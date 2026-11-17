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C'è un nuovo James Bond in arrivo: che auto guiderà?

Robert Pattinson prende il posto di 007 dopo l'uscita di Daniel Craig e sappiamo già una cosa: ha bisogno di una nuova Aston Martin

Foto di: Amazon

Di: Zander Sutton

Tradotto da: Fabio Gemelli

17 nov alle 10:00

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Dopo una lunga ricerca per il prossimo 007, è ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond.

Amazon Studios, che ora possiede il franchise di James Bond, ha fatto l'annuncio lunedì mattina sui social media, mandando i fan in delirio. Pattinson diventerà il settimo attore a interpretare il celebre agente segreto, dopo che Daniel Craig ha lasciato il ruolo nel 2021 dopo No Time to Die.

Il teaser mostra Pattinson fissare direttamente la telecamera con una pistola in mano, accompagnato dalla didascalia "Identità Confermata."

Si conclude con il breve messaggio: "James Bond Tornerà." Una grande notizia per i fan, dato che il franchise è stato in sospeso dall'ultimo film. Le speculazioni su quando arriverà il prossimo capitolo e, soprattutto, chi prenderà il posto di 007, sono state oggetto di discussione per anni.

Pattinson ha già avuto un 2026 impegnativo, guadagnando lodi dalla critica per la sua interpretazione della leggendaria personalità televisiva Chris Hansen in Primetime.

Ora, dobbiamo solo trovargli l'auto giusta per il suo prossimo film.

Il Prossimo Film di Bond

Denis Villeneuve, il regista dietro Dune, Blade Runner 2049 e Arrival, dirigerà il prossimo film di Bond. Steven Knight, noto per aver creato Peaky Blinders, sta scrivendo la sceneggiatura. I produttori Amy Pascal e David Heyman stanno anche supervisionando il progetto.

Il prossimo film sarà il 26° capitolo ufficiale della serie cinematografica di James Bond e il primo prodotto sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios. La compagnia ha raggiunto un accordo con i custodi di lunga data del franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, nel 2025, dando ad Amazon un maggiore controllo sul personaggio e sul futuro del franchise.

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