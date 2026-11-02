Alfa Romeo 2027, tutte le novità in arrivo
Piccoli ritocchi per Junior, Giulia e Stelvio, mentre per il nuovo SUV compatto e per la Giulietta bisognerà attendere il 2028
Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio non sono in fase di sviluppo, nessun appuntamento per il 2027 quindi e anche per gli anni a venire non c'è nulla di certo. Quello che sappiamo quindi è che il prossimo sarà una sorta di anno di transizione per il Biscione, che per il 2028 ha in serbo due importanti novità come l'erede della Tonale e la nuova Giulietta.
Nell'attesa quindi il 2027 vedrà Alfa Romeo consolidare la propria gamma, appena rinnovata con nuovi dettagli di stile. Vediamo quindi quali sono le novità Alfa Romeo per il prossimo anno.
Alfa Romeo Junior 2027
Per l'Alfa Romeo Junior il 2027 porta in dote aggiornamenti dedicati agli interni, con pannelli porta ridisegnati, cuciture a contrasto e rivestimenti soft touch. I designer si sono concentrati anche su un'opera di differenziazione tra i vari allestimenti, riservando ai primi due rivestimenti in tessuto nero, mentre Ti e Veoce puntano ancora su Alcantara per i sedili Sabelt e nuovi elementi in Carbon con accenti rossi.
Alfa Romeo Junior (2026)
Nulla cambia lato motorizzazioni: l'Alfa Romeo Junior conferma il 1.2 ibrido da 145 CV e gli elettrici da 156 e 280 CV.
|Modello
|Alfa Romeo Junior 2027
|Carrozzeria
|Crossover piccolo
|Motori
|Mild hybrid, elettrico
|Arrivo
|Inizio 2027
|Prezzi
|da circa 28.000 euro
Alfa Romeo Giulia 2027
L'aspetto rimane quello di sempre, a cambiare sull'Alfa Romeo Giulia 2027 sono gli interni. O meglio, un dettaglio in abitacolo. Sul montante anteriore compare la telecamera puntata sul viso del guidatore, così da monitorarne l'attenzione e avvisarlo in caso di stanchezza o distrazioni.
Alfa Romeo Giulia
Il listino conferma le classiche versioni Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa, con gamma motori composta dal 2.2 turbodiesel da 160 CV a trazione posteriore e la variante da 210 CV con trazione integrale Q4. Al vertice si posizione l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, con il V6 di 2.9 litri da 520 CV e trazione posteriore. Unità che nel 2027 potrebbe cambiare per l'omologazione Euro 7.
|Modello
|Alfa Romeo Giulia 2027
|Carrozzeria
|Berlina media
|Motori
|Benzina, diesel
|Arrivo
|Ottobre
|Prezzi
|da 52.750 euro
Alfa Romeo Stelvio 2027
Per l'Alfa Romeo Stelvio 2027 vale lo stesso discorso fatto per la Giulia, con la quale condivide la piattaforma Giorgio. Nessuna modifica estetica, con l'introduzione della telecamera per monitorare l'attenzione del guidatore a rappresentare l'unica vera grande novità.
Alfa Romeo Giulia e Stelvio
La gamma motori rimane quindi la stessa della Stelvio attuale: turbodiesel e benzina, quest'ultimo riservato unicamente alla versione Quadrifoglio da 520 CV. Non dovrebbero cambiare i prezzi, che attualmente partono da 57.300 euro.
|Modello
|Omoda 4
|Carrozzeria
|SUV medio
|Motori
|Benzina, diesel
|Arrivo
|Ottobre
|Prezzi
|da circa 57.300 euro
Alfa Romeo 2027: le possibili sorprese
Detto che SUV e compatta sono attese per il 2027, non è detto che nel corso del prossimo anno non si possano vedere i primi dettagli delle due nuove Alfa Romeo, tra interni, concept o teaser a mostrarne lo stile. Ci aspettiamo naturalmente anche le prime foto spia dei muletti, per iniziare a intuire come sarà il loro aspetto.
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