla cilindrata al frazionamento le bocche rimangono cucite. Mentre ciò che muove la Porsche Mission S si è fatto sentire in occasione del debutto e ora torna a cantare in un video spia, girato al Nurburgring, e pubblicato sul profilo Instagram Willco Blok.

La voce in crescendo

A differenza di quanto capitato in quel di New York, dove la Porsche Mission S è stata accesa per poi rimanere ferma, lungo i 20 e passa chilometri del tracciato tedesca si è mossa eccome, facendo quindi sentire come il suo misterioso motore (il V8 della 963 LMDh? Un inedito 8 cilindri boxer? Chissà) cambia di tonalità a seconda di quanto si preme sull'acceleratore. Musica per le orecchie di chi non si vuole arrendere all'elettrico.

La presenza della Mission S al Nurburgring non deve però far pensare a un imminente debutto della versione di serie (anche solo limitata) della nuova supercar della Cavallina. Il suo compito infatti non è quello di anticipare un modello previsto per la produzione, ma introdurre una nuova piattaforma a motore centrale per le prossime super sportive. Dando anche qualche spunto su quello che potrebbe essere il loro stile.

Porsche Mission S

Foto Di: Porsche

Porsche Mission S

Foto Di: Porsche

Un design, quello della Porsche Mission S, che mischia passato (le citazioni alle varie 959, 917k e via dicendo sono numerosi) a spunti completamente nuovi e inediti.

Leggi anche

La nuova Porsche 911 GT3 RS durante i test

Come funziona l'usato garantito di Porsche

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare





Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto





Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere





Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria

Ultime notizie

La nuova sportiva a benzina di Porsche è al Nurburgring 12 nov - Spy Foto

Come cambierà la precedenza nelle rotatorie 12 nov - Anticipazioni

La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare 12 nov - Rendering

Come conservare le gomme per non avere sorprese 12 nov - Pneumatici

Jaguar potrebbe già avere un nome per la sua prossima auto 12 nov - Anticipazioni

Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere 12 nov - Auto e Storia

Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria 12 nov - Attualità e mercato

Consigliati per te





Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?





Come cambierà la precedenza nelle rotatorie





Extra potenza e upgrade di stile Brabus per la Porsche 911 Turbo S





La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare





La nuova Porsche 911 GT3 RS durante i test





Come conservare le gomme per non avere sorprese





La nuova Porsche della polizia di Dubai non è poi così nuova