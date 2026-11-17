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L'acquirente medio di Bugatti ha solo 42 anni. Uno ne possiede 14

L'età media dei clienti di Bugatti è diminuita di un decennio e negli Stati Uniti non l'ha richiesta elettrica

Foto di: Bugatti

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

17 nov alle 08:00

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Bugatti potrebbe essere associata a vecchi patrimoni, stili di vita stravaganti e collezionisti che hanno passato decenni ad accumulare auto esotiche. Tuttavia, la sua clientela sta diventando più giovane. L'età media dei clienti Bugatti è scesa da 52 a circa 42 anni, poiché il marchio attrae acquirenti più giovani. È un cambiamento notevole per un marchio i cui hypercar multimilionarie non sono esattamente acquisti d'impulso.

L'interessante statistica proviene da Sascha Doering, CEO di Bugatti delle Americhe. In un'intervista con ABC News, l'executive ha detto che il marchio di Molsheim sta vedendo un crescente interesse da parte di acquirenti più giovani. Non ha fornito una ripartizione dettagliata delle demografie. Tuttavia, la riduzione di 10 anni nell'età media dei clienti suggerisce che Bugatti sta riuscendo ad attrarre una nuova generazione di appassionati ultra-ricchi con somme di denaro spropositate da spendere.

La clientela più giovane di Bugatti non significa che i clienti esistenti stiano perdendo interesse. Al contrario. Doering ha rivelato che un cliente nordamericano possiede ben 14 auto del marchio francese. Sì, quattordici. È una collezione notevole, anche per gli standard di chi può permettersi di spendere milioni su un singolo veicolo.

Nessuno ha chiesto una bugatti elettrica

Nonostante attragga acquirenti più giovani, Bugatti non riceve pressioni dai clienti per abbandonare i motori a combustione. Alla domanda se qualcuno gli avesse chiesto un hypercar completamente elettrico, Doering ha dato una risposta diretta: "No."

Bugatti Destrier

Foto di: Bugatti

Ciò dimostra che Mate Rimac aveva ragione quando ha convinto il Gruppo Volkswagen a sviluppare un propulsore ibrido V16 per il successore della Chiron, nonostante l'ex casa madre di Bugatti volesse un sostituto puramente elettrico. La mancanza di interesse per un veicolo elettrico non è sorprendente, considerando che l'identità del marchio si è sempre incentrata su motori di grandi dimensioni.

La produzione più breve del previsto della Rimac Nevera suggerisce che i super-ricchi non sono particolarmente interessati agli hypercar elettrici. Bugatti Rimac avrebbe potuto facilmente creare una versione Bugatti della Nevera con uno stile diverso dentro e fuori. Invece, ha collaborato con Cosworth per sviluppare un V16 da 8,3 litri naturalmente aspirato, dando al Tourbillon un carattere che un hypercar a batteria non potrebbe replicare.

La ricca clientela di Bugatti torna sempre

La fedeltà dei clienti è un altro aspetto importante del business. Circa il 35% dei proprietari di Bugatti possiede due o più auto del marchio, mentre quasi il 70% degli acquirenti di Tourbillon sono clienti precedenti. È un tasso di fidelizzazione impressionante, specialmente considerando i quattro anni di attesa tra l'ordine e la consegna dell'ultima hypercar.

Bugatti Bolide

Foto di: Bugatti

La compagnia ha consegnato 353 Bugatti moderne a clienti nordamericani negli ultimi 20 anni. È la più grande concentrazione di Bugatti moderne in un singolo mercato a livello mondiale, e l'importanza della regione è cresciuta considerevolmente. Quando Bugatti è entrata nel mercato nel 2006 con la già leggendaria Veyron, il Nord America rappresentava circa il 20-25% delle vendite globali. Oggi, la sua quota è salita tra il 35 e il 45%.

Il 2025 è stato l'anno migliore di Bugatti in Nord America, con 60 auto consegnate attraverso una rete di 12 concessionarie negli Stati Uniti, una in Canada e un'altra in Messico. Nonostante la maggiore domanda, l'azienda non ha intenzione di aumentare la produzione, mantenendo la produzione annuale intorno alle 100 unità per preservare l'alto valore residuo. Dopotutto, alcuni clienti acquistano queste auto puramente come investimenti.

Per ora, l'azienda sembra perfettamente a proprio agio nel mantenere la sua formula consolidata. I suoi clienti stanno diventando più giovani, ma vogliono ancora l'esperienza inconfondibile di una Bugatti. E se un appassionato possiede 14 auto è un'indicazione, il marchio non ha molti problemi a mantenere felici i suoi clienti più fedeli.

Anche gli acquirenti di Rolls-Royce e Bentley si stanno ringiovanendo

C'è un interessante confronto da fare con altri costruttori di auto di lusso. Secondo Automotive News, l'età media dei clienti Rolls-Royce è ora di soli 40 anni, ancora più giovane rispetto alla media di Bugatti che è di 42. È un cambiamento notevole per un marchio tradizionalmente associato a una clientela più anziana. Sembra che nel mondo delle auto ultra-lusso, avere una clientela più giovane non sia più un'eccezione.

Bugatti FKP Hommage

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Fonte: Bugatti

Anche Bentley sta vivendo un cambiamento simile nella demografia dei suoi clienti. All'inizio di quest'anno, Michael Rocco, presidente e CEO di Bentley Americas, ha detto a Forbes che l'azienda di Crewe sta anche attirando acquirenti più giovani. Ha aggiunto che l'introduzione della terza generazione della Continental GT nel 2019 ha segnato un punto di svolta. Pacchetti di stile più sportivi e combinazioni di colori più audaci hanno aiutato Bentley ad attrarre acquirenti più giovani, molti dei quali non sono particolarmente affezionati al cromo, un tempo considerato un emblema del lusso.

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Fonte: ABC News, Automotive News, Forbes

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