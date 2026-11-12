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E così Leapmotor produrrà auto in Italia
O meglio, collaborerà con Stellantis a Pomigliano d'Arco per dare vita alle e-car Fiat e Citroen, in arrivo nel 2028
Foto di: Citroën
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
12 nov alle 18:32
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Da tempo ci si chiede se e quando costruttori cinesi produrranno auto in Italia. La risposta è arrivata da Antonio Filosa, ceo di Stellantis, in occasione dell'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica.
Il manager italiano, interrogato sul tema delle partnership, ha infatti dichiarato
Noi abbiamo una partnership che ha molto successo commerciale, che vogliamo espandere ad altre possibilità con Leapmotor. [...] Questa partnership ci aiuterà su impianti europei, uno anche italiano, e ci aiuterà a cosviluppare soluzioni, soprattutto elettriche e elettroniche, future e importanti.
Il futuro nelle piccole economiche?
Filosa ha poi aggiunto
La partnership arriva in un contesto che speriamo essere di Made in Europe e che quindi obbligherà, tra virgolette, il partner, ad investire nello sviluppo della filiera locale, italiana, francese, tedesca, spagnola
senza però andare oltre, lasciando quindi domande circa quello che sarà lo stabilimento italiano dove troverà casa Leapmotor e sul modello (o sui modelli) cui darà vita. Anche se qualche (importante) indizio lo ha dato
"La e-car è una delle cose su cui lavoreremo intensamente insieme"
Citroën 2CV Concept (2026)
Foto di: Citroën
Basta unire i puntini per capire quindi che Leapmotor si accaserà a Pomigliano d'Arco, stabilimento già individuato da Stellantis per produrre le prossime elettriche economiche firmate Fiat, Citroen e (forse) Opel. Anche se in occasione del Salone di Parigi 2026 Florian Huettl, ceo Opel, ha ribadito l'impegno della Casa nel segmento C, lasciando intendere come il progetto di un'eventuale e-car non sia tra le priorità. Di certo a Pomigliano verranno prodotte la versione di serie della Citroen 2 CV e la sua controparte firmata Fiat, forse chiamata Koala. L'inizio della produzione è previsto per il 2028.
Ancora non si hanno dettagli su piattaforma, batterie e motori. Di certo non si punterà su autonomie da record, considerando che le e-car dovranno costare 15.000 euro e punteranno su una mobilità cittadina.
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