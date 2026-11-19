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Fiat pensa al ritorno della Punto: ecco come potrebbe essere

Cinque porte, linee pulite e richiami al passato: così potrebbe tornare la Punto, con motori benzina, mild hybrid ed elettrici

Foto di: Motor1.com

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

19 nov alle 17:00

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E se la Fiat Punto fosse pronta a tornare? Per ora si tratta di una provocazione, ma le recenti dichiarazioni di Arnaud Belloni - CEO di Fiat, Abarth e Lancia - avrebbero riaperto uno spazio per il ritorno della compatta torinese.

Il nostro render prova a immaginare il ritorno della compatta, reinterpretando alcuni elementi della prima generazione attraverso il linguaggio delle Fiat più recenti. Sotto il cofano potrebbero trovare posto motori a benzina, anche mild hybrid, affiancati da una versione elettrica.

Una Punto con qualcosa di familiare

Il principio stilistico potrebbe essere quello già applicato alla Grande Panda: riprendere lo spirito di un modello conosciuto e rielaborarlo in chiave moderna, senza limitarsi ad aggiornare fari e paraurti.

Fiat Punto (2028), il render di Motor1.com

Foto di: Motor1.com

Nel nostro disegno, la Punto avrebbe un frontale verticale, con gruppi ottici rettangolari inseriti in una fascia scura. Gli elementi luminosi diagonali darebbero personalità allo sguardo, richiamando anche la grafica delle cinque barrette utilizzate in passato da Fiat.

Il cofano relativamente piatto e le superfici poco elaborate contribuirebbero a un aspetto essenziale. Più in basso, una presa d’aria orizzontale e un paraurti scandito da forme geometriche completerebbero il frontale, senza caricarlo di dettagli.

Il richiamo più immediato alla Punto del 1993 arriverebbe dai fari posteriori verticali, sviluppati lungo i lati del lunotto. I cerchi bicolore dal disegno geometrico aggiungerebbero invece un collegamento con le Fiat contemporanee.

Benzina, ibrida ed elettrica?

Per contenere i costi, una nuova Punto potrebbe attingere a piattaforme e motorizzazioni Stellantis. Non sarebbe ancora possibile indicare un’architettura precisa, ma una base multienergia permetterebbe di proporre alimentazioni differenti sulla stessa vettura.

Un primo riferimento potrebbe essere proprio la Grande Panda, la cui gamma comprende un 1.2 turbo tre cilindri da 100 CV con cambio manuale, un’ibrida da 110 CV con automatico doppia frizione eDCT e un’elettrica da 113 CV.

Fiat Punto, la prima generazione

La Punto potrebbe adottare uno schema simile. Una versione a benzina con un manuale a sei rapporti rappresenterebbe la proposta d’ingresso, mentre una mild hybrid a 48 volt con cambio automatico si rivolgerebbe a chi cerca maggiore comodità nel traffico.

Al vertice potrebbe trovare posto una variante completamente elettrica, con una potenza adatta all’utilizzo cittadino ma sufficiente anche per i trasferimenti fuori porta. La batteria da 44 kWh della Grande Panda costituirebbe un possibile punto di partenza, senza escludere accumulatori diversi secondo piattaforma e posizionamento.

Ma tutte queste sono ipotesi. Vedremo se nei prossimi mesi il ritorno della Punto diventerà qualcosa di concreto.

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Fonte: Motor1.com

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