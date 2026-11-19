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Lamborghini Temerario Spyder, la scoperta più estrema

A 50 anni dalla prima Spyder di Lamborghini, debutta la Temerario con tetto rigido apribile retrattile

7:05

Foto di: Motor1.com

Andrea Farina

Di: Andrea Farina

19 nov alle 05:00

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La nuova Lamborghini Temerario Spyder nasce per aggiungere un’esperienza di guida inedita rispetto alla sorella coupé, senza rinunciare a prestazioni, rigidità strutturale e naturalmente, fascino.

La novità più importante è proprio sopra la testa: per la prima volta su di una Lamborghini Spyder, il tetto è sia rigido che retrattile, con un meccanismo capace di rivoluzionare la sua fisionomia in appena 17 secondi, rendendola peraltro la prima Spyder a tetto rigido del Toro... da 340 km/h!

Una storia lunga 50 anni

La tradizione delle Lamborghini convertibili inizia nel 1976 con la Silhouette, dotata di pannelli rimovibili, e prosegue con la Jalpa, continuando con la Diablo Roadster del 1995 che inaugura una nuova stagione di V12 senza tetto. Nel 2005 arriva la Gallardo Spyder, con una capote in tela ad azionamento elettroidraulico, seguita dalle successive evoluzioni che hanno portato alla Huracán EVO Spyder.

La Temerario Spyder rappresenta quindi un nuovo capitolo di questa storia che non si limita a riproporre una soluzione già utilizzata, ma introduce una tecnologia completamente diversa e brevettata ad hoc, con un tetto rigido che si ripiega verticalmente e lascia spazio alla guida a cielo aperto.

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Fonte: Lamborghini

Come funziona il tetto?

Il sistema di apertura è uno dei dettagli più interessanti della Temerario Spyder: il tetto si apre e si chiude in 17 secondi, come già sapete, anche in movimento fino a 50 km/h. La particolarità rimane però la cinematica verticale, progettata per limitare le conseguenze sulla distribuzione dei pesi e sul baricentro.

Un sistema tradizionale, con ripiegamento orizzontale, avrebbe innalzato il centro di gravità di circa 7 mm e spostandolo all’indietro di 11 mm.

La nuova soluzione di Lamborghini, invece, permette di abbassarlo di 3 mm quando il tetto è aperto, mantenendo sostanzialmente invariata la distribuzione longitudinale e riducendo il momento di rollio. Insomma, non è solo una questione di estetica o di praticità, ma anche di dinamica. L’aggravio di peso della Spyder Alleggerita nei confronti della Coupé Alleggerita, è di +100 kg.

Rigida dove serve, ma più comoda

Per realizzare la Spyder, Lamborghini ha modificato il telaio in alluminio intervenendo sui nodi strutturali, sull’anello centrale dell’abitacolo e sulla paratia dietro i sedili. La struttura sfrutta estrusi ad alta resistenza, elementi idroformati e fusioni a sezione cava, riducendo del 50% il numero dei componenti e dell’80% gli apporti termici delle saldature rispetto alla Huracán EVO Spyder.

Il risultato è un incremento del 6% della rigidità torsionale statica e del 9% della rigidità flessionale dinamica, oltre a un miglioramento del 6% della rigidità torsionale dinamica. Anche l’abitabilità cresce: ci sono 46 mm in più per le gambe e 22 mm in più in altezza, mentre la visibilità verso l’alto migliora del 4,7%. A bordo possono trovare spazio anche conducenti alti fino a 1,95 metri. Il bagagliaio anteriore da 112 litri permette inoltre di caricare due cabin-trolley.

Lamborghini Temerario Spyder, gli interni

Foto di: Brian Silvestro / Motor1, Lamborghini

Il V8 da 10.000 giri c’è!

La Temerario Spyder conserva il powertrain ibrido plug-in HPEV della coupé, con il V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 920 CV e 800 Nm, mentre il solo V8 eroga 800 CV e può arrivare fino a 10.000 giri/min, un valore decisamente insolito per un motore sovralimentato. I tre motori elettrici sono distribuiti tra il propulsore termico, il cambio doppia frizione a otto rapporti e l’asse anteriore.

I numeri di questa Spyder parlano chiaro: accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi e supera i 340 km/h. Può inoltre viaggiare in modalità elettrica, con una potenza di 190 CV e una velocità massima di 190 km/h.

Lamborghini Temerario Spyder, la plancia

Foto di: Brian Silvestro / Motor1, Lamborghini

Non mancano le modalità di guida, il Drift Mode su tre livelli e i freni carboceramici da 410 mm all’anteriore e 390 mm al posteriore. Il grip è poi affidato agli pneumatici Bridgestone di primo equipaggiamento, Potenza Sport oppure Race, mentre per l’inverno sono disponibili i Blizzak6.

A cielo aperto, ma senza compromessi

La capote non è l’unica protagonista dell’esperienza Spyder: il parabrezza e gli elementi posteriori del tetto sono stati studiati per guidare il flusso d’aria verso lo spoiler, limitando le turbolenze nell’abitacolo. Il lunotto posteriore mobile permette di regolare la protezione dal vento e la sonorità del V8, mentre il sistema di riscaldamento della zona collo, regolabile su tre livelli, rende più piacevole la guida anche quando le temperature scendono.

A completare il pacchetto ci sono le sospensioni, riviste per ridurre del 20% le vibrazioni secondarie, e la possibilità di scegliere un impianto di scarico in titanio Akrapovič, progettato per esaltare la voce del V8.

Lamborghini Temerario Spyder

Foto di: Brian Silvestro / Motor1, Lamborghini

Quasi 400 colori

Come ogni Lamborghini, anche la Temerario Spyder lascia ampio spazio alla personalizzazione. Il programma Ad Personam mette a disposizione circa 400 colori, tra cui nuove tonalità iridescenti come Blu Hal, Verde Agave, Oro Alba e Celeste Kami, disponibili anche con finitura opaca. Le personalizzazioni possono coinvolgere cofano, paraurti, diffusore, ala posteriore e dettagli della livrea, compreso il tricolore italiano.

L’esemplare protagonista della presentazione combina la tinta Blu Cepheus lucida con lo Shiny Black Style Pack, dettagli in carbonio a vista e cerchi Velador neri lucidi. Gli interni White Polar utilizzano pelle e Corsatex by Dinamica, con ulteriori inserti in fibra di carbonio. Per chi vuole ascoltare la musica anche quando il V8 tace, è disponibile un impianto Sonus faber da 750 watt e sette altoparlanti.

La Lamborghini Temerario Spyder parte da 318.000 euro, tasse escluse, ai quali vanno aggiunti gli eventuali optional. Il prezzo da pagare per vivere la nuova Temerario anche senza tetto, ma con la stessa voglia di ululare fino a 10.000 giri.

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