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Nuovo Lexus NX, tutti i prezzi e gli allestimenti

Il nuovo Lexus NX debutta in Europa con quattro allestimenti, motori ibridi fino a 307 CV e oltre 100 km elettrici sul plug-in

Foto di: Lexus

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

23 nov alle 08:00

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Il nuovo Lexus NX è stato presentato in anteprima europea alle Nitto ATP Finals di Torino, in corso fino al 22 novembre 2026. Il SUV ibrido arriva nelle concessionarie europee in primavera 2027, con due motorizzazioni: il plug-in hybrid NX 450h+ e il full hybrid NX 350h.

La gamma europea prevede quattro allestimenti, da Business a F SPORT. Il prezzo di partenza italiano non è stato ancora comunicato: la precedente generazione NX, oggi in listino, resta il riferimento fino all'arrivo del nuovo modello.

Lexus NX: gli allestimenti

Lexus NX: i prezzi

Lexus NX: i motori

Lexus NX: le concorrenti

Lexus NX: gli allestimenti

La gamma del nuovo NX comprende quattro livelli di allestimento: Business, Executive, Luxury e F SPORT. Tutti includono di serie fari all-weather, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante riscaldabile e regolabile elettricamente e portellone posteriore elettrico.

Lexus NX F-Sport: aggiunge barre sul tetto, spoiler posteriore, minigonne e sezioni inferiori dei paraurti in nero lucido Piano Black. I cerchi da 20" a doppia razza sottile lasciano intravedere le pinze freno rosso brillante, mentre l'abitacolo riceve finiture dedicate.

Lexus nx350h Luxury - Interni

Foto di: Lexus

Tutte le versioni montano il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e lo schermo multimediale da 14 pollici, il più grande mai montato su un NX. Di serie anche i Responsive Hidden Switches, i comandi che restano invisibili nella plancia finché la mano non si avvicina.

Il nuovo Lexus Sensory Concierge debutta per la prima volta in Europa su questo modello: coordina illuminazione, musica, climatizzazione e fragranze diffuse in abitacolo, sviluppate con Givaudan, tramite tre cartucce intercambiabili nel vano portaoggetti.

Lexus NX: i prezzi

Il nuovo Lexus NX arriva sul mercato italiano in due declinazioni: la 350h Hybrid, con trazione anteriore o integrale, e la 450h Plug-in, solo AWD. Il listino della Hybrid parte da 64.900 euro per la versione d'ingresso a trazione anteriore e arriva a 75.900 euro per la F-Sport con trazione integrale.

Lexus nx350h Luxury

Foto di: Lexus

Al centro dell'offerta c'è l'allestimento Premium+, disponibile solo AWD a 69.900 euro, mentre la Luxury, anch'essa solo AWD, costa 73.900 euro. La Plug-in parte da 69.900 euro per l'allestimento di ingresso e sale fino ai 78.900 euro della F-Sport, con la Luxury a 76.900 euro.

Lexus nx450h F-sport

Foto di: Lexus

Per la fase di lancio Lexus mette in campo una promozione che porta il prezzo d'accesso alla gamma a partire da 58.400 euro. A sostegno dell'offerta ci sono anche le formule della captive del Gruppo Toyota. Il finanziamento prevede una rata da 549 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 12.800 euro per la Hybrid e di 13.350 euro per la Plug-in. KINTO propone, invece, un noleggio a partire da 699 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 5.900 euro, valido sia per la Hybrid sia per la Plug-in.

Allestimento Motorizzazione Prezzo NX 2WD 350h Hybrid 2.5 2WD 64.900 € NX 4WD 350h Hybrid 2.5 4WD 66.900 € NX Premium+ 350h Hybrid 2.5 4WD 69.900 € NX Luxury 350h Hybrid 2.5 4WD 73.900 € NX F-Sport 350h Hybrid 2.5 4WD 75.900 € NX 4WD 450h Plug-in 2.5 4WD 69.900 € NX Premium+ 450h Plug-in 2.5 4WD 72.900 € NX Luxury 450h Plug-in 2.5 4WD 78.900 €

I prezzi sono chiavi in mano (trasporto, preconsegna e immatricolazione inclusi, IPT esclusa), da listino in vigore dal 21/11/2026. Tra gli optional, la vernice metallizzata costa 1.500 € e il tetto panoramico 1.500 €. Il Feel Pack (tetto panoramico, Mark Levinson e Digital Rear View Monitor) costa 3.500 €.

Lexus NX: i motori

Il nuovo NX 450h+ plug-in hybrid monta un quattro cilindri 2.5 litri abbinato a trazione integrale e trasmissione elettrica a variazione continua. La potenza complessiva provvisoria dichiarata da Lexus Europe è di 307 CV (226 kW), con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

La batteria cresce da 18 a 23 kWh e porta l'autonomia in modalità elettrica oltre i 100 km. È la prima Lexus NX plug-in hybrid compatibile con la ricarica rapida in corrente continua: dal 10 all'80% in circa 28 minuti.

Lexus nx450h F-sport

Foto di: Lexus

L'NX 350h full hybrid dichiara una potenza provvisoria di 199 CV (146 kW), con trazione anteriore o integrale a scelta. Lexus ha ridotto peso e numero delle celle della batteria, migliorando il sistema di raffreddamento rispetto alla generazione precedente.

Entrambe le motorizzazioni rispettano lo standard Euro 7 e tutte le versioni del nuovo NX possono ora trainare fino a 1.500 kg, 500 kg in più rispetto al modello precedente. Il SUV misura 4,69 m di lunghezza, 1,865 m di larghezza e ha un passo di 2,69 m.

Lexus NX: le concorrenti

La Lexus NX si muove nel cuore del segmento dei D-SUV premium, dove le rivali dirette sono quasi tutte ibride plug-in. La NX 450h+ parte da 69.900 euro chiavi in mano e arriva a 78.900 euro per la F-Sport, mentre la 350h Hybrid copre la fascia tra 64.900 e 75.900 euro. Sono cifre in linea con quelle di Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC e Volvo XC60 che condividono con la giapponese misure e posizionamento.

A cambiare è l'approccio. Le tedesche puntano su prestazioni e potenze più elevate, la Volvo sul rapporto tra prezzo e dotazioni, la Genesis GV70 sull'alternativa elettrica a prezzi simili. La Lexus risponde con la tradizione dell'ibrido e con una lunghezza leggermente inferiore alla concorrenza.

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