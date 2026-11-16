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L'importanza dei fornitori per Pirelli

Al Supplier Day di Milano Pirelli assegna i Supplier Award 2026 per qualità, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed eccellenza lungo la filiera globale

Foto di: Pirelli

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

16 nov alle 14:30

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Pirelli ha consegnato il Supplier Award 2026 a sette fornitori su un totale di circa 13.000 partner nel mondo. Sono stati premiati per qualità, innovazione e sostenibilità lungo la filiera, durante il Supplier Day, l'appuntamento annuale che l'azienda dedica ai propri fornitori strategici.

All'edizione 2026, ospitata nella sede di Milano, hanno partecipato 90 "strategic suppliers" provenienti da 22 Paesi. Tra questi sono stati scelti i sette vincitori, selezionati in base al contributo dato nell'ultimo anno di attività.

I sette premiati e le categorie

Il Quality Award è andato a Synthos, per la qualità costante dei materiali forniti. The Cox Group ha ricevuto il Service Level Award per l'efficienza nella distribuzione negli Stati Uniti. Siemens AG si è invece aggiudicata il premio per la Process Innovation grazie al supporto nella trasformazione industriale di Pirelli.

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Fonte: Pirelli

Xingda ha vinto il Material Innovation Award per lo sviluppo dei rinforzi metallici, Sap Italia il Digital Transformation Award per il contributo alla digitalizzazione dei processi aziendali. Thai Eastern si è distinta con il Sustainability Award per l'approvvigionamento tracciabile della gomma naturale, Hubei Jianghan con l'Excellence Award per il sostegno alle iniziative strategiche del gruppo.

Alla giornata hanno preso parte il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, il CEO Andrea Casaluci e l'Head of Value Chain Luca Galantina. Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha portato la propria esperienza sul lavoro di squadra nella costruzione della competitività ad alti livelli.

Tronchetti Provera ha commentato così il ruolo dei fornitori: "Innovazione ed eccellenza sono il risultato di un lavoro che coinvolge l'intera catena del valore. Per questo i nostri fornitori sono partner importanti, con i quali condividiamo obiettivi e costruiamo competenze e soluzioni capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica di Pirelli".

Pirelli Suppler day 2026

Foto di: Pirelli

Digital twin, AI e il progetto Tyre-to-Tyre

Tra i criteri più pesati nella scelta dei premiati c'è il contributo allo sviluppo di materiali e soluzioni innovative lungo la filiera. L'innovazione passa dalla digitalizzazione: digital twin e simulatori spostano nel mondo virtuale una parte crescente delle attività di sviluppo del pneumatico. Il Virtual Compounder, basato su Generative AI e Physics AI, accelera la ricerca di nuove combinazioni di materiali per le mescole.

A questo si affianca la tecnologia Cyber Tyre, che tramite sensori integrati nello pneumatico raccoglie dati utili alla vettura e informazioni sulle condizioni stradali. Pirelli dichiara che il sistema contribuisce a migliorare performance e sicurezza, oltre che al monitoraggio delle infrastrutture e allo sviluppo della mobilità connessa.

Pirelli porta avanti anche l'impegno per una filiera della gomma naturale tracciabile, anche attraverso la gomma certificata FSC. Rientra in questo percorso il progetto Tyre-to-Tyre, che recupera materiali da pneumatici a fine vita e scarti di produzione per realizzarne di nuovi, riducendo il ricorso a materie prime vergini.

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