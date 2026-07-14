Volkswagen Tiguan EDITION 20: edizione speciale per l'anniversario

Il marchio Volkswagen celebra il ventesimo anniversario di una delle sue gamme di modelli più importanti con il lancio di una versione celebrativa esclusiva. La Tiguan EDITION 20 è ordinabile da subito e ha un prezzo base di 45.300 euro.

La nuova serie speciale della Tiguan si basa sull'allestimento Life e ne abbina la dotazione di serie agli elementi di design dell'esterno R-Line e a dettagli estetici specifici. In Italia il prezzo di partenza è di 45.300 euro per la motorizzazione 1.5 eTSI da 150 CV. Per la EDITION 20 sono disponibili tutte le motorizzazioni configurabili anche sulla normale versione Life, purché raggiungano una potenza minima di 150 CV. La 2.0 TDI da 150 CV in allestimento EDITION 20 parte invece da 47.400 euro.

Un nuovo rosso metallizzato "Maple Red"

Esclusivamente per questa edizione speciale della Tiguan è stata sviluppata la vernice esterna "Maple Red Metallic". L'aspetto esteriore è caratterizzato da cornici dei finestrini in nero lucido, calotte degli specchietti coordinate e vetri posteriori oscurati. Si aggiungono modanature del paraurti anteriore in tinta carrozzeria, una protezione del bordo di carico in nero lucido e una scritta posteriore nella stessa finitura.

L'auto è equipaggiata di serie con cerchi in lega verniciati da 19 pollici di tipo "Coventry", mentre come optional sono disponibili cerchi da 20 pollici. Un'incisione laser con la denominazione sulla montante B e una proiezione del logo dalle porte aperte richiamano il carattere esclusivo della serie speciale.

All'interno, la dotazione è completata da battitacco illuminati e cuciture decorative rosse, presenti su plancia, pannelli porta, tappetini e rivestimenti dei sedili. Anche i sedili anteriori e posteriori hanno ricevuto una configurazione modificata con una parte centrale ridisegnata. Il volante presenta inoltre un inserto specifico e una cornice in una tinta dedicata, oltre alla scritta celebrativa.

Volkswagen Tiguan Edition 20 (2026), gli interni Foto di: Volkswagen

Il debutto della Tiguan al Salone di Francoforte 2007

La storia della Tiguan inizia nel novembre 2006, quando Volkswagen presentò al Salone di Los Angeles la concept car "Concept Tiguan". In seguito al riscontro ottenuto, venne presa la decisione di avviare la produzione in serie. La versione definitiva della prima generazione debuttò nel 2007 al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte e arrivò sul mercato nello stesso anno.

VW Concept Tiguan (2006) Foto di: Volkswagen

Il nome nacque da un sondaggio tra i lettori di Auto Bild ed è un termine composto dalle parole Tiger e Leguan. Grazie a un abitacolo modulabile e alla trazione integrale disponibile in opzione, il modello riuscì ad affermarsi sul mercato.

La seconda generazione, introdotta dal 2016, è cresciuta nelle dimensioni esterne e ha offerto più spazio interno, oltre a contenuti di comfort rivisti. Dal 2017 il modello è diventato la vettura più venduta dell'intero Gruppo Volkswagen, mantenendo da allora questa posizione senza interruzioni.

Successivamente, per ampliare la gamma, sono arrivate la versione a passo lungo Allspace e, nel 2020, la variante sportiva Tiguan R con una potenza di 235 kW (320 CV). I volumi di produzione sono passati dalle 120.000 unità dell'anno di debutto 2007 a quasi 911.000 veicoli nel 2019.

L'attuale Tiguan è sul mercato dal 2024

La terza generazione, disponibile dal 2024, presenta un abitacolo completamente riprogettato con un ampio touchscreen e sistemi di assistenza aggiornati. La gamma di motorizzazioni comprende diesel e benzina, mild hybrid con tecnologia a 48 volt e plug-in hybrid con un'autonomia in modalità elettrica di oltre 100 chilometri.

La Volkswagen Tiguan viene prodotta in tre stabilimenti: nello storico impianto di Wolfsburg in Germania, a Puebla in Messico e ad Anting in Cina. Complessivamente, dal lancio sul mercato nel 2007 fino a maggio 2026, sono stati venduti oltre nove milioni di esemplari in più di 60 Paesi nel mondo.