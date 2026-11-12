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Ci sarà ancora un motore diesel per la nuova BMW Serie 3?

La nuova BMW Serie 3 è priva di diesel. Il responsabile dello sviluppo, Joachim Post, discute con noi se sarà lo stesso per la Touring

Foto di: BMW

Di: Stefan Wagner

Tradotto da: Fabio Gemelli

12 nov alle 15:00

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Il tema che ha suscitato più scalpore durante la presentazione della nuova BMW Serie 3 è stato il diesel. O meglio: la totale assenza di quest'ultimo. Inizialmente abbiamo pensato fosse un errore nella cartella stampa. Non hanno forse dimenticato qualcosa? Per la prima volta in oltre 40 anni, nessun motore diesel nella Serie 3? Ebbene sì, è proprio così. E nella berlina G50 non ci sarà più. Tuttavia, i fan del diesel della Serie 3 possono ancora sperare.

In un'intervista che Motor1 Germania ha recentemente condotto con il capo dello sviluppo BMW, Dr. Joachim Post, quest'ultimo non ha escluso categoricamente la possibilità di un motore diesel nella prossima Serie 3 Touring. Alla domanda se la decisione contro il motore diesel nella nuova berlina Serie 3 valesse anche per la prossima Serie 3 Touring, Post non ha voluto sbilanciarsi: "Lo vedremo. Non c'è una decisione generale per tutte le serie". Alla domanda successiva, se quindi la questione non fosse ancora decisa, ha risposto: "Valutiamo ogni veicolo individualmente."

Fotogallery: BMW i3 Touring, le foto spia (agosto 2026)

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Fonte: Automedia

Questa non è certamente una conferma che nella prossima Serie 3 Touring ci sarà un motore diesel. Se vogliamo essere scrupolosi, non è stato nemmeno annunciato ufficialmente un Serie 3 station wagon con motori a combustione. Finora, alla presentazione mondiale dell'i3 a marzo, si è detto soltanto che ci sarà anche un i3 Touring. I prototipi stanno già facendo i loro giri con pochissima mimetizzazione.

Ora non serve essere veggenti per riconoscere all'orizzonte una Serie 3 con coda allungata e motori a benzina. Per quanto riguarda il diesel, la questione è probabilmente più complessa. Con la sua risposta alla domanda sul diesel, il capo dello sviluppo Post ha probabilmente voluto sottolineare una generale apertura tecnologica e che, per quanto riguarda le motorizzazioni, si analizza veicolo per veicolo prima di escludere completamente qualcosa.

Altre serie BMW mantengono il diesel

Nella nuova BMW X5, ad esempio, si punta ancora sul diesel sei cilindri da 313 CV e sappiamo da fonti BMW che il diesel avrà ancora un ruolo nelle future serie. Anche se la prossima normativa Euro 7 sulle emissioni comporterà costi notevoli. Ed è anche chiaro che: le auto diesel sono un fenomeno europeo, particolarmente tedesco. In importanti mercati globali come gli Stati Uniti o la Cina, i motori diesel non hanno rilevanza.

BMW X5 M60e xDrive (2026)

Foto di: BMW

Per quanto riguarda la nuova Serie 3 Touring, per quanto ne sappiamo, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Al momento, tuttavia, non scommetteremmo sul fatto che il motore diesel arrivi effettivamente. In fin dei conti, il caso della berlina Serie 3 è più che chiaro. Il capo dello sviluppo Post ha chiarito perché non ci sarà più un diesel nella berlina:

"Proprio in Europa, la mobilità elettrica sta crescendo fortemente. A un certo punto si raggiunge un punto in cui non offriamo più certe motorizzazioni in ogni variante di modello. Il volume di vendita e i costi associati non contribuiscono più alla redditività. Per la berlina Serie 3, questo punto di svolta è stato raggiunto, secondo noi. Ecco perché non offriamo più il diesel lì."

Non è facile da comprendere per chi è esterno. Nel corso dell'anno 2026 (fino a ottobre incluso), la quota di mercato del diesel nella Serie 3 in Germania è stata del 35,8 percento. Tuttavia, bisogna anche dire che: nella generazione attuale G20, a cui questi numeri si riferiscono, non esiste un i3.

Fotogallery: Prima prova su strada della BMW M350 xDrive (2026)

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Fonte: BMW

Un motivo per cui BMW dubita del diesel nella Serie 3 è sicuramente anche il fatto che il comportamento d'acquisto nelle grandi flotte aziendali è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Anche se molti concessionari si lamentano della scomparsa del diesel nella Serie 3, la realtà è diversa, rivela Post:

"Nelle grandi flotte aziendali, i clienti devono sempre più guidare elettrificati e senza emissioni di CO2, anche a causa di direttive aziendali interne. La tendenza va decisamente verso i veicoli elettrici a batteria. Proprio per questi clienti di flotte, i modelli elettrificati sono quindi molto più in primo piano rispetto alla decisione di continuare a utilizzare il diesel nelle flotte per motivi di consumo. Con le autonomie e le capacità di ricarica attuali, come nel caso dell'i3 con oltre 900 chilometri di autonomia WLTP e 400 kW di potenza di ricarica, l'autonomia non è più un ostacolo anche su lunghe distanze – anche per chi è rappresentante. Credo che, per questi veicoli, l'autonomia non sia più un motivo per dover necessariamente avere un diesel."

Il nuovo i3/Serie 3 Touring (qui il nostro primo rendering) dovrebbe essere presentato nel corso dell'anno 2027. Dovremo aspettare per vedere se e in che forma il diesel farà la sua apparizione.

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