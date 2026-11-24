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Gli interni della Volkswagen Tiguan

Schermi fino a 15", sedili con massaggio e materiali curati: scopriamo come sono fatti gli interni del SUV tedesco

Foto di: Volkswagen

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

24 nov alle 07:00

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La Volkswagen Tiguan interpreta il ruolo del SUV da famiglia con un abitacolo che punta sulla tecnologia, ma anche sulla possibilità di organizzare gli spazi. La terza generazione mantiene cinque posti e un divano scorrevole, affiancandoli a schermi più grandi e sedili con dotazioni che arrivano al massaggio e alla ventilazione.

Saliamo a bordo per scoprire tutti i dettagli.

Volkswagen Tiguan, la plancia

Davanti al conducente troviamo il Digital Cockpit Pro da 10,2", separato dallo schermo centrale. Quest’ultimo misura 12,9" sulla maggior parte della gamma e arriva a 15" negli allestimenti più ricchi. Su questi c'è anche l’head-up display con proiezione delle informazioni sul parabrezza.

Il sistema multimediale permette di personalizzare le schermate e di richiamare rapidamente le funzioni utilizzate più spesso. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, mentre l’assistente vocale IDA permette di intervenire su diverse impostazioni dell’auto utilizzando richieste espresse con un linguaggio naturale.

Sotto il touchscreen della Tiguan rimangono i cursori illuminati per temperatura e volume. Sulla console troviamo invece una manopola con un piccolo display integrato: permette di regolare l’audio, scegliere il profilo di guida e modificare le atmosfere dell’abitacolo, coordinando illuminazione e suono.

Il selettore del cambio DSG è collocato sul piantone dello sterzo. Una scelta che libera la zona tra i sedili per vani portaoggetti, portabicchieri e alloggiamenti per lo smartphone.

Volkswagen Tiguan, materiali e finiture

La plancia della Volkswagen alterna superfici morbide, elementi decorativi e inserti che cambiano con l’allestimento.

Le R-Line aggiungono sedute più sportive, pannelli laterali rivestiti in ArtVelours, pedaliera in acciaio e illuminazione a trenta colori. Cambiano anche il volante e alcuni dettagli della plancia, che accompagnano la caratterizzazione più dinamica della carrozzeria.

Volkswagen Tiguan, un dettaglio della plancia

Foto di: Volkswagen

Il comfort dei sedili è uno degli aspetti più curati. Sulla R-Line troviamo il posto guida ergoActive e la funzione massaggio per i sedili anteriori. Per chi cerca una dotazione ancora più ricca sono disponibili le poltrone ergoActive Plus con rivestimenti in pelle Varenna.

Queste ultime comprendono regolazioni elettriche, memoria, riscaldamento e ventilazione. Il sistema di massaggio utilizza punti di pressione distribuiti sullo schienale, mentre la regolazione della profondità della seduta permette di adattare meglio l’appoggio delle gambe.

Volkswagen Tiguan, abitabilità e bagagliaio

La Tiguan misura 4,54 metri di lunghezza, con un passo di 2,68 m. La seconda fila si abbatte secondo lo schema 60:40. Il bracciolo centrale integra i portabicchieri, mentre le bocchette posteriori e la regolazione separata della temperatura completano la dotazione dedicata a chi viaggia dietro.

Volkswagen Tiguan, il bagagliaio

Foto di: Volkswagen

Il bagagliaio delle versioni mild hybrid e diesel ha una capacità di 652 litri, che diventa 1.650 litri abbattendo gli schienali. Il fondo regolabile su due altezze permette di scegliere tra maggiore profondità e una superficie di carico più uniforme.

Sulle eHybrid plug-in, invece, lo spazio occupato dal sistema elettrificato riduce la capacità a 490 litri, ampliabili a 1.486 litri.

A proposito della Volkswagen Tiguan

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Fotogallery: Volkswagen Tiguan, interni e bagagliaio

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Fonte: Volkswagen

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