Tanti appassionati se ne sono innamorati vedendo la saga di 007, più precisamente "La morte può attendere" del 2002. In quel film, James Bond - interpretato da Pierce Brosnan - guida un'Aston Martin Vanquish, all'epoca la più veloce tra tutte le Aston.

Quella stessa Vanquish è ora in vendita all'asta su H&H Classics e potrebbe valere fino a 83.000 euro.

La storia

La Vanquish targata "Y834 MWL" non è stata la vera protagonista del film. In realtà, l'auto in vendita è stata ripresa in diverse pubblicazioni dei media di quegli anni. In quegli anni, fu venduta alla Pinewood Studios e fu utilizzata per vari eventi promozionali nel 2002, dato che era sostanzialmente identica all'auto guidata da James Bond.

Al pari di quest'ultima, infatti, l'Aston Martin è rifinita in Tungsten Silver e presenta gli interni in pelle Charcoal, con tanto di modanature in alluminio nella console centrale.

L'auto ha percorso circa 55.000 km ed è rimasta di proprietà di un collezionista per circa 20 anni, prima di passare alla casa d'aste.

Un V12 da collezione

L'Aston Martin del film e quella in vendita montano lo stesso motore. Si tratta di un 6.0 V12 aspirato da 457 CV e 556 Nm, capace di far scattare la supercar britannica da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e di toccare una velocità massima di 306 km/h. Prodotto tra il 2001 e il 2004, questo modello è stato sostituito dalla versione S, col V12 portato a 528 CV, per una velocità massima di 321 km/h.

La Vanquish sarà battuta all'asta mercoledì 9 ottobre all'Imperial War Museum di Duxford. Si pensa che possa valere tra i 60.000 e gli 83.000 euro.