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Così un SUV su due ruote traina un enorme aereo di linea

All’aerodromo di Dunsfold il SUV ibrido plug-in Denza BAO 5 del gruppo BYD completa 3 traini del Boeing 747, fino a 1.600 metri totali

Foto di: Denza

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

18 nov alle 14:42

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Un SUV elettrificato che traina un Boeing 747 non è una cosa che si vede tutti i giorni. Denza, il marchio premium del gruppo BYD appena sbarcato nel Regno Unito, ha fatto muovere un "Jumbo" da circa 180 tonnellate con la sua BAO 5. Nell'ultima delle tre prove lo ha fatto usando solo due ruote motrici su quattro.

Il test si è svolto all'aerodromo di Dunsfold, nella contea inglese del Surrey, su un Boeing 747-400 uscito dal servizio attivo nel 2020 ma ancora dotato di motori e interni completi. Alla guida c'era Mark Gallifant, tecnico senior di BYD UK, che in precedenza aveva già trainato un autobus a due piani pieno di passeggeri paganti.

Tre prove, due ruote motrici

Le prove sono state tre: la prima con tutte e quattro le ruote motrici, la seconda con tre, l'ultima con due soltanto. Sommando gli spostamenti necessari per le riprese e per rimuovere le ruote, l'auto ha trainato l'aereo per un totale di 1.600 metri, più o meno quattro giri di una pista di atletica.

Fotogallery: Una Denza BAO 5 traina un Boeing 747 su due ruote

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Fonte: Denza

Gli interventi sulla BAO 5, un esemplare di serie in allestimento Ultimate, sono stati minimi. È stato fabbricato un gancio di traino su misura e i sedili posteriori sono stati rimossi per far posto a una zavorra: 4.500 kg nella prova a due ruote, 2.000 kg in quella a tre. Piccoli stabilizzatori sono stati aggiunti a ogni asse per bilanciare la rimozione della trazione su due ruote.

Il meccanismo che ha reso possibile il traino è il sistema DMO (Dual Mode Off-road), rimasto invariato rispetto alla versione di serie. Concentra tutta la coppia disponibile sulle ruote effettivamente motrici, anche quando sono solo due. Dopo ogni prova sono stati eseguiti controlli sul veicolo, che secondo l'azienda non hanno rilevato segni di stress su motore, telaio e pneumatici.

Il sistema ibrido plug-in della BAO 5

La trazione della BAO 5 arriva da un powertrain ibrido plug-in con tre motori elettrici, uno per asse più un generatore, affiancati da un motore a benzina turbo da 1,5 litri. La potenza complessiva del sistema è di 544 CV e 760 Nm di coppia.

Fotogallery: Denza BAO 5

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Fonte: Denza

L'autonomia dichiarata in ciclo WLTP è di 90 km in elettrico puro e di 864 km con il pieno di benzina e la batteria carica. La pioggia battente del giorno dei tentativi finali ha reso la pista scivolosa. Il team tecnico ha dovuto attendere che il fondo si asciugasse abbastanza da garantire aderenza sufficiente a muovere il velivolo.

Prima di questo test, la BAO 5 era già apparsa fra le novità del marchio cinese insieme ad altri modelli come la monovolume premium D9 e la sportiva Denza Z, presentate mentre Denza completa il proprio arrivo nel mercato europeo nel corso del 2026.

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