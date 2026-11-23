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Perché con il nuovo codice della strada si rischia di non poter più usare l'auto

La bozza del nuovo codice della strada obbliga a rispondere alle campagne di richiamo, pena il fermo del veicolo

Foto di: Pixabay

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 11:30

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Si sente spesso parlare di richiami auto, con le Case impegnate a sistemare problemi più o meno gravi sui propri modelli. Di certo in molti hanno sentito parlare degli airbag Takata, ma si tratta solo della punta di un iceberg fatta di verifiche tecniche per eliminare difetti di fabbrica. Un qualcosa da non prendere sottogamba, non solo per questioni di sicurezza.

Nella bozza del testo del nuovo codice della strada infatti si legge

"Decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione nell’elenco telematico relativo alle campagne di richiamo di cui agli articoli 117 e 191, è vietato circolare con un veicolo presente nell'elenco telematico medesimo"

Circolazione vietata

L'articolo 191 del nuovo codice della strada - che ricordiamo è ancora una bozza e deve essere approvato dal Parlamento - rende quindi obbligatoria l'adesione alle varie campagne di richiamo ufficiali, pena di fatto l'impossibilità di rivendere il veicolo o di passare la revisione. Il tempo utile è di 24 mesi, dunque un lungo lasso di tempo, terminato il quale il veicolo diventa fuorilegge. Il testo dell'articolo recita infatti

"Se il costruttore riscontra che, decorsi ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive di cui al comma 1, secondo periodo, un veicolo non è stato sottoposto ai necessari adeguamenti, provvede ad inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione, del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al relativo aggiornamento. L’elenco, di cui al 196 primo periodo, può essere integrato secondo i criteri e le modalità fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. I veicoli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 non possono essere sottoposti alle procedure tecniche e amministrative di competenza degli Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione applicabili ai medesimi veicoli, fatta eccezione per la rottamazione quale veicolo fuori uso"

Ci si ritroverebbe quindi in possesso di un veicolo che, in fase di revisione, verrebbe bocciato ma non solo. Anche un passaggio di proprietà - una delle procedure a carico degli Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione - viene bloccato. Ma non solo. Il tema dei richiami veicoli infatti è trattato anche dall'articolo 79 del nuovo codice della strada:

"Decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione nell’elenco telematico relativo alle campagne di richiamo di cui agli articoli 117 e 191, è vietato circolare con un veicolo presente nell'elenco telematico medesimo"

Richiami auto: come controllare

Come detto quello dei richiami auto non è certo un tema nuovo. Difetti, anomalie e problemi emergono anche anni dopo la commercializzazione dei vari modelli, con i costruttori impegnati a effettuare controlli in officina, per ripristinare il corretto funzionamento dei vari elementi dell'auto. Operazioni che non comportano costi da parte dei proprietari e organizzate tramite comunicazioni ufficiali da parte delle Case, che inviano lettere informative invitando gli interessati a prendere appuntamento per i controlli.

Può però capitare che, a causa di cambi di indirizzo o disguidi nelle consegne, la comunicazione non arrivi a destinazione. Per questo motivo sul sito dell'Unrae è presente un elenco pubblico dei richiami auto, liberamente consultabile. Basta inserire marca del proprio veicolo e VIN (numero di telaio) per verificare l'eventuale attivazione di una campagna di richiamo.

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