Home

Volkswagen

News

Il brand cinese che guarda a Stellantis e Volkswagen per produrre in Europa

Reuters ha parlato con i dirigenti di Hongqi, di proprietà del Gruppo FAW, che hanno confermato l'interesse per produrre auto in Europa

Foto di: Hongqi

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

17 nov alle 16:30

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

C'è sempre più interesse da parte dei brand cinesi a venire a produrre auto in Europa, così da evitare dazi e penalizzazioni sulle esportazioni. Del gruppo potrebbe fare parte anche Hongqi, brand di lusso di FAW, stando a quanto riportato dalla Reuters.

Parlando con Reuters durante la presentazione del SUV EHS4 a Venezia, Xiao Xiao, responsabile del business internazionale di FAW e a capo dell'espansione europea di Hongqi, ha sottolineato come la localizzazione in Europa, compresa la produzione, sia una priorità strategica.

Hongqi in Europa, dove e con chi?

Sempre stando alle dichiarazioni riportate dalla Reuters l'azienda starebbe seriamente puntando a produrre auto in Europa, con valutazioni circa differenti partner, tra i quali figurano anche Stellantis e Volkswagen. Una collaborazione nel segno dello slogan "In Europa, per l'Europa", che accomuna ormai differenti costruttori, occidentali e non.

Fotogallery: Hongqi EHS4

7

Fonte: Hongqi

Intanto però un portavoce del Gruppo Volkswagen in Cina ha precisato come attualmente non ci siano trattative in corso con il Gruppo FAW per la produzione di auto in Europa. Di sicuro però qualcosa si sta muovendo e già qualche mese fa Reuters aveva parlato di colloqui con Stellantis per uno stabilimento del Gruppo guidato da Antonio Filosa in Spagna, dove già Leapmotor produce la B05.

Xiao ha comunque affermato che "Stellantis non è l'unico potenziale partner", aggiungendo "Abbiamo molti partner con cui stiamo trattando" e come Hongqi preferisca collaborazioni basate sull'utilizzo di stabilimenti di proprietà di Case automobilistiche europee, senza quindi acquisirne di propri o addirittura imbarcarsi nell'avventura di costruirne di nuovi.

Hongqi HS3

Foto di: Hongqi

Chi è Hongqi

Fresca della presentazione della HS4 a Venezia, Hongqi ((il cui nome significa “Bandiera Rossa”) nasce nel 1958 e da subito è stata la Casa preferita dai presidenti, da Mao Tse Tung a Xi Jinping, fornendo auto di rappresentanza e limousine presidenziali.

Hongqi Guoya, gli interni

Foto Di: Motor1.com

Hongqi Guoya

Foto Di: Motor1.com

Un marchio premium che da qualche anno non guarda più unicamente al mercato interno, con un'espansione in 27 Paesi e ora l'Europa, dove è previsto l'arrivo di 10 modelli nel corso del 2027. Una strategia che punterà su berline, SUV e monovolume con motorizzazioni benzina, ibride, elettriche e range extender.

Cinesi d'Europa

E così Leapmotor produrrà auto in Italia

Geely pronta a partire con la produzione in Europa

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale





Tutti i motori della Fiat Grande Panda





Quindi come va la nuova BMW M3?





Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette

Ultime notizie

Il brand cinese che guarda a Stellantis e Volkswagen per produrre in Europa 17 nov - Attualità e mercato

Il ritorno della strana Porsche progettata per durare 20 anni 17 nov - Prototipi & Concept

Le 10 auto più iconiche di GTA 17 nov - Curiosità

Tutti i motori della Fiat Grande Panda 17 nov - Attualità e mercato

Il black friday di Drivalia e l'arrivo del GPL firmato DR 17 nov - Auto Aziendali e Flotte

Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale 17 nov - Curiosità

Dalla Cina arriva un SUV che punta tutto su stile e comfort 17 nov - Nuove auto

Consigliati per te





Volkswagen anticipa un concept GTI, largo e con grande alettone





Il ritorno della strana Porsche progettata per durare 20 anni





Volkswagen 2027, tutte le novità in arrivo





Le 10 auto più iconiche di GTA





La regina dei consumi è un buon investimento? Volkswagen XL1





Tutti i motori della Fiat Grande Panda





La nuova Volkswagen T-Roc R si mostra: quattro scarichi e tanta grinta