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Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria

All'inizio erano previsti 150 esemplari, ma dopo 71 Nevera Mate Rimac dice che l'hypercar elettrica ha ottenuto ciò che era necessario

Foto di: Rimac

Di: Anthony Alaniz

Tradotto da: Fabio Gemelli

12 nov alle 09:00

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Rimac sta portando a termine la produzione della Nevera. Il costruttore croato sta costruendo le ultime 10 Nevera R, che dovrebbero essere consegnate ai clienti entro la fine di quest'anno, e poi sarà finita.

In un video su Instagram, Mate Rimac rivela che Rimac Automobili avrà prodotto 71 hypercar Nevera da quando le consegne sono iniziate nel 2022. 51 sono Nevera "normali", mentre le altre 20 sono Nevera R.

Quando l'azienda ha svelato nel 2018 quella che sarebbe diventata la Nevera, aveva inizialmente pianificato di produrre 150 esemplari. Nonostante ciò, Mate è piuttosto soddisfatto. Alla fine del video, il CEO afferma:

‘Penso che sia comunque un ottimo risultato. È l'hypercar elettrica più venduta al mondo. E senza di essa, oggi non ci sarebbe il Tourbillon; non ci sarebbe questa fabbrica. Quindi, ha fatto il suo lavoro. Penso che sia un'auto piuttosto interessante...che avrà il suo posto nella storia. E grazie a tutti i proprietari che fanno parte di questo incredibile viaggio.’

Motor1 ha contattato Rimac per ulteriori informazioni.

Una Vera Hypercar

Rimac ha presentato per la prima volta la Nevera nel 2018 con il nome di concept C Two, e ha mostrato numeri straordinari. I quattro motori elettrici producevano 1.914 CV e potevano spingere l'hypercar a 100 km/h in soli 1,85 secondi.

Fotogallery: Rimac Nevera R

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Fonte: Rimac

La Nevera può raggiungere una velocità massima di 412 km/h e coprire il quarto di miglio in 9,1 secondi. In qualche modo, la Nevera R è ancora più veloce. La versione di produzione è stata lanciata nel 2021.

La Nevera R eroga 2.107 CV, riducendo il tempo per lo 0-100 a 1,74 secondi. Può passare da 0 a 200 km/h in 4,38 secondi e impiega solo 8,66 secondi per raggiungere i 300 km/h. La Nevera R può completare il quarto di miglio in 8,23 secondi.

Qual è il Futuro per Rimac?

Oltre alla Nevera, il Gruppo Rimac si è espanso ben oltre il mercato delle hypercar. Ha diverse divisioni, tra cui Rimac Technology che sviluppa e fornisce componenti avanzati per veicoli elettrici.

Il Gruppo Rimac possiede anche una quota importante in Bugatti Rimac, la joint venture del 2021. Le partnership hanno dato vita alla Bugatti Tourbillon, un'hypercar ibrida con tre motori elettrici e un V16 da 8,3 litri aspirato che produce 1.800 CV.

Fotogallery: Verne (Robotaxi)

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Rimac ha anche Verne, un robotaxi autonomo—simile al Tesla Cybercab—e un servizio di ride-hailing. Rimac ha presentato Verne nel 2024 e ha iniziato le operazioni all'inizio di quest'anno.

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Fonte: Mate Rimac / Instagram via Auto Motor Und Sport

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