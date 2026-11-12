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Geely pronta a partire con la produzione in Europa

La produzione della Geely EX5 nello stabilimento di Valencia con Ford serve a evitare i dazi sulla quota europea dei veicoli elettrici cinesi

Foto di: Geely

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

12 nov alle 16:30

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Geely si prepara a produrre auto in Europa attraverso una joint venture con Ford. Il sito di Valencia, in Spagna, è stato indicato da un manager del Gruppo cinese a ad Automotive News come prima fabbrica del progetto. Il primo modello costruito dovrebbe essere la Geely EX5, SUV compatto elettrico già venduto in Europa ma importato dalla Cina.

La mossa arriva mentre si avvicina la soglia di una quota europea che limita i volumi di veicoli elettrici importabili dalla Cina senza dazi aggiuntivi. Costruire localmente, in collaborazione con un marchio storico come Ford, permette a Geely di continuare a crescere sul mercato europeo aggirando quel vincolo.

L'accordo con Ford a Valencia

Lo stabilimento di Valencia individuato per la produzione appartiene a Ford, che lo utilizza per i propri modelli europei. La joint venture prevede che la linea ospiti anche la costruzione della EX5, finora assemblata soltanto in Cina e poi spedita via nave verso i mercati europei.

Geely EX5

Foto di: Motor1 Italia

Non è la prima mossa di Geely in questa direzione. Volvo produrrà auto del marchio in Europa dal 2028, un altro accordo che punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni dirette dalla Cina. Geely controlla Volvo e può quindi contare su una rete industriale europea già consolidata, a cui ora si aggiunge il rapporto con Ford.

Perché conta la quota europea

L'Unione Europea ha introdotto limiti quantitativi all'importazione di veicoli elettrici dalla Cina, pensati per proteggere l'industria automobilistica del continente dalla concorrenza dei prezzi più bassi praticati dai costruttori cinesi. Superata quella soglia, le auto importate rischiano dazi più alti, che ne alzerebbero il prezzo finale per chi acquista.

Produrre in Europa consente a Geely di restare competitivo sui listini anche dopo l'esaurimento della quota, mantenendo invariato l'accesso al mercato continentale. Il marchio ha già mostrato una crescita rapida fuori dalla Cina, come raccontato nell'articolo su un inizio 2026 da record per Geely Auto fuori dalla Cina. La EX5 in particolare ha già superato il milione di unità vendute in due anni.

Geely E2 (2026)

Foto di: Geely

La strategia industriale del gruppo

L'espansione produttiva europea si affianca ad altre iniziative del gruppo sul continente, compreso un nuovo centro tecnologico per auto e software dedicato allo sviluppo locale. Geely ha più volte rivendicato un posizionamento diverso rispetto ad altri costruttori cinesi, puntando su una clientela attratta dal prodotto più che dal solo prezzo. Restano da chiarire i tempi esatti di avvio della produzione a Valencia e i volumi previsti per la EX5 assemblata in Europa. Il marchio non ha ancora indicato una data ufficiale di partenza della linea condivisa con Ford.

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