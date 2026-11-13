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Per i suoi vent'anni Nissan Qashqai esplode di adesivi Y2K

La versione unica di Nissan Qashqai sfoggia livrea sticker bomb Y2K e interni personalizzati per celebrare due decenni di successi

Foto di: Nissan

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

13 nov alle 17:00

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Nissan ha coperto una Qashqai di adesivi colorati per festeggiare due decenni di un modello che ha inventato un segmento.

La carrozzeria diventa una tela fitta di grafiche neon ispirate ai primi anni Duemila, firmata insieme alla digital artist @heymoonly. Il risultato è una vera e propria "art car" in stile Y2K, pensata per richiamare l'energia e l'ottimismo culturale del decennio in cui è nato il crossover.

Puro stile "Anni 2000" sia fuori che dentro

L'operazione non si ferma alla carrozzeria. Dentro l'abitacolo compaiono coprisedili in velluto, un copri volante colorato, CD musicali pop dell'epoca e persino un iPod funzionante con una playlist dedicata a quegli anni.

Fotogallery: Nissan Qashqai "sticker bomb" Y2K by @heymoonly

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Fonte: Nissan

Accanto alla livrea celebrativa, Nissan lancia anche la Qashqai Heritage Collection, un archivio digitale con bozzetti originali, foto d'epoca e video storici del modello.

Vent'anni di vendite e il debutto che ha cambiato il mercato

La storia del modello parte dal Salone di Ginevra 2004, dove Nissan presentò il concept. Il debutto di serie arriva al Salone di Parigi del 2006 e le vendite in Europa iniziano nel febbraio 2007.

Da allora la Nissan Qashqai è un punto di riferimento del segmento: unisce l'abitabilità di una berlina compatta alla posizione di guida rialzata tipica dei SUV.

Fotogallery: I 20 anni di Nissan Qashqai

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Fonte: Nissan

I numeri globali raccontano un successo raro nell'industria dell'auto. Secondo Nissan, a ottobre 2026 la famiglia Qashqai ha superato 7,3 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 4,1 milioni in Europa. Il modello ha anche raccolto oltre 110 premi internazionali, inclusi più di 20 titoli di Auto dell'Anno.

La produzione è partita nello stabilimento britannico di Sunderland nel 2006, poi si è estesa a Kyushu in Giappone l'anno successivo e alla joint venture Dongfeng Nissan in Cina dal 2008. In Cina il Qashqai di seconda generazione è rimasto in listino come Qashqai Classic fino al 2024, quando è stato aggiornato e rinominato Qashqai Glory, tuttora in vendita. Il modello è commercializzato, con nomi diversi a seconda dei mercati, in oltre 100 Paesi nel mondo.

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