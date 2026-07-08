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DR 5 GPL (2026), la prova dei consumi reali

La DR 5 Collection è ben accessoriata, moderna e pratica. Con l'impianto benzina/GPL sa anche far risparmiare sui costi di viaggio

DR 5 GPL (2026), la prova consumi
Foto di: Motor1.com
Fabio Gemelli Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
alle 16:00
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Nella gamma del marchio italiano DR, tutta composta da SUV e crossover, un posto di rilievo lo occupa la DR 5 che da sola rappresenta più della metà delle vendite italiane del brand. Lunga 4,18 metri e disponibile sia con motore 1.5 a benzina (95 CV) che bifuel benzina/GPL (88 CV), la DR 5 si rivolge a chi vuole un SUV crossover compatto e adatto alla famiglia, con cambio manuale 5 marce e un prezzo base interessante.

Per questa prova dei consumi reali ho utilizzato una DR 5 Collection, la versione più ricca di dotazioni e finiture, con la motorizzazione a GPL. Con questo nuovo SUV di origini cinesi riadattato e rifinito per il mercato europeo ho ottenuto una media di 7,10 l/100 km (14,08 km/l) e ho speso appena 19,91 euro per il gas necessario al viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

DR 5 (2026): i dati

Allestimento DR 5 Collection Benzina - GPL
Prezzo base 22.900 euro
Data prova 29/05/2026
Meteo (partenza/arrivo) Variabile, Pioggia, 28° / Sereno, 28°
Prezzo carburante 0,779 euro/l (GPL)
Chilometraggio totale a inizio prova 8.507 km
Chilometraggio totale a fine prova 9.515 km
Velocità media Roma - Forlì 69 km/h
Pneumatici Giti GitiComfort 520 V1
215/55 R18 95H M+S
(Etichetta UE: C, C, 71 dB)

DR 5 (2026): quanto consuma

In generale la DR 5 Collection non punta a stabilire nuovi record di efficienza, soprattutto nei tragitti autostradali e nel misto urbano/extraurbano, ma il serbatoio del GPL da 41 litri effettivi alloggiato al posto della ruota di scorta mi ha permesso di registrare autonomie teoriche sempre superiori ai 400 km, con punte oltre i 700 km su percorsi ideali extraurbani.

DR 5 Collection 2026

DR 5 Collection

Foto di: DR Automobiles

La presenza a bordo del classico serbatoio di benzina da 51 litri garantisce poi un'autonomia complessiva (benzina+GPL) ben superiore ai 1.000 km.

DR 5 (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica
  • Misto urbano-extraurbano

 8,7 l/100 km (11,4 km/l)
467 km di autonomia teorica a GPL
Autostrada
  • 9,9 l/100 km (10,1 km/l)
    414 km di autonomia teorica a GPL
Economy run
  • 5,2 l/100 km (19,2 km/l)
    787 km di autonomia teorica a GPL
Media reale 7,10 l/100 km (14,08 km/l)
Computer di bordo 6,8 l/100 km
Alla pompa 7,4 l/100 km
Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

DR 5 (2026): la scheda tecnica

  • Alimentazione: Ibrido (Benzina/GPL, 1.498 cc)
  • Potenza: 70 kW
  • Emissioni di CO2 (WLTP): 160 g/km
  • Massa a vuoto: 1.271 kg
  • Rapporto potenza/tara: 52,006 kW/t
  • Omologazione: Euro 6E-BIS-FCM (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EC)

DR 5 (2026): quanto si spende di GPL?

Quanto si spende Spesa
Spesa reale (Roma-Forlì) 19,91 euro
Spensa mensile (800 km al mese) 44,25 euro
Quanto fa con 20 euro  362 km
Quanto fa con un pieno 577 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

DR 5 (2026): quanto consumano le concorrenti?

Inserito nella classifica dei consumi reali, il risultato della DR 5 si posiziona sotto la metà graduatoria a GPL, ma davanti ai risultati della vecchia Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2 del 2020 (7,65 l/100 km - 13,0 km/l) e della Fiat 500X 1.4 GPL Turbo 120 CV del 2018 (7,90 l/100 km - 12,6 km/l).

DR 5 Collection 2026
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DR 5 2026 DR 5 Collection 2026 DR 5 2026 DR 5 2026 DR 5 2026 DR 5 2026
Fonte: DR Automobiles

Tra i SUV e crossover a GPL che hanno invece consumato meno della DR 5 posso citare la Dacia Duster ECO-G 100 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), la Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (6,20 l/100 km - 16,1 km/l), la Hyundai Bayon 1.2 Gpl (5,85 l/100 km - 17,0 km/l) e la full hybrid Kia Niro 1.6 GDi Tri-Fuel Hybrid GPL DCT (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

La video prova della DR 5 Collection (2026)

DR 5 (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho guidato è una DR 5 Collection, la versione top di gamma che ha impianto bifuel benzina/GPL, trazione anteriore, cambio manuale 5 marce, fari full LED, cerchi in lega da 18", vernice metallizzata, interni total black, climatizzatore automatico e freno di stazionamento elettrico con auto hold.

DR 5 GPL Bifuel

DR 5, gli interni

Foto di: Motor1 Italy

In più ci sono di serie il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera, la strumentazione digitale e lo schermo dell'infotainment su display unico da 26" e i quattro alzacristalli elettrici, il tutto per un prezzo fisso di 22.900 euro.

Cosa mi piace Cosa non mi piace
Costi di viaggio ridotti grazie al GPL Prestazioni e assetto un po' deludenti
Buona dotazione di serie Qualche vibrazione e rumorosità di troppo
Spazio discreto anche per il quinto passeggero posteriore Bagagliaio non molto grande

Questo mi è sembrato un prezzo molto concorrenziale in rapporto anche all'offerta delle poche rivali disponibili, che permette di comprare un SUV tutto sommato moderno e comodo, ben accessoriato e pratico. Peccato che il bagagliaio non sia troppo grande per la categoria e che motore e assetto non mi abbiano soddisfatto né come potenza e coppia, né come piacevolezza di guida.

A proposito di DR 5 e di GPL

DR 5 (2026), perché comprarla e perché no
GPL, ibrido ed elettrico a confronto: consumi e costi reali
Auto a GPL: i prezzi di tutte le novità 2026
Nuova DR 5: come cambia il SUV compatto molisano
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