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L'affascinante raduno delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
Al Museo Alfa Romeo di Arese si è tenuto l’unico raduno completo della serie speciale nata con il team velico Luna Rossa
Foto di: Alfa Romeo
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
19 nov alle 18:00
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Dieci esemplari, dieci proprietari diversi, un solo luogo dove si sono visti tutti insieme per la prima e unica volta. Il Museo Alfa Romeo di Arese ha ospitato il raduno completo delle Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la serie speciale nata dalla collaborazione tra Alfa Romeo e il team velico Luna Rossa, prima che ogni vettura raggiunga il proprio acquirente.
La produzione, già interamente venduta, si è così conclusa con un servizio fotografico nella sede che custodisce la storia del marchio. Non si tratta di un modello qualunque: è la versione più estrema mai realizzata della Quadrifoglio, come l'ha definita Alfa Romeo.
Dieci esemplari, nessuno identico
La base di partenza è l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di serie, poi trasformata con un processo artigianale. A renderla riconoscibile è soprattutto il pacchetto aerodinamico in carbonio, ispirato alle tecnologie sviluppate nella vela ad alte prestazioni: l'ala posteriore a doppio profilo richiama i foil dell'AC75 Luna Rossa e genera fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, un valore cinque volte superiore rispetto alla versione di serie. Sotto il cofano lavora il 2.9 V6 biturbo da 520 CV.
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Fonte: Alfa Romeo
La carrozzeria sfoggia una vernice cangiante dall'effetto metallico con la caratteristica banda rossa laterale, mentre ogni vettura può avere cofano e portellone posteriore neri oppure in tinta, e cerchi in lega rossi o neri.
Sulla plancia compare una numerazione progressiva che identifica ciascun esemplare della serie limitata. Gli interni montano sedili Sparco con rivestimenti che richiamano i dispositivi di galleggiamento dell'equipaggio Luna Rossa, e la plancia integra un sottile strato ricavato da una vela originale del team.
Il raduno delle Alfa Romeo Giulia Luna Rossa
Foto Di: Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
Foto Di: Alfa Romeo
Un anno tra saloni e regate
L'Alfa RomeoGiulia Quadrifoglio Luna Rossa ha debuttato in anteprima mondiale al Salone dell'Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, pochi giorni dopo è stata protagonista dell'evento Ultimate Supercar Garage, mentre il legame con il mondo della vela l'ha portata alle due Preliminary Regatta della 38ª America's Cup: a maggio nel golfo di Cagliari e a settembre nel golfo di Napoli.
La vettura ha preso parte anche alla 44ª edizione della Mille Miglia, alla Foiling Week sul Lago di Garda e al Salone Nautico Internazionale di Genova.
La prova dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
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