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A 15 anni prende buoni voti e il padre gli regala una BMW M4

La coupé sportiva con 530 CV accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi mentre il padre resta al volante

Foto di: BMW

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

13 nov alle 15:30

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Un ragazzo quindicenne che riceve in regalo una BMW M4 Competition non è uno scenario comune. La notizia ha fatto il giro dei social in India.

Mohammad Talha vive nel villaggio di Paraj, nel distretto di Purba Bardhaman, nel Bengala Occidentale. Suo padre, Shamsuddin Midya, gli ha promesso l'auto se avesse ottenuto buoni voti agli esami semestrali.

Talha li ha superati. La BMW è arrivata nel villaggio il 6 novembre 2026 dopo un lungo viaggio dal concessionario di Andheri, a Mumbai.

Il regalo per i buoni voti a scuola

La BMW M4 Competition è stata acquistata in una concessionaria di Mumbai e trasportata fino al Bengala Occidentale dentro un container chiuso allestito su misura, per evitare danni durante il tragitto. Il valore dichiarato dalla fonte è di 1,62 crore di rupie indiane, cioè circa 178.000 euro al cambio attuale, contro i 117.100 euro del listino italiano.

BMW M4 Competition xDrive Coupé

Talha ha 15 anni e non ha ancora la patente. Per ora viaggia sul sedile del passeggero e il padre guida la M4 Competition xDrive. Il ragazzo dovrà attendere quasi tre anni per poter conseguire la patente e mettersi al volante lui stesso, visto che in India sembrano non esserci limiti di potenza per i neopatentati.

530 CV e 3,5 secondi da 0 a 100 km/h

Sotto il cofano c'è un motore sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, che eroga 530 CV e 650 Nm di coppia. L'abbinamento è con un cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale xDrive, la stessa configurazione che BMW monta anche sulla M4 Competition nelle versioni più estreme della gamma.

Le prestazioni dichiarate per la M4 Competition Coupé con trazione integrale parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, con velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Per un confronto di segmento, la BMW M3 CS sale a 550 CV e riduce il tempo sullo 0-100 km/h a 3,4 secondi.

Un riferimento utile arriva anche dalla BMW M3 Touring, station wagon ad alte prestazioni che utilizza lo stesso sei cilindri biturbo da 3,0 litri nella versione da 510 CV, strettamente imparentata con il propulsore della M4 regalata a Talha.

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