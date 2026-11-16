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La supercar di Great Wall Motor che vuole sfidare Ferrari

Il progetto della supercar Great Wall Motor va avanti da cinque anni e avrà un motore V8

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

16 nov alle 15:30

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Il presidente di Great Wall Motor Wei Jianjun ha pubblicato su Weibo una foto che lo mostra insieme ai vertici dell'azienda accanto a un veicolo coperto da un telo nero. La sagoma è inequivocabile: una supercar. È la prima immagine, seppure camuffata, del progetto con cui il gruppo cinese punta a sfidare Ferrari.

"Nel 35° anniversario di Great Wall Motor, ho scattato una foto con i nostri dirigenti", ha scritto Wei Jianjun nel post.

Un progetto segreto da cinque anni

Il lavoro sulla supercar non parte da ora. Lo ha confermato il direttore tecnico Wu Huixiao già a fine aprile, spiegando che Great Wall Motor ci lavora da cinque anni con un obiettivo preciso: costruire un'auto capace di far salire l'adrenalina a chi è al volante, con presentazione nel corso del 2027.

Secondo Wu, il ritardo nel mostrare il modello dipende dalla volontà dell'azienda di continuare a ridurre i costi di sviluppo prima di presentarlo. Interpellato sul confronto con la Ferrari SF90, il dirigente ha detto che la supercar di Great Wall Motor sarà migliore, pur riconoscendo che il gruppo intende imparare dai concorrenti del settore.

Proprio la SF90 compare in un video, ancora una volta postato da Wei, dove viene presa come riferimento con l'ammissione che il lavoro per raggiungere i livelli della hypercar del Cavallino è ancora molto. Subito dopo la super sportiva cinese compare in pochi fotogrammi, ma completamente sfocata. Si nota solo il colore rosso della carrozzeria. “Devo scusarmi con tutti. L'auto che ho appena guidato è il nostro primissimo prototipo, ed è ancora riservata”, ha detto Wei, confermando poi che il powertrain non sarà elettrico ma ibrido, aggiungendo poi "Dopo due o tre ore di guida intensa, il pacchetto complessivo della Ferrari merita davvero di essere studiato e confrontato".

Il manager cinese ha poi sottolineato come stabilità di guida, risposta dell'acceleratore e sound dello scarico siano le tre aree in cui la SF90 attualmente offre prestazioni migliori rispetto alla concorrente firmata GWM.

La piattaforma utilizzata sarà la GF, sviluppata appositamente per dare vita a una supercar stradale a due posti, una vettura da pista per la classe FIA GT3 e un modello stradale derivato. Secondo quanto riportato da CarsNewsChina avrà una monoscocca in fibra di carbonio da meno di 130 kg e monterà un V8 biturbo di 4 litri montato in posizione centrale da 500 CV, ai quali aggiungere poi la potenza dei motori elettrici.

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