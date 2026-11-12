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Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere

Dall'Almera B32A cancellata al crossover globale. Nissan Qashqai celebra 4 milioni di vendite europee e guarda alla quarta generazione

Foto di: Nissan

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

12 nov alle 10:00

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Nei primi anni Duemila Nissan ha cancellato un progetto su cui decine di persone lavoravano da anni. Era una berlina col nome di progetto B32A, pensata per sostituire la Almera.

I numeri di redditività non tornavano e il team doveva ripartire da zero con lo stesso obiettivo di vendita. Da quel fallimento è nata, pochi anni dopo, la Qashqai, il crossover che ha cambiato il modo di intendere il SUV compatto in Europa. Oggi il modello ha superato 4 milioni di unità vendute in Europa dal lancio nel 2006, un traguardo annunciato a luglio 2026.

La storia della Qashqai è anche quella di un nome che nessuno, inizialmente, sapeva come scrivere né come pronunciare. Matthew Weaver, Corporate Executive Global Design di Nissan, racconta di essere stato il primo in Europa a vedere il nome su una targa prototipale. Corresse la grafia pensando a un errore ortografico. Scoprì poi che si trattava del nome di una tribù nomade iraniana.

In Giappone, dove la pronuncia straniera creava diffidenza, il modello fu venduto come Dualis. In Europa, invece, quel nome "impossibile" finì per diventare parte del successo di Qashqai. Scopriamo queste e altre "chicche" che Nissan ci ha svelato durante una tavola rotonda dedicata proprio ai vent'anni di Qashqai.

Da un fallimento a una nuova categoria

Quando il progetto B32A erede della Nissan Almera venne cancellato, i team di ricerca e sviluppo, product planning e design dovettero ripensare l'intera strategia Nissan per l'Europa. Pierre Loing, all'epoca vice presidente del product planning e oggi Director Special Projects & Board Member, , ricorda che la gamma del marchio era una copia in scala ridotta di quella dei grandi costruttori generalisti.

Progetto Nissan B32A

Foto di: Nissan

C'erano troppi modelli e poca notorietà per ciascuno. La soluzione fu guardare a un segmento che negli Stati Uniti stava già emergendo con la Murano, lanciata nel 2002. Serviva un'auto che unisse l'aspetto rialzato e la sicurezza percepita dei SUV all'efficienza e alla guidabilità di un'utilitaria.

Il risultato fu un'auto che, letteralmente, nessuno sapeva come classificare. David Moss, oggi senior vice president R&D al centro tecnico Nissan di Cranfield, racconta che durante l'allestimento della concept car Qashqai per il Salone di Ginevra 2004 i tecnici alzarono l'altezza da terra del prototipo centimetro dopo centimetro.

Nissan Qashqai Concept (2004)

David Moss – Senior Vice President, Research & Development

Osservarono le reazioni perplesse dei meccanici, che non avevano mai visto nulla di simile. Un dirigente giapponese sintetizzò il concetto con una frase rimasta nel team: non era un SUV ribassato, ma una berlina rialzata. Fu in quel momento, più che in un comunicato, che nacque davvero la categoria crossover.

L'accoglienza fredda e il boom improvviso

La versione di serie venne presentata alla stampa il 6 settembre 2006 in un evento a Parigi. Pochi giorni dopo arrivò la prima esposizione al pubblico al Mondial de l'Automobile, il Salone di Parigi aperto ai visitatori.

Matthew Weaver – Corporate Executive Global Design

Foto di: Nissan

La reazione iniziale della stampa britannica e irlandese fu tiepida, quando non apertamente critica. Un celebre conduttore televisivo chiamò l'auto "Nissan Kumquat". Altri osservatori si chiedevano il senso di un SUV incapace di affrontare il fuoristrada vero.

Nissan aveva fissato un obiettivo interno di 100.000 unità l'anno in media per il mercato europeo. Le vendite reali smentirono ogni scetticismo e il primo traguardo di 100.000 immatricolazioni fu raggiunto in soli nove mesi.

Nissan Qashqai prima generazione

Nissan Qashqai+2 prima generazione

Nissan Qashqai prima generazione (restyling)

Nissan Qashqai seconda generazione

Foto Di: Nissan

Foto Di: Nissan

Lo stabilimento di Sunderland, dove la vettura viene costruita dalla fine del 2006, passò rapidamente da due a tre turni di produzione già nel luglio 2008 per reggere la domanda. Nel 2012 lo stabilimento raggiunse il suo volume record con oltre 510.000 veicoli prodotti in un anno, di cui 310.000 Qashqai.

La media di vendita europea negli anni successivi, secondo Loing, si è attestata intorno a 230.000 unità l'anno. È più del doppio dell'obiettivo iniziale, un successo che ha portato il totale delle consegne europee a quota 4 milioni.

Pierre Loing – Director Special Projects & Board Member

Foto di: Nissan

Il contributo economico sul territorio britannico viene stimato da Nissan in 2,8 miliardi di sterline l'anno, quasi 3,35 miliardi di euro. L'indotto conta circa 6.000 addetti diretti tra Sunderland e il centro ricerche di Cranfield e una filiera che coinvolge centinaia di migliaia di persone.

I numeri di oggi e la tecnologia e-POWER

Il successo non si è esaurito con le prime generazioni. Nei primi 10 mesi del 2026 le immatricolazioni di Nissan Qashqai in Italia sono state 16.369, in crescita del 12,8% rispetto alle 14.503 dello stesso periodo del 2025.

Il modello ha collezionato oltre 110 riconoscimenti internazionali nella sua storia. Tra questi figurano 20 titoli di Car of the Year assegnati in diversi Paesi.

Nissan Qashqai seconda generazione (restyling)

Foto di: Nissan

Dalla terza generazione il sistema e-POWER funziona con una batteria da 1,2 kWh abbinata a un generatore a benzina. Le ruote vengono mosse esclusivamente dal motore elettrico, con una guida più vicina a quella di un'elettrica pura che a un ibrido tradizionale.

Il motore termico della terza generazione e-POWER raggiunge un'efficienza termica del 42%. Si tratta di un valore che Moss considera ai vertici per un propulsore a combustione interna di grande serie.

Nissan Qashqai terza generazione

Nissan Qashqai terza generazione (restyling)

Nissan Qashqai terza generazione (restyling), gli interni

Foto Di: Nissan

Foto Di: Nissan

Le emissioni di CO2 scendono fino a 98 grammi per chilometro nel ciclo WLTP, con un'autonomia dichiarata fino a 1.280 km. In un test ufficiale su percorso reale tra Land's End e John O'Groats, le due estremità del Regno Unito, un esemplare e-POWER ha consumato 3,76 litri per 100 km con un serbatoio da 55 litri.

Il dato rappresenta un miglioramento rispetto ai 4,2 litri ottenuti anni prima con un diesel di generazione precedente. In Colombia, un altro test ha fatto registrare un record Guinness di autonomia pari a 1.980 km con un solo pieno.

Sistema e-POWER di terza generazione, in attesa della quarta

Foto di: Nissan

Cosa resta da capire sul futuro del modello

Alla domanda sulla quarta generazione di Qashqai, Loing ha risposto con la cautela tipica delle comunicazioni ufficiali Nissan. Si è limitato a confermare che lo sviluppo del prodotto non si ferma mai e che il team continua a studiare come cambiano le abitudini dei clienti.

Moss ha aggiunto che la tecnologia e-POWER ha ancora margini di miglioramento. Non si è però sbilanciato su tempistiche o soluzioni specifiche come una versione plug-in con batteria più grande.

Tre generazioni di Nissan Qashqai in vent'anni

Foto di: Nissan

Sul fronte elettrico puro Nissan ha ribadito di tenere aperte diverse opzioni di powertrain. La Casa offre già elettrico, mild hybrid ed e-POWER su altri modelli della gamma. Nel giugno 2026 ha però sospeso lo sviluppo di una Qashqai interamente elettrica destinata allo stabilimento di Sunderland.

Vent'anni dopo la cancellazione del progetto B32A, la scommessa di creare una categoria inesistente ha retto meglio delle attese. La concorrenza arrivata negli anni successivi, dalla Peugeot 3008 alla Volkswagen Tiguan, viene descritta dal team Nissan come uno stimolo a innovare.

Un terreno di gioco che, come ricorda anche l'evoluzione del segmento crossover, ha ridefinito i confini tra berlina, hatchback e SUV.

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