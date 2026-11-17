Home

News

Auto Aziendali e Flotte

Il black friday di Drivalia e l'arrivo del GPL firmato DR

CarCloud offre Nuova DR5 Collection e DR6 Collection a GPL con 2.000 km mensili inclusi, zero anticipo e fee ridotta a 9 euro

Foto di: DR Automobiles

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

17 nov alle 14:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Drivalia riduce a 9 euro la quota d'iscrizione al suo programma di abbonamento auto CarCloud, contro i 199 euro di listino. Vale per tutto il mese di novembre, .

Nello stesso momento la società del Gruppo CA Auto Bank inserisce in flotta due SUV bi-fuel a GPL di DR Automobiles, pensati per abbattere i costi di rifornimento rispetto alle motorizzazioni benzina e diesel tradizionali. L'iniziativa arriva mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a oscillare, pesando sui bilanci di famiglie e piccole imprese. La riduzione della fee d'ingresso, da 199 a 9 euro IVA inclusa, vale su tutti i pacchetti CarCloud e non solo sui due nuovi modelli a GPL.

Come funziona l'abbonamento CarCloud

CarCloud è la formula di abbonamento auto di Drivalia, con validità minima di 30 giorni e possibilità di recesso mensile senza penali. Il canone fisso comprende copertura assicurativa completa (RCA, Kasko, furto e incendio), bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale attiva 24 ore su 24.

DR 5 Collection 2026

Foto di: DR Automobiles

Il pacchetto include anche un plafond di 2.000 chilometri al mese, cumulabili di mese in mese se non vengono interamente utilizzati. Il programma conta oggi oltre 85.000 iscritti a livello europeo, di cui più di 45.000 in Italia, secondo i dati forniti da Drivalia.

I due SUV DR a GPL: prezzi e dotazioni

La Nuova DR5 Collection GPL è un SUV compatto con un'autonomia complessiva dichiarata fino a 1.200 km. Monta sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 (tra cui frenata automatica d'emergenza e assistenza alla partenza in salita), interni "Total Black" in ecopelle e un display ad alta risoluzione con Apple CarPlay e Android Auto. Il canone mensile è di 439 euro IVA inclusa.

La Nuova DR6 Collection GPL si colloca in un segmento superiore, con autonomia fino a 1.250 km. Ha un doppio display da 12,3 pollici, cambio automatico DCT a 7 rapporti e un vano di carico modulabile. Il canone mensile è di 619 euro IVA inclusa, più alto rispetto alla DR5 per via del posizionamento premium del modello. La tecnologia bi-fuel benzina-GPL dei due modelli può ridurre i costi chilometrici di rifornimento del 50-70% rispetto alle motorizzazioni termiche tradizionali, secondo Drivalia.

Gli abbonamenti CarCloud per la DR5 e la DR6 Collection GPL sono attivabili online sul sito drivalia.com e sullo store dedicato su Amazon. Non è richiesto alcun anticipo per l'attivazione.

DR5: perché comprarla e perché no

Leggi anche

Drivalia Be Free Easy: noleggio auto con anticipo di un canone

Drivalia lancia Drive to Buy, il noleggio con acquisto finale

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale





Quindi come va la nuova BMW M3?





Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette





Mercedes, la guida assistita fa un passo avanti. Ecco cosa cambia

Ultime notizie

Il black friday di Drivalia e l'arrivo del GPL firmato DR 17 nov - Auto Aziendali e Flotte

Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale 17 nov - Curiosità

Dalla Cina arriva un SUV che punta tutto su stile e comfort 17 nov - Nuove auto

I prezzi del GPL salgono mentre benzina e diesel calano 17 nov - Attualità e mercato

Volkswagen anticipa un concept GTI, largo e con grande alettone 17 nov - Anticipazioni

Quindi come va la nuova BMW M3? 17 nov - Prove su strada

Quali saranno le auto del nuovo James Bond 17 nov - Attualità e mercato

Consigliati per te





Flotte e noleggio, Stellantis rivoluziona l’organizzazione B2B in Italia





Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale





Guida autonoma, Milano corre ma il Codice della strada rischia di frenare tutto





Dalla Cina arriva un SUV che punta tutto su stile e comfort





Perché Safilo punta su KINTO e 350 Toyota e Lexus per la sua flotta aziendale





I prezzi del GPL salgono mentre benzina e diesel calano





Telematica nelle flotte, il dato non basta: bisogna sapere perché lo si raccoglie