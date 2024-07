Aston Martin Bulldog. Forse ad alcuni di voi questo nome dice poco o nulla. Una veloce infarinatura per i più distratti: si tratta di una concept presentata nel 1979, pronta a dare vita a una serie limitatissima (10 o al massimo 15 esemplari) destinata a selezionatissimi proprietari. E invece no: il destino ha voluto che rimanesse solo la concept.

Un modello sfortunato non solo per la mancata produzione: l'intenzione della Casa inglese era infatti quella di produrre l'auto di serie più veloce del mondo, pronta a sfondare i 300 km/h. Sappiamo come è andata a finire. Bene, dopo queste e altre vicissitudini l'unica Aston Martin Bulldog mai prodotta si presenterà nuovamente dal vivo, in occasione del concorso d'eleganza di Pebble Beach.

Un lungo lavoro

Per riportare all'antico splendore la squadrata coupé inglese ci sono volute 7.000 ore di restauro e 1.664 giorni trascorsi presso la Classic Motor Cars Ltd di Bridgnorth (Inghilterra). Alla fine è tornata negli Stati Uniti, tra le mani del suo proprietario - l'imprenditore e collezionista di auto Philip Sarofim - ed è pronta mostrarsi completamente restaurata a Pebble Beach, nella categoria concept car e prototipi. Forse non la più cara del lotto, ma con un valore di più di 1,3 milioni di euro si difenderà bene.

Aston Martin Bulldog

Disegnata da William Towns (matita dietro le forme della Lagonda e poi della DeLorean DMC12) la Bulldog era caratterizzata da forme particolarmente spigolose, a dare una scossa al mondo delle GT due posti. Lunga 4,75 metri e con altezza di appena 1,1 alle forme originali univa un cx di 0,34, valore quasi da record per l'epoca.

Alla ricerca del record mancato

Durante le fasi di restauro l'Aston Martin Bulldog è stata affidata a Darren Turner, pilota ufficiale della Casa inglese, dandogli una missione ben precisa: riuscire a superare i 300 km/h, cosa mai riuscita prima.

Aston Martin Bulldog

Così nel 2021, durante i primi collaudi, la concept ha toccato le 162 miglia orarie (260,7 km/h) per poi salire a ogni test, superando le 200 miglia orarie nel giugno del 2023, toccando quota 205,4 (330,5 km/h). Merito delle ore passate a sistemare il e V8 biturbo di 5,3 litri da 600 Cv e 678 Nm di coppia.