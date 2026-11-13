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Questo algoritmo prevede dove avverrà il prossimo incidente stradale

A Napoli il sistema ha previsto le frenate brusche con un margine di errore del 5-6%

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

13 nov alle 15:19

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E se fosse possibile sapere in anticipo dove potrebbe verificarsi il prossimo incidente stradale? A provarci è il Politecnico di Milano con RoadSafeAI 2.0, un modello di intelligenza artificiale sperimentato a Milano e Genova, capace di individuare i punti più pericolosi delle strade prima che si verifichino nuovi incidenti.

Il progetto è stato presentato al Parlamento europeo durante l'evento “Road Safety, a Global Commitment”, organizzato da The Urban Mobility Council, il think tank promosso da Unipol.

La sfida è tutt'altro che piccola. Nel 2024, in Italia, si sono verificati 173.364 incidenti con feriti e 3.030 persone hanno perso la vita. Il 73,2% degli incidenti avviene in città, con un costo sociale di circa 20 miliardi di euro all'anno. Numeri che rendono la prevenzione una priorità sempre più urgente.

Come funziona il modello del Politecnico

RoadSafeAI 2.0 non si limita a fotografare dove sono avvenuti gli incidenti passati. Usa milioni di dati telematici dei veicoli, informazioni sul traffico e caratteristiche della rete stradale per stimare il rischio delle diverse zone urbane. Il risultato sono mappe dinamiche che cambiano con le ore del giorno e le condizioni di circolazione.

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Fonte: MindEventi.eu

Il modello è stato addestrato su Milano e Genova, due città con morfologia e densità molto diverse, e ha imparato ad adattarsi a entrambe. Il test più interessante riguarda però Napoli: qui il sistema ha previsto le zone a maggiore o minore intensità di frenate brusche usando solo le immagini di OpenStreetMap, senza dati telematici, con un margine di errore del 5-6%. È uno strumento in più per le amministrazioni pubbliche e i gestori delle infrastrutture, utile a individuare dove intervenire prima.

Lo studio del MIT sul design delle strade

Un secondo studio, condotto dal MIT Senseable City Lab e basato sui dati della telematica UnipolTech, arriva a una conclusione diversa ma complementare. Il rischio in città non dipende solo da quanto traffico c'è, ma da come sono fatte le strade. Analizzando milioni di frenate, sterzate e accelerazioni brusche a Milano, lo studio osserva che le strade più larghe e aperte favoriscono comportamenti di guida più aggressivi. I contesti urbani più densi e raccolti sono invece associati a livelli di rischio inferiori.

Lo studio guarda anche alle piste ciclabili. Quelle fisicamente separate dal traffico risultano correlate a maggiore sicurezza, mentre le semplici corsie tracciate sull'asfalto mostrano livelli di rischio più alti nelle aree circostanti. La proposta è un metodo basato sui dati che individui in anticipo i punti critici e orienti interventi mirati di riprogettazione urbana, non solo la gestione dei flussi di traffico.

La partnership con l'Inviato Speciale dell'ONU

All'evento è stata anche formalizzata la partnership tra Unipol e l'ufficio dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Jean Todt. Un protocollo d'intesa tra Unipol e la Polizia di Stato punta invece a condividere dati anonimi e aggregati sulle criticità della rete viaria e a realizzare iniziative educative rivolte soprattutto ai più giovani.

"Non esiste un'unica soluzione per porre fine alla pandemia silenziosa sulle nostre strade. Occorrono strade e veicoli più sicuri, maggiori investimenti, normative più stringenti e controlli più capillari e costanti",

ha dichiarato Jean Todt.

Jean Todt al Parlamento europeo durante l'evento “Road Safety, a Global Commitment”adSafeAI 2.0 del Politecnico di Milano

Foto di: MindEventi.eu

L'Inviato ha chiesto all'Unione europea una leadership più incisiva su motocicli e micromobilità: ogni moto venduta dovrebbe essere corredata da due caschi, il casco dovrebbe diventare obbligatorio per chi usa e-bike e monopattini elettrici, e i mezzi di micromobilità capaci di superare i 25 km/h dovrebbero avere la targa.

Il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha inquadrato il tema in termini politici: "La sicurezza stradale non è una semplice questione di norme, regolamenti o tecnologia. È una responsabilità politica e un obbligo morale per la salvaguardia delle vite umane". Resta sullo sfondo il dato globale richiamato durante i lavori: gli incidenti stradali uccidono ogni anno nel mondo quasi due milioni di persone, una cifra che il think tank ha definito una "pandemia silenziosa". È lo stesso numero che lega la sperimentazione di modelli predittivi come quello testato a Modena a una sfida che, per dimensioni, resta globale.

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