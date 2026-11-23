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La Ferrari di Steve McQueen venduta per 18,9 milioni di dollari

Prezzo da capogiro per la Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider dalla storia ben documentata: 17,2 milioni di euro

Foto di: Gooding&Company, Mathieu Heurtault

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

23 nov alle 12:04

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La Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider del 1967 di Steve McQueen è stata venduta per 18.925.000 dollari all'asta Retromobile New York di Gooding Christie's, l'equivalente di 17,2 milioni di euro.

È stata la prima apparizione pubblica di questa vettura all'asta. Il telaio 10453 è il sesto di soli 10 NART Spider mai costruiti dalla Ferrari.

Le offerte sono iniziate a 10 milioni di dollari durante la vendita di due giorni al Retromobile New York e sono salite a un prezzo di martello di 17,2 milioni di dollari prima delle commissioni. Il premio dell'acquirente ha spinto il numero finale a 18,9 milioni di dollari, un risultato che colloca questo NART Spider saldamente nel territorio delle "blue-chip" per le auto stradali all'asta.

La ciliegina sulla torta delle vendite milionarie Ferrari

La vendita conclude una recente serie di risultati d'asta a otto cifre per Ferrari che ha incluso due Ferrari quasi identiche vendute lo stesso giorno all'inizio di questo mese.

Fotogallery: Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen

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Fonte: Gooding & Christie's

Gooding & Co. la chiama "NART Spider", un nome non ufficiale legato al North American Racing Team di Luigi Chinetti, che ha commissionato la piccola serie a Scaglietti. Il telaio 10453 ha lasciato la fabbrica finito in Blu Sera su pelle Connolly nera, una delle due vetture originariamente verniciate di quella tonalità. McQueen lo ha fatto riverniciare in un blu metallizzato più scuro, ha rifatto le cuciture dei sedili, rimosso i paraurti e installato una console radio.

Ma non è un record

Il risultato di 18,9 milioni di dollari non ha stabilito un nuovo record per un NART Spider. Il telaio 10709, un'auto con un solo proprietario senza storia di incidenti, è stato venduto per 27.500.000 dollari all'asta di RM a Monterey nell'agosto 2013. Quella cifra rimane ancora la vendita di riferimento per il modello.

La Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. venduta all'asta da RM Sotheby's nel 2013

Foto di: RM Sotheby's

Questa differenza si avvicina a 8,6 milioni di dollari. Si rifà a ciò che ogni auto porta con sé nella sua storia. Entrambe sono veri NART Spider con motori matching-numbers, ma i dossier che le case d'asta costruiscono attorno a loro sono molto diversi.

Il telaio 10453 ha trascorso circa 40 anni all'interno di una singolare collezione americana di Ferrari prima di questa vendita. Il suo attuale proprietario ha acquistato l'auto da un concessionario Ferrari di Long Island nel 1986 e l'ha tenuta fuori dalla vista del pubblico fino a quando Gooding Christie's l'ha inserita in lista con una stima tra 15 milioni e 20 milioni di dollari.

Nel suo test su strada originale del settembre 1967, Road & Track ha definito la NART Spider decappottabile "l'auto sportiva più soddisfacente del mondo". Questa affermazione spiega ancora perché i collezionisti inseguano qualsiasi Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider indipendentemente dalla sua documentazione.

La storia include un incidente e modifiche personalizzate

McQueen ha ricevuto il telaio 10453 nuovo nel 1967. Poco dopo averlo acquistato, l'auto è stata coinvolta in un incidente sulla Pacific Coast Highway. La descrizione della casa d'aste tratta quell'incidente come parte del record documentato piuttosto che un difetto da nascondere.

Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen

Foto di: Gooding & Christie's

La sua riverniciatura e i cambiamenti all'interno sono seguiti, alterando l'auto dalla sua specifica Blu Sera di fabbrica senza cancellare il suo status di matching-numbers. La carrozzeria originale Scaglietti e il transaxle sono rimasti intatti attraverso ogni proprietario successivo. Ecco perché gli specialisti trattano ancora l'auto come non restaurata piuttosto che ricostruita.

Quella storia di incidenti è la ragione più chiara tra il risultato del 2013 del telaio 10453 e quello del telaio 10709. Gli acquirenti che valutano la provenienza celebrità contro una storia pulita di un solo proprietario per lo stesso modello apparentemente hanno valutato la differenza a quasi 8,6 milioni di dollari.

Il debutto di Retromobile New York al Javits Center ha anche visto la Billy Joel Motorcycle Collection come una spedizione principale insieme alla Ferrari. Gooding Christie's ha servito come casa d'aste ufficiale dello show per questa prima edizione nordamericana dell'evento classico di Parigi. Gooding Christie's non ha detto se il formato tornerà nel 2027.

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Fonte: Gooding & Company

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