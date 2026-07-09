L'unione fa la forza per ridurre gli incidenti stradali

La sicurezza stradale passa anche dalla collaborazione tra pubblico e privato. Con questo obiettivo il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Unipol Assicurazioni e UnipolTech per sviluppare nuove iniziative dedicate alla prevenzione degli incidenti.

L'accordo punta a mettere in comune dati, competenze e strumenti tecnologici per sostenere politiche più efficaci e contribuire agli obiettivi europei di riduzione della mortalità e delle lesioni gravi sulle strade.

Analisi dei dati e prevenzione

L'intesa prevede una collaborazione strutturata basata sulla condivisione di dati anonimi e aggregati relativi alla mobilità e sull'analisi delle criticità della rete stradale. Le informazioni raccolte serviranno a individuare le situazioni di maggiore rischio e a supportare le attività di prevenzione svolte dalla Polizia di Stato.

Tra gli obiettivi del protocollo figurano anche lo sviluppo di iniziative congiunte sul territorio e campagne di comunicazione istituzionale dedicate alla sicurezza stradale. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai giovani e agli studenti, attraverso programmi formativi e attività di sensibilizzazione finalizzate a promuovere comportamenti di guida più consapevoli e responsabili.

Collaborazione tra istituzioni e imprese

Secondo i firmatari, il protocollo rappresenta un modello di collaborazione stabile tra istituzioni e imprese, nel quale le competenze tecnologiche e l'esperienza maturata nel settore della mobilità vengono messe a disposizione delle attività di prevenzione. La partnership consentirà di valorizzare gli strumenti di analisi sviluppati dal Gruppo Unipol, affiancandoli alle attività della Polizia di Stato per migliorare la conoscenza dei fenomeni legati all'incidentalità. L'obiettivo è rafforzare la cultura della sicurezza stradale e sviluppare interventi sempre più mirati, contribuendo nel lungo periodo alla riduzione degli incidenti e alla tutela degli utenti della strada.

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