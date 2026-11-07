BMW 2027: tutte le novità in arrivo

La rivoluzione di BMW è iniziata e prende sempre più piede in tutta la gamma, trasformata o pronta per esserlo secondo i dettami del nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse. Tutto è iniziato con la iX3 e proseguito poi su I3, Serie 3 e X5. Frontali con doppio rene ridisegnato e soprattutto interni con un'impostazione su due livelli. Senza contare l'elettrico sempre più presente e - come in passato - non accompagnato da linee dedicate.

A Monaco infatti hanno deciso di continuare a offrire stili molto simili a nascondere meccaniche differenti. Filosofia che ritroveremo anche sulle novità BMW in arrivo nel 2027, ecco quali saranno.

BMW X1

Dopo aver rinnovato la parte alta del listino a Monaco di Baviera si concentreranno anche sulla fascia entry level, partendo con la nuova BMW X1. Un restyling corposo che riguarderà prima di tutto la carrozzeria, che abbraccerà lo stile Neue Klasse delle sorelle maggiori, composto da un frontale caratterizzato da doppio rene sviluppato in verticale. Un cambio d'abito importante accompagnato da interni anch'essi ripensati con l'adozione del Panoramic iDrive, ovvero la plancia su due livelli vista sulle varie iX3, i3, Serie 3 e X5.

La gamma motori della nuova BMW X1 replicherà bene o male quella della generazione attuale, con unità elettrificate (mild hybrid o plug-in) e probabilmente anche diesel.

Modello BMW X1 2027 Carrozzeria SUV compatto Motori Mild hybrid, plug-in, gasolio Arrivo Metà 2027 Prezzo Da 45.000 euro circa

BMW X2

Anche il SUV coupé compatto tedesco riceverà un restyling, che manterrà le proporzioni della BMW X2 attuale con il solito intervento a livello (soprattutto) di frontale per uniformarsi allo stile del resto della gamma. Corposo anche il lavoro di modifica degli interni, con il largo monitor in posizione rialzata accompagnato da quello centrale.

BMW X2 M35i 2024

Come la X1 anche la BMW X2 2027 dovrebbe mantenere la stessa offerta di motorizzazioni, comprendendo ancora una volta il diesel, non sappiamo se solo in versione mild hybrid.

Modello BMW X2 2027 Carrozzeria SUV coupé compatto Motori Mild hybrid, gasolio Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

BMW iX4

Ha debuttato a ottobre 2026 e arriverà nelle concessionarie a inizio 2027 la nuova BMW iX4 che, come suggerito dalla "i" all'inizio del nome, è disponibile unicamente in versione elettrica. Il frontale è lo stesso della "sorella" iX3 mentre il posteriore mantiene il classico andamento da coupé, con spoiler nel quale è integrata la terza luce di stop. L’abitacolo riprende quello della iX3, con touchscreen da 17,9 pollici dalla forma a parallelogramma e il display Panoramic Vision alla base del parabrezza.

BMW iX4 M60 xDrive (2027) Foto di: BMW

All'inizio la BMW iX4 arriverà sul mercato con gli stessi powertrain della iX3: 374 e 469 CV con trazione integrale e batterie rispettivamente da 82,6 3 108,7 kWh, quest'ultima accreditata di un'autonomia massima di 828 km. Al top della gamma si posizione la M60 xDrive da 612 CV e 3,9" per lo 0-100

Modello BMW iX4 Carrozzeria SUV coupé medio Motori Elettrici Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

BMW Serie 3 Touring

O meglio BMW i3 Touring, prima volta di una station elettrica per la Casa tedesca. Anticipata con un teaser in occasione della presentazione della berlina ne riprenderà chiaramente l'anteriore, aggiungendo il classico andamento da familiare per il posteriore, unica vera novità per un modello che anche nella sarà di fatto una riproposizione della i3 a 3 volumi. Ci sarà naturalmente maggior spazio in bagagliaio.

BMW i3 Touring (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Lato powertrain dovremmo ritrovare la stesse soluzioni della berlina.

Modello BMW i3 Touring Carrozzeria Station wagon media Motori Elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

BMW M3 EV

Altra primissima volta per la Casa di Monaco di Baviera: un modello firmato M senza motore termico. Alla BMW M3 EV l'onore di inaugurare una nuova era. E attenzione prima di tutto al nome: non si chiamerà iM3 ma semplicemente M3, sigla alla quale molto probabilmente tutti appicicheranno poi il suffisso "elettrica", per distinguerla dalla versione benzina in arrivo nel 2028. Lo stile riprenderà (salvo la scomparsa dei vari eccessi) quello della concept mostrata a giugno, con le linee Neue Klasse modificate in chiave sportiva.

BMW M Concept Neue Klasse (2026) Foto di: BMW

La trazione sarà integrale con 4 motori, uno per ruota, gestiti dall'M Dynamic Performance Control, sistema per garantire prestazioni mai toccate prima da una BMW M, assieme al software di controllo centrale BMW M Dynamic Performance Control nel computer ad alte prestazioni “Heart of Joy”. La potenza? Si parla di toccare i 1.000 CV.

Modello BMW M3 elettrica Carrozzeria Berlina media Motori Elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

BMW Serie 5

La BMW Serie 5 2027 arriverà verso la seconda metà dell'anno, presentando naturalmente un aspetto modificato che - stando alle varie foto spia - dovrebbe avere il doppio rene sviluppato in orizzontale, come sulla Serie 3. E riprenderà da tutte le BMW più recenti lo stile della plancia.

BMW M5 restyling (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Capitolo motori: dovrebbero essere confermate tutte le unità attuali: mild hybrid benzina e diesel e plug-in a benzina.

Modello BMW Serie 5 2027 Carrozzeria Berlina media Motori Mild hybrid, plug-in Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

BMW X7

Dopo la Serie 7 anche l'ammiraglia a ruote alte BMW X7 si rinnoverà ed esattamente come la berlina potrebbe non inserirsi nel filone stilistico Neue Klasse, mantenendo il maxi doppio rene (con profilo illuminato) sottili gruppi ottici anteriori e quell'aspetto imponente che caratterizza l'attuale generazione. E indovinate? Gli interni adotteranno la strumentazione su due piani destinata a trovare posto dentro tutte le nuove BMW.

BMW X7 (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse della Serie 7: 6 cilindri in linea benzina da 400 CV, plug-in ibride da 489 CV e 612 CV e diesel da 313 CV.

Modello BMW X7 2027 Carrozzeria SUV grande Motori mild hybrid, plug-in Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.