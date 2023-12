Le auto elettriche sono pesanti, grandi e poco divertenti? Questa elettrica olandese sfida i "pregiudizi" sulle vetture a batteria. Si chiama Carice TC2 ed è una sportivetta due posti concepita col solo scopo di stampare un sorriso sul volto di chi la guida.

La caratteristica più importante è sicuramente il peso, dato che questa Carice fa registrare appena 590 kg sulla bilancia, un vero record tra tutte le elettriche.

Ispirata alle leggende del passato

Dopo aver inaugurato l'attività nel 2011, Carice ha presentato negli scorsi mesi la TC2, che nel video che vi proponiamo è stata provata dal canale YouTube Fully Charged. Il design trae ispirazione da iconiche sportive del passato, in particolare dalla classica Porsche 550 Spyder.

Tuttavia, ciò che distingue la TC2 è il fatto che non si tratta di un restomod o di una kit car: questa sportiva elettrica è stata meticolosamente progettata e costruita da zero, mettendo insieme un'estetica classica con la tecnologia moderna. A tal proposito, l'abitacolo è davvero minimalista, anche per ridurre al minimo il peso superfluo.

Al posto degli schermi, infatti, ci sono degli interruttori a levetta, mentre lo sportello della ricarica è all'interno del bagagliaio per non occupare spazio sulla piccola carrozzeria.

Dotazione spartana e 56 CV

Sempre nell'ottica di risparmiare peso, la Carice non ha servosterzo, ABS e controllo di trazione. A spingerla c'è una batteria da 31,5 kWh che alimenta un motore elettrico posteriore da 56 CV, per un'autonomia stimata di 300 km. Non ci sono dati sulle prestazioni e non sappiamo quindi quale sia la velocità massima dell'auto o l'accelerazione 0-100 km/h.

A giudicare anche dal test-drive eseguito da Fully Charged, comunque, la sportiva riesce a raggiungere l'obiettivo di far divertire a dovere tra le curve. Il prezzo? 44.500 euro, tasse escluse.