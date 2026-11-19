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GTA 6 è il paradiso per chi ama le auto

Nuova fisica dei veicoli, ricarica per le auto elettriche e bagagliaio accessibile: cos'abbiamo visto nelle prime ore di GTA 6

Foto di: Rockstar Games

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

19 nov alle 15:53

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GTA 6 è finalmente arrivato. Dopo un'attesa che è sembrata infinita, il videogame più atteso di sempre sta impegnando decine di milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Tra chi ha deciso di procedere con la trama principale e altri che hanno preferito esplorare Vice City e dintorni, ci siamo pure noi appassionati di auto. Che non vedevamo l'ora di immergerci nella Miami immaginata da Rockstar Games per guidare i nuovi veicoli e scoprire ogni dettaglio.

Già nelle primissime ore di gioco, le novità che abbiamo notato rispetto ai precedenti capitoli sono tantissime. Abbiamo messo in pausa - ma solo per un istante - la console per raccontarvi le nostre prime impressioni.

La nuova fisica dei veicoli

Se vi aspettavate qualcosa di diverso rispetto a GTA V, beh siete stati (più che) accontentati. La dinamica di guida è meno arcade rispetto al precedente capitolo, pur risultando più permissiva rispetto al IV, che per tanti ha rappresentato l'apice del realismo in termini di esperienza di guida.

La Coquette D10 nel traffico di Vice City

Foto di: Rockstar Games

Su GTA 6 si ha una percezione migliore del peso di ogni veicolo. Nel caso dei mezzi da lavoro o se si è lanciati ad alta velocità bisogna calcolare bene gli spazi di frenata per evitare disastri. Anche se c'è da dire che pure la fisica degli incidenti è molto diversa, con le auto che presentano molte più parti deformabili (e in maniera più realistica rispetto al V).

Il rifornimento di benzina (e non solo)

Era già stato anticipato negli scorsi mesi: in GTA 6 bisogna fare il pieno di carburante. In basso a sinistra nell'HUD, infatti, è presente l'indicatore del carburante: se scende sotto un quarto compare l'avviso "in riserva" e vengono messi in rilievo i distributori più vicini. Una volta giunti alla pompa, si può attivare una breve animazione.

Un hub di ricarica per le auto elettriche

Foto di: Rockstar Games

Lo stesso vale per i modelli elettrici. Sì, perché ci sono le colonnine in diversi punti della mappa. Anche qui bisogna avvicinarsi alla stazione e premere un comando d'interazione. La ricarica è decisamente "iper fast" e richiede qualche secondo.

Tuning e personalizzazione

Già dalle primissime fasi del gioco si può modificare un'auto (anche se il denaro disponibile non è tantissimo, almeno all'inizio). La customizzazione riguarda il motore, ma ovviamente anche la carrozzeria, il tutto in maniera ancora più approfondita rispetto a GTA V, con interventi su tettuccio, pianale (nel caso dei pick-up) e tanto altro.

GTA VI, le novità per chi ama le auto

Foto di: Rockstar Games

E, sempre parlando di dettagli, attraverso uno specifico menu si accede ai vari comandi della vettura. In sostanza, potete abbassare o alzare il finestrino, attivare le quattro frecce e gli indicatori di direzione, commutare i fari e fare tanto altro. Fuori dal veicolo, invece, potete aprire il cofano e il bagagliaio. Quest'ultimo, tra l'altro, è una parte importante dell'esperienza di gioco dato che potete conservare armi e vestiti (per cambiarvi d'abito e far perdere le vostre tracce dopo un inseguimento con la polizia, per esempio).

Non tutte le auto si possono rubare

Sullo smartphone è presente un'app che vi permette di riconoscere le auto presenti sulla strada. Tra le varie informazioni mostrate c'è anche la tipologia di antifurto. Ci sono infatti delle auto più semplici da rubare e altre impossibili, a meno che non vengano sbloccate determinate abilità.

L'app che consente di identificare le auto e le loro caratteristiche

Foto di: Rockstar Games

Quelle più vecchie e semplici, per esempio, richiedono solo un'interazione con le levette analogiche. Per quelle più potenti e tecnologiche, invece, dovete "clonare la chiave" o sbloccare alcuni "talenti". In caso contrario, il rischio è di non riuscire nemmeno a salire a bordo o di non riuscire ad avviare l'auto. Non proprio il massimo se siete rincorsi dalla polizia. O dal proprietario stesso della vettura.

In ogni caso, queste sono solo le prime ore di gioco. L'impressione è che il mondo di Leonida abbia davvero tanto da offrire ai giocatori e solo nei prossimi giorni (o mesi, per meglio dire) riusciremo a scoprire ogni singola novità presente nel sesto capitolo di Grand Theft Auto.

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