Home
News
Attualità e mercato
C'è un nuovo James Bond in arrivo: che auto guiderà?
Robert Pattinson prende il posto di 007 dopo l'uscita di Daniel Craig e sappiamo già una cosa: ha bisogno di una nuova Aston Martin
Foto di: Amazon
Di: Zander Sutton
Tradotto da: Fabio Gemelli
17 nov alle 10:00
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815667%2Frobert-pattinson-james-bond-annuncio%2F&text=C%27%C3%A8%20un%20nuovo%20James%20Bond%20in%20arrivo%3A%20che%20auto%20guider%C3%A0%3F&via=motor1italia)
- Copia
Condividi
Dopo una lunga ricerca per il prossimo 007, è ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond.
Amazon Studios, che ora possiede il franchise di James Bond, ha fatto l'annuncio lunedì mattina sui social media, mandando i fan in delirio. Pattinson diventerà il settimo attore a interpretare il celebre agente segreto, dopo che Daniel Craig ha lasciato il ruolo nel 2021 dopo No Time to Die.
Il teaser mostra Pattinson fissare direttamente la telecamera con una pistola in mano, accompagnato dalla didascalia "Identità Confermata."
Si conclude con il breve messaggio: "James Bond Tornerà." Una grande notizia per i fan, dato che il franchise è stato in sospeso dall'ultimo film. Le speculazioni su quando arriverà il prossimo capitolo e, soprattutto, chi prenderà il posto di 007, sono state oggetto di discussione per anni.
Pattinson ha già avuto un 2026 impegnativo, guadagnando lodi dalla critica per la sua interpretazione della leggendaria personalità televisiva Chris Hansen in Primetime.
Ora, dobbiamo solo trovargli l'auto giusta per il suo prossimo film.
Il Prossimo Film di Bond
Denis Villeneuve, il regista dietro Dune, Blade Runner 2049 e Arrival, dirigerà il prossimo film di Bond. Steven Knight, noto per aver creato Peaky Blinders, sta scrivendo la sceneggiatura. I produttori Amy Pascal e David Heyman stanno anche supervisionando il progetto.
Il prossimo film sarà il 26° capitolo ufficiale della serie cinematografica di James Bond e il primo prodotto sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios. La compagnia ha raggiunto un accordo con i custodi di lunga data del franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, nel 2025, dando ad Amazon un maggiore controllo sul personaggio e sul futuro del franchise.
More James Bond News
Nasce una limousine ibrida tutta italiana
L'Aston Martin Vanquish di James Bond all'asta
Vogliamo la tua opinione!
Cosa vorresti vedere su Motor1.com?
Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.
- Il team di Motor1.com
Condividi questa notizia
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815667%2Frobert-pattinson-james-bond-annuncio%2F&text=C%27%C3%A8%20un%20nuovo%20James%20Bond%20in%20arrivo%3A%20che%20auto%20guider%C3%A0%3F&via=motor1italia)
- Copia
DI TENDENZA
Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette
Mercedes, la guida assistita fa un passo avanti. Ecco cosa cambia
Renault 2027, tutte le novità in arrivo
Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco
Ultime notizie
- C'è un nuovo James Bond in arrivo: che auto guiderà? 17 nov - Attualità e mercato
- Mercedes, la guida assistita fa un passo avanti. Ecco cosa cambia 17 nov - Curiosità
- L'acquirente medio di Bugatti ha solo 42 anni. Uno ne possiede 14 17 nov - Attualità e mercato
- Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette 17 nov - Attualità e mercato
- Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco 16 nov - Attualità e mercato
- Noleggio aziendale a lungo termine, breve termine o leasing: cosa cambia 16 nov - Noleggio e Sharing
- La Jeep del 1994 riparata con l'intelligenza artificiale 16 nov - Curiosità
Consigliati per te
L'acquirente medio di Bugatti ha solo 42 anni. Uno ne possiede 14
Mercedes, la guida assistita fa un passo avanti. Ecco cosa cambia
Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette
Noleggio aziendale a lungo termine, breve termine o leasing: cosa cambia
Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco
La Jeep del 1994 riparata con l'intelligenza artificiale
Renault 2027, tutte le novità in arrivo