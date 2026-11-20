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La Porsche 550 Spyder è tornata. Ma è molto più piccola

La 550 J di Hedley Studios riprende la sportiva degli anni ’50 in scala all’80%. E' elettrica e costa 80.000 euro

Foto di: Hedley Studios

Di: Brian Potter

Tradotto da: Alberto Carmone

20 nov alle 14:00

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Una Porsche 550 Spyder da guidare davvero, ma più piccola e senza il sound del motore termico. E' la 550 J ed è la reinterpretazione elettrica realizzata da Hedley Studios in collaborazione con la Casa tedesca, riproducendo le proporzioni della sportiva degli anni ’50 in scala all’80%.

La produzione è limitata a 250 esemplari, con prezzi da 69.500 sterline (circa 80.000 euro), al netto di tasse e optional. Le prime consegne partiranno invece nella primavera del 2027.

Piccola, ma costruita come un’auto

La lettera J sta per “Junior”, ma il progetto va oltre l’idea di un modellino ingrandito. Lo sviluppo ha richiesto oltre sei anni, durante i quali Hedley Studios ha potuto consultare disegni originali, fotografie e documenti conservati negli archivi Porsche.

Il risultato conserva le forme basse e arrotondate della 550 Spyder, con l’abitacolo aperto e una carrozzeria essenziale. La lavorazione artigianale riguarda anche componenti sviluppati appositamente, dalle ruote al volante, passando per strumentazione, sospensioni e comandi.

Porsche 550 J by Hedley Studios

Foto di: Hedley Studios

Le dimensioni sono decisamente compatte: circa 2,90 metri di lunghezza e 1,20 metri di larghezza. Eppure, a bordo possono trovare posto due adulti. La 550 J non è chiaramente omologata per circolare su strada: il suo terreno sono quindi gli spazi privati.

Sotto i pannelli in fibra di carbonio trova spazio un telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza, saldato con procedimento TIG. Il peso dichiarato è di appena 350 kg, mentre l’impianto frenante utilizza pinze monoblocco Brembo e dischi ventilati, al posto dei tamburi della vettura storica.

Con il pacchetto RS arriva a 80 km/h

La configurazione standard di questa Porsche dispone di un motore elettrico da circa 11 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio. La velocità massima raggiunge i 64 km/h, mentre l’autonomia dichiarata arriva a 48 km.

Porsche 550 J by Hedley Studios

Foto di: Hedley Studios

Chi vuole qualcosa in più può scegliere il pacchetto RS, che porta la potenza a circa 22 CV e aggiunge una maggiore capacità della batteria. In questo caso si raggiungono gli 80 km/h, con una percorrenza dichiarata fino a 80 km.

Il pacchetto interviene anche sulla ciclistica, con dischi freno forati e ammortizzatori Bilstein regolabili abbinati a molle Eibach.

Porsche 550 J by Hedley Studios

Foto di: Hedley Studios

Anche la disposizione delle batterie risponde a questa filosofia: sono collocate nella zona occupata dal motore sulla 550 originale, per riprenderne l’equilibrio delle masse. La riduzione delle dimensioni ha richiesto infatti un lavoro specifico sull’organizzazione degli spazi, senza rinunciare ai due posti.

La personalizzazione è un’altra parte importante del progetto. Si possono scegliere colori e livree ispirati alle vetture storiche oppure ricorrere al Paint to Sample, arrivando ad abbinare la 550 J a una Porsche a grandezza naturale già presente in garage.

Gli ordini sono già aperti e sono previste possibilità di prova presso la sede di Hedley Studios a Bicester e in altri mercati. Ci fareste un pensierino?

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Fotogallery: Porsche 550 J by Hedley Studios

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Fonte: Hedley Studios

Fonte: Hedley Studios

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