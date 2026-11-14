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Questa hypercar da 800 CV punta tutto sul piacere di guida

Un V10 aspirato da 5,5 litri, 800 CV e appena 1.100 kg per l'hypercar olandese ancora in fase di sviluppo

Foto di: Sanrivatti

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

14 nov alle 17:00

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Con la presentazione ufficiale della ONE nella propria sede all'interno del Cleantech Park di Arnhem, nei Paesi Bassi, Sanrivatti ha mostrato per la prima volta la versione completa del suo progetto di hypercar, anticipato nel maggio 2026.

L'azienda è stata fondata dall'ingegnere automobilistico uruguaiano Santiago Sánchez Rivero, che dopo aver studiato nei Paesi Bassi ha riunito un gruppo internazionale di sviluppatori, designer e partner specializzati per dare forma alla vettura.

La Sanrivatti ONE si distingue per un'architettura tecnica fuori dagli schemi e per una filosofia che mette al centro il coinvolgimento diretto del pilota. Uno degli elementi più caratteristici è la cosiddetta posizione Apex: a differenza di quanto avviene sulle tradizionali sportive a motore centrale, il conducente siede in posizione centrale e avanzata, con il corpo leggermente inclinato in avanti e una postura che richiama quella di un pilota in sella a una moto da competizione.

Secondo le simulazioni condotte internamente dall'azienda sulla curva 3 del circuito di Silverstone, questa soluzione garantirebbe una visibilità media della pista 3,2 volte superiore rispetto a quella offerta da dieci vetture prese come riferimento. Si tratta, tuttavia, di risultati ottenuti attraverso simulazioni virtuali, che dovranno essere verificati nella guida reale.

Un V10 aspirato da 800 CV firmato Judd

Anche sul fronte della meccanica Sanrivatti ha scelto una strada decisamente tradizionale, rinunciando all'elettrificazione in favore di un motore aspirato. Alle spalle dell'abitacolo trova posto un V10 da 5,5 litri sviluppato da Judd Power, installato all'interno di una struttura con monoscocca in fibra di carbonio. La vettura misura 1,20 metri in altezza e ha un passo di 2,85 metri.

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Fonte: Sanrivatti

I numeri indicati dal costruttore rappresentano ancora obiettivi di sviluppo: la potenza prevista è di 800 CV (597 kW) a 9.000 giri/min, mentre la coppia massima dovrebbe raggiungere i 700 Nm. La trasmissione è affidata a un cambio sequenziale Hewland a sei rapporti, dotato anche di retromarcia, che trasferisce la potenza alle sole ruote posteriori.

Il peso a secco dichiarato come obiettivo è di 1.100 kg. Se confermato, permetterebbe alla ONE di raggiungere un rapporto peso/potenza di circa 727 CV per tonnellata. La velocità massima prevista è invece di 330 km/h.

Sanrivatti ONE (2027) il posteriore

Foto di: Sanrivatti

Il progetto prevede un telaio con sospensioni a doppio triangolo, caratterizzate da ammortizzatori con schema push-rod e sistemi di controllo separati per il movimento verticale delle ruote e il rollio della carrozzeria.

L'impianto frenante dovrebbe essere fornito da AP Racing e utilizzare dischi in carbonio ventilati da 380 mm all'anteriore e 355 mm al posteriore, abbinati a pinze monoblocco a sei pistoncini. I cerchi, realizzati in magnesio forgiato da Braid, hanno un diametro di 18 pollici e calzano pneumatici slick Michelin.

Design che segue le forme del vento

La carrozzeria, firmata da Robin van Tilborg, prende ispirazione dalla sagoma di un falco pellegrino durante la picchiata e dalle forme dei moderni aerei da combattimento. L'abitacolo è integrato in una struttura monoblocco che accompagna il profilo della vettura, mentre nella parte anteriore spiccano due grandi prese d'aria. Il flusso viene incanalato attraverso appositi tunnel ricavati nella carrozzeria, con l'obiettivo di ottimizzare l'aerodinamica.

Sanrivatti ONE (2027) la posizione di guida

Foto di: Sanrivatti

Al posteriore, invece, la carrozzeria presenta ampie aperture che favoriscono lo smaltimento del calore generato dal motore. A completare il disegno ci sono un grande alettone, posizionato sopra il diffusore, e un bordo d'uscita integrato.

Per il momento, però, la ONE resta un modello espositivo. Lo sviluppo dei sistemi meccanici, la costruzione di un prototipo funzionante e le successive prove su strada e in pista devono ancora essere completati. Anche i dati relativi a potenza, peso e velocità massima sono quindi da considerare come obiettivi dichiarati da Sanrivatti, in attesa di una conferma attraverso i test.

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