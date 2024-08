Manca poco al debutto di una nuova Aston Martin con motore V12: la Vanquish. La super sportiva da 835 CV, sviluppati dal 12 cilindri costruito appositamente, infatti, si svelerà al mondo il prossimo 2 settembre, come erede dell'attuale generazione di DBS.

Un motore unico

La data di debutto di questa nuova auto e del relativo motore V12 è stata confermata dalla Casa stessa attraverso un post Instagram, che in un video mostra il propulsore fluttuare in aria e con testo di accompagnamento che recita: "All expectations will be Vanquished.", ovvero "Tutte le aspettative saranno vinte" o, meglio, soddisfatte.

E parlando proprio di aspettative, sono ampie quelle intorno al nuovo motore, che, quando arriverà, sarà a tutti gli effetti uno dei pochi con questa particolare architettura nell'attuale mercato.

In base a quanto specificato da Aston Martin, lo sviluppo di un nuovo motore a 12 cilindri è una tradizione che per l'azienda merita di essere mantenuta in quanto il 12 cilindri è "un ottimo esempio delle straordinarie capacità dell'ingegneria interna e un fautore dell'impegno emotivo"

La scheda tecnica della nuova unità biturbo, in particolare e come abbiamo già specificato in un approfondimento dedicato, riporta 835 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia, valori risultanti da una progettazione completamente nuova rispetto agli attuali motori e ottenuti - probabilmente - anche grazie a un aumento di cilindrata (valore non ancora specificato dalla Casa ma probabilmente superiore ai 5,2 litri dell'attuale DBS o della Vantage).

L'attuale Aston Martin DBS 770 Ultimate

Nel mese di maggio, durante la presentazione del nuovo motore, Roberto Fedeli, Direttore Tecnico di Aston Martin, aveva commentato:

"Il motore V12 è da tempo simbolo di potenza e prestigio, ma è anche espressione di passione e competenza tecnica. Con 835 CV e 1.000 Nm di coppia, questo motore impareggiabile rappresenta niente meno che l'alba di una nuova gloriosa era V12 per Aston Martin."

Per saperne di più non resta che attendere i prossimi giorni.