DR 5 GPL (2026), la prova dei consumi reali

Nella gamma del marchio italiano DR, tutta composta da SUV e crossover, un posto di rilievo lo occupa la DR 5 che da sola rappresenta più della metà delle vendite italiane del brand. Lunga 4,18 metri e disponibile sia con motore 1.5 a benzina (95 CV) che bifuel benzina/GPL (88 CV), la DR 5 si rivolge a chi vuole un SUV crossover compatto e adatto alla famiglia, con cambio manuale 5 marce e un prezzo base interessante.

Per questa prova dei consumi reali ho utilizzato una DR 5 Collection, la versione più ricca di dotazioni e finiture, con la motorizzazione a GPL. Con questo nuovo SUV di origini cinesi riadattato e rifinito per il mercato europeo ho ottenuto una media di 7,10 l/100 km (14,08 km/l) e ho speso appena 19,91 euro per il gas necessario al viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

DR 5 (2026): i dati

Allestimento DR 5 Collection Benzina - GPL Prezzo base 22.900 euro Data prova 29/05/2026 Meteo (partenza/arrivo) Variabile, Pioggia, 28° / Sereno, 28° Prezzo carburante 0,779 euro/l (GPL) Chilometraggio totale a inizio prova 8.507 km Chilometraggio totale a fine prova 9.515 km Velocità media Roma - Forlì 69 km/h Pneumatici Giti GitiComfort 520 V1

215/55 R18 95H M+S

(Etichetta UE: C, C, 71 dB)

DR 5 (2026): quanto consuma

In generale la DR 5 Collection non punta a stabilire nuovi record di efficienza, soprattutto nei tragitti autostradali e nel misto urbano/extraurbano, ma il serbatoio del GPL da 41 litri effettivi alloggiato al posto della ruota di scorta mi ha permesso di registrare autonomie teoriche sempre superiori ai 400 km, con punte oltre i 700 km su percorsi ideali extraurbani.

DR 5 Collection Foto di: DR Automobiles

La presenza a bordo del classico serbatoio di benzina da 51 litri garantisce poi un'autonomia complessiva (benzina+GPL) ben superiore ai 1.000 km.

DR 5 (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



8,7 l/100 km (11,4 km/l)

467 km di autonomia teorica a GPL Autostrada 9,9 l/100 km (10,1 km/l)

414 km di autonomia teorica a GPL Economy run 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

787 km di autonomia teorica a GPL Media reale 7,10 l/100 km (14,08 km/l) Computer di bordo 6,8 l/100 km Alla pompa 7,4 l/100 km

DR 5 (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Ibrido (Benzina/GPL, 1.498 cc)

Potenza: 70 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 160 g/km

Massa a vuoto: 1.271 kg

Rapporto potenza/tara: 52,006 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS-FCM (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EC)

DR 5 (2026): quanto si spende di GPL?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 19,91 euro Spensa mensile (800 km al mese) 44,25 euro Quanto fa con 20 euro 362 km Quanto fa con un pieno 577 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

DR 5 (2026): quanto consumano le concorrenti?

Inserito nella classifica dei consumi reali, il risultato della DR 5 si posiziona sotto la metà graduatoria a GPL, ma davanti ai risultati della vecchia Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2 del 2020 (7,65 l/100 km - 13,0 km/l) e della Fiat 500X 1.4 GPL Turbo 120 CV del 2018 (7,90 l/100 km - 12,6 km/l).

12 Fonte: DR Automobiles

Tra i SUV e crossover a GPL che hanno invece consumato meno della DR 5 posso citare la Dacia Duster ECO-G 100 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), la Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (6,20 l/100 km - 16,1 km/l), la Hyundai Bayon 1.2 Gpl (5,85 l/100 km - 17,0 km/l) e la full hybrid Kia Niro 1.6 GDi Tri-Fuel Hybrid GPL DCT (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

La video prova della DR 5 Collection (2026)

DR 5 (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho guidato è una DR 5 Collection, la versione top di gamma che ha impianto bifuel benzina/GPL, trazione anteriore, cambio manuale 5 marce, fari full LED, cerchi in lega da 18", vernice metallizzata, interni total black, climatizzatore automatico e freno di stazionamento elettrico con auto hold.

DR 5, gli interni Foto di: Motor1 Italy

In più ci sono di serie il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera, la strumentazione digitale e lo schermo dell'infotainment su display unico da 26" e i quattro alzacristalli elettrici, il tutto per un prezzo fisso di 22.900 euro.

Cosa mi piace Cosa non mi piace Costi di viaggio ridotti grazie al GPL Prestazioni e assetto un po' deludenti Buona dotazione di serie Qualche vibrazione e rumorosità di troppo Spazio discreto anche per il quinto passeggero posteriore Bagagliaio non molto grande

Questo mi è sembrato un prezzo molto concorrenziale in rapporto anche all'offerta delle poche rivali disponibili, che permette di comprare un SUV tutto sommato moderno e comodo, ben accessoriato e pratico. Peccato che il bagagliaio non sia troppo grande per la categoria e che motore e assetto non mi abbiano soddisfatto né come potenza e coppia, né come piacevolezza di guida.