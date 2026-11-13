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I prezzi del nuovo SUV di Geely

La Geely Monjaro EM-i arriva in Italia con due allestimenti plug-in hybrid, autonomia fino a 922 km e ricarica rapida DC

Foto di: Geely

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

13 nov alle 15:00

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La Geely Monjaro EM-i, presentata in anteprima al Salone di Parigi 2026, arriva sul mercato italiano. È proposta in due allestimenti e con la sola motorizzazione ibrida plug-in: 1.5 turbo abbinato a uno o due motori elettrici, per una potenza di sistema che va da 273 CV a 334 CV.

Il prezzo chiavi in mano parte da 41.900 euro per la versione Max a trazione anteriore e sale a 44.900 euro per la Ultra, con trazione integrale e più potenza. Entrambe montano batterie al litio ferro fosfato e promettono fino a 922 km di autonomia complessiva.

Geely Monjaro EM-i: gli allestimenti

Geely Monjaro EM-i: i prezzi

Geely Monjaro EM-i: i motori

Geely Monjaro EM-i: le concorrenti

Geely Monjaro EM-i: gli allestimenti

Il **listino della Monjaro EM-**i prevede due allestimenti, Max e Ultra.

La Geely Monjaro EM-i Max prevede di serie vernice metallizzata, cerchi in lega da 19", fari Full LED, portellone elettrico e tetto panoramico elettrico con tendina. Completano la dotazione il display centrale HD da 15,4", il cruscotto digitale da 12,3", l'Head-Up Display da 25,6", i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili, e l'impianto audio Flyme con 16 altoparlanti da 1.000W.

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Fonte: Geely

La Geely Monjaro EM-i Ultra aggiunge cerchi in lega da 20", pneumatici 245/45 e il sistema di sospensioni a controllo continuo dello smorzamento (CCD), oltre al freno posteriore ventilato al posto di quello solido della Max.

Su entrambe le versioni sono di serie i principali sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, mantenimento di corsia, rilevamento dell'angolo cieco e telecamere a 540 gradi.

Geely Monjaro EM-i

Foto Di: Geely

Geely Monjaro EM-i, gli interni

Foto Di: Geely

Geely Monjaro EM-i: i prezzi

Versione Motore Prezzi Geely Monjaro EM-i Max 1.5T Plug-in Hybrid FWD, 201 kW (273 CV) 41.900 euro Geely Monjaro EM-i Ultra 1.5T Plug-in Hybrid e-AWD, 246 kW (334 CV) 44.900 euro

Geely Monjaro EM-i: i motori

Entrambe le versioni della Geely Monjaro EM-i montano lo stesso motore termico 1.5 turbo a 4 cilindri da 102 kW e 230 Nm, abbinato a un cambio automatico 3DHT. La Max ha trazione anteriore con un solo motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 120 kW. La Ultra aggiunge un secondo motore elettrico a induzione da 200 kW sull'asse posteriore, per la trazione integrale e una coppia massima di sistema di 667 Nm, contro i 544 Nm della Max.

Cambia anche la batteria: 18,4 kWh sulla Max contro 29,8 kWh sulla Ultra, entrambe al litio ferro fosfato. L'autonomia elettrica WLTP è di 82 km per la Max e sale a 116 km per la Ultra, nonostante il peso maggiore.

Geely Monjaro EM-i

Foto di: Geely

La ricarica rapida in corrente continua arriva a 38 kW sulla Max e a 78 kW sulla Ultra, che si porta dal 30 all'80% in 15 minuti contro i 20 della Max.

Geely Monjaro EM-i: le concorrenti

Nel segmento dei SUV ibridi plug-in di taglia medio-grande, la Geely Monjaro EM-i si confronta con modelli europei e asiatici che offrono potenze e autonomie elettriche simili, spesso a prezzi più alti per la trazione integrale.

Modello Dimensioni Prezzo Hyundai Santa Fe 4,83/1,9/1,72 Da 57.100 euro (PHEV) Kia Sorento 4,81/1,9/1,7 Da 58.100 euro (PHEV) Omoda 9 4,78/1,92/1,67 Da 51.900 euro Lynk&Co 08 4,82/1,92/1,69 Da 52.995 euro Volkswagen Tayoron 4,79/1,85/1,67 Da 56.750 (PHEV) BYD Seal U DM-i 4,78/1,89/1,67 Da 39.800 euro

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