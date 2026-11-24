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Chi ha venduto più auto in Europa a ottobre 2026: la classifica

La crescita rallenta a ottobre: +3,6% grazie a Francia, Regno Unito e Italia. Sempre più in alto le EV. Su BMW e Toyota, coi cinesi

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Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

24 nov alle 08:42

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A ottobre 2026, secondo i dati di Acea, l'Associazione dei costruttori europei di automobili, tra Unione Europea, Paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera) e Regno Unito sono state immatricolate 1.128.252 auto nuove, un numero che paragonato a 1.090.994 di ottobre 2025 rappresenta una crescita del 3,4%.

Da inizio 2026 sono invece 11.682.800 le nuove targhe emesse in EU+EFTA+UK, con un +6,0% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tornando al solo mese di settembre notiamo che tutti i mercati principali registrano aumenti nelle immatricolazioni e che tra questi le crescite maggiori sono quelle di Francia (+7,0%), Regno Unito (+5,4%) e Italia (+5,0%).

Benzina e diesel ancora giù

Tra gennaio e ottobre 2026 le auto elettriche hanno raggiunto il 24,8% del mercato europeo (EU+EFTA+UK) con 2.901.643 targhe (+43,5%), confermandosi la seconda alimentazione più diffusa a livello continentale e superando ancora una volta le auto a benzina.

Al primo posto ci sono ancora le auto ibride (mil hybrid e full hybrid), che nei primi dieci mesi del 2026 hanno toccato quota 4.165.606 unità (+8,9%), ovvero il 35,6% delle nuove immatricolazioni.

Al terzo posto restano le auto a benzina (2.402.042 e 20,5% di quota), con un crollo su base annua: -18,9%. A seguire troviamo poi le auto ibride plug-in in crescita del 20,9% (1.255.901 unità e 10,7% del totale), le diesel ridotte a 696.959 vetture (5,9% del mercato) con un pesante -20,8% e le altre alimentazioni che con le loro 260.649 auto rappresentano il 2,2% del mercato (-10,5%).

Le alimentazioni più vendute in Europa gennaio-ottobre 2026

Alimentazione Immatricolazioni Quota mercato UE Ibride (MHEV e HEV) 4.165.606 35,6% Elettriche (BEV) 2.901.643 24,8% Benzina 2.402.042 20,5% Ibride plug-in (PHEV) 1.255.901 10,7% Diesel 696.959 5,9% Altre alimentazioni 260.649 2,2%

La classifica per gruppi, chi ha venduto di più a ottobre 2026

Nei primi dieci mesi del 2026, il mercato europeo continua a essere dominato dal Gruppo Volkswagen, che mantiene il comando con il 25,3% delle immatricolazioni, seguito da Stellantis (14,4%) e Renault (9,2%). Tra i grandi gruppi "storici" crescono soprattutto Stellantis (+3,5%), BMW (+3,8%) e Mercedes (+3,5%), mentre le flessioni principali sono quelle di Ford (-15,2%), Nissan (-9,8%, Renault (-3,7%) e Hyundai (-3,2%).

Continua invece la scalata alle classifiche europee da parte dei gruppi cinesi, guidata dai grandi numeri di Geely (+14,6%) e BYD (+132,7%) e SAIC (+21,7%) che superano Ford, ma anche da Chery (+240,2%), Lepamotor (+390,4%) e Xpeng (+171,8%). Bene anche Tesla al +51,1% e Mazda al +13,9%.

Gruppo Unità ottobre 2026

(EU + EFTA + UK) Var % su ottobre 2025 Gruppo Volkswagen 286.055 -7,6% Stellantis 144.786 -8,0% Gruppo Renault 102.070 -9,8% Gruppo BMW 86.043 +4,6% Gruppo Hyundai 80.005 -1,7% Gruppo Toyota 77.059 +3,2% Mercedes-Benz 56.496 +0,9% Gruppo Geely 41.564 +15,4% BYD 38.755 +118,9% Chery Automobile 34.499 +150,8% SAIC Motor 32.592 +36,2% Ford 26.661 -20,1% Nissan 19.180 -3,5% Leapmotor 14.056 +246,4% Suzuki 13.135 -5,1% Mazda 12.987 +11,8% Tesla 12.116 +76,6% Jaguar Land Rover 8.692 +10,8% Honda 6.253 +22,6% Xpeng 5.793 +165,3% Mitsubishi 2.128 -2,8%

Le immatricolazioni europee degli ultimi mesi

Chi ha venduto più auto in Europa a maggio 2026: la classifica

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