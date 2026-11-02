Alfa Romeo 2027, tutte le novità in arrivo

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio non sono in fase di sviluppo, nessun appuntamento per il 2027 quindi e anche per gli anni a venire non c'è nulla di certo. Quello che sappiamo quindi è che il prossimo sarà una sorta di anno di transizione per il Biscione, che per il 2028 ha in serbo due importanti novità come l'erede della Tonale e la nuova Giulietta.

Nell'attesa quindi il 2027 vedrà Alfa Romeo consolidare la propria gamma, appena rinnovata con nuovi dettagli di stile. Vediamo quindi quali sono le novità Alfa Romeo per il prossimo anno.

Alfa Romeo Junior 2027

Per l'Alfa Romeo Junior il 2027 porta in dote aggiornamenti dedicati agli interni, con pannelli porta ridisegnati, cuciture a contrasto e rivestimenti soft touch. I designer si sono concentrati anche su un'opera di differenziazione tra i vari allestimenti, riservando ai primi due rivestimenti in tessuto nero, mentre Ti e Veoce puntano ancora su Alcantara per i sedili Sabelt e nuovi elementi in Carbon con accenti rossi.

Alfa Romeo Junior (2026) Foto di: Alfa Romeo

Nulla cambia lato motorizzazioni: l'Alfa Romeo Junior conferma il 1.2 ibrido da 145 CV e gli elettrici da 156 e 280 CV.

Modello Alfa Romeo Junior 2027 Carrozzeria Crossover piccolo Motori Mild hybrid, elettrico Arrivo Inizio 2027 Prezzi da circa 28.000 euro

Alfa Romeo Giulia 2027

L'aspetto rimane quello di sempre, a cambiare sull'Alfa Romeo Giulia 2027 sono gli interni. O meglio, un dettaglio in abitacolo. Sul montante anteriore compare la telecamera puntata sul viso del guidatore, così da monitorarne l'attenzione e avvisarlo in caso di stanchezza o distrazioni.

Alfa Romeo Giulia Foto di: Alfa Romeo

Il listino conferma le classiche versioni Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa, con gamma motori composta dal 2.2 turbodiesel da 160 CV a trazione posteriore e la variante da 210 CV con trazione integrale Q4. Al vertice si posizione l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, con il V6 di 2.9 litri da 520 CV e trazione posteriore. Unità che nel 2027 potrebbe cambiare per l'omologazione Euro 7.

Modello Alfa Romeo Giulia 2027 Carrozzeria Berlina media Motori Benzina, diesel Arrivo Ottobre Prezzi da 52.750 euro

Alfa Romeo Stelvio 2027

Per l'Alfa Romeo Stelvio 2027 vale lo stesso discorso fatto per la Giulia, con la quale condivide la piattaforma Giorgio. Nessuna modifica estetica, con l'introduzione della telecamera per monitorare l'attenzione del guidatore a rappresentare l'unica vera grande novità.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Foto di: Alfa Romeo

La gamma motori rimane quindi la stessa della Stelvio attuale: turbodiesel e benzina, quest'ultimo riservato unicamente alla versione Quadrifoglio da 520 CV. Non dovrebbero cambiare i prezzi, che attualmente partono da 57.300 euro.

Modello Omoda 4 Carrozzeria SUV medio Motori Benzina, diesel Arrivo Ottobre Prezzi da circa 57.300 euro

Alfa Romeo 2027: le possibili sorprese

Detto che SUV e compatta sono attese per il 2027, non è detto che nel corso del prossimo anno non si possano vedere i primi dettagli delle due nuove Alfa Romeo, tra interni, concept o teaser a mostrarne lo stile. Ci aspettiamo naturalmente anche le prime foto spia dei muletti, per iniziare a intuire come sarà il loro aspetto.