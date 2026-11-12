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La prima foto della nuova Honda CR-V

Un primo teaser mostra il lettering del SUV giapponese, in arrivo il prossimo anno negli Stati Uniti solo in versione ibrida

Foto di: Honda

Di: Jeff Glucker

Tradotto da: Massimo Grassi

12 nov alle 17:00

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La nuova Honda CR-V arriverà nel 2027 negli Stati Uniti dove, come succede già da noi in Europa, sarà mossa unicamente da motorizzazioni ibride. Una mossa audace per il SUV più venduto al di là dell'Atlantico, dove comunque i powertrain elettrificati stanno prendendo sempre più piede.

In attesa di sapere quando arriverà anche nel Vecchio Continente, e con quali cambiamenti estetici e tecnici, la nuova Honda CR-V si mostra in una prima foto. È presente solo il nome del modello, con il nuovo lettering, ma già conosciamo alcuni dettagli.

Nuovo Motore, Nuova Piattaforma

La nuova Honda CR-V sarà il modello destinato a portare al debutto la nuova generazione del sistema ibrido della Casa che, come sottolineato da Honda, sarà più efficiente e potente rispetto all'attuale. Un'efficienza generalizzata che, sempre stando a quanto dichiarato, permetterà di ridurre i consumi del 10%.

Honda CR-V

Per quanto riguarda la piattaforma, Honda afferma che la nuova CR-V presenterà metodi di costruzione di nuova concezione, grazie ai quali si riusciranno ad ottenere maggior rigidità strutturale assieme a un peso ridotto.

Come detto ancora non sappiamo se e quando la nuova Honda CR-V raggiungerà l'Europa (Italia compresa=. Considerando che nel 2027 cadrà il 30° anniversario del debutto della prima generazione, è facile quindi immaginare come la Casa voglia festeggiarlo al meglio con una presenza in vari mercati. Con ogni probabilità comunque nel Vecchio Continente ci saranno i nuovi motori di 1,5 e 2 litri sviluppati dalla Casa, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile anche un nuovo V6.

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