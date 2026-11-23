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Perché questo SUV di BYD non potrà essere venduto in Europa

Secondo un tribunale la BYD Ti7 è troppo simile alla Land Rover Defender e ha ordinato un divieto di vendita in tutta l'UE

Foto di: Motor1.com

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Massimo Grassi

23 nov alle 14:00

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Jaguar Land Rover ha vinto un importante round nella sua battaglia legale contro BYD. Il Tribunale Distrettuale dell'Aia ha infatti stabilito che il SUV Ti7 del produttore cinese viola il design registrato dell'UE per la Land Rover Defender. Il giudice ha quindi vietato a BYD di importare, produrre e vendere il veicolo in qualsiasi modo nell'Unione Europea.

La BYD Ti7 è SUV plug-in a cinque o sette posti lanciato in Cina l'anno scorso, pronto per debuttare su altri mercati. Europa esclusa. Forme squadrate, profili verticali, linea del tetto piatta e ruota di scorta montata sul retro sono ingredienti decisamente familiari che - anche a detta del giudice - conferiscono un profilo decisamente simile a quello della Defender.

La parola alla difesa

Secondo gli avvocati di BYD i due SUV hanno molte caratteristiche distintive. I legati della Casa cinese hanno sottolineato le differenze a livello di gruppi ottici, griglia anteriore, paraurti, cofano, finestrini e passaruota. Elementi che non hanno però convinto il tribunale, che ha così concluso come tutti gli elementi portati all'attenzione non fossero sufficienti a cambiare le similitudini.

Land Rover Defender

BYD Ti7

Il perché del no alla commercializzazione

Secondo la sentenza, l'aspetto della Land Rover Defender è definito da diversi elementi distintivi: passaruota allargati con profili arrotondati, il pannello integrato nel montante C, una vetrata continua e il profilo complessivo. Presi insieme, il giudice ha ritenuto che queste caratteristiche conferiscano alla Defender un design riconoscibile che la BYD Ti7 viola.

Il caso si concentra su un design registrato nell'UE risalente al 2018, prima che l'attuale generazione della Defender facesse il suo debutto un anno dopo. Questa distinzione è importante perché JLR si è basata sulla sua registrazione di design, piuttosto che sostenere semplicemente che BYD abbia copiato le forme del SUV. Nonostante le differenze evidenziate da BYD, il tribunale le ha valutate non sufficienti.

La sentenza dà alle filiali europee di BYD solo una settimana dalla ricezione del giudizio per smettere di violare i diritti di design registrati di JLR. Il divieto copre l'importazione, la produzione, l'offerta di vendita, la vendita, lo stoccaggio, la consegna o la commercializzazione del Ti7 in qualsiasi modo nell'Unione Europea. In altre parole, BYD semplicemente non può portare il SUV all'interno dei mercati dell'UE in attesa che la disputa si risolva.

Land Rover Defender

BYD Ti7

L'ignorare la sentenza comporta anche conseguenze finanziarie: il tribunale ha stabilito una multa di 100.000 euro per ogni giorno, o parte di un giorno, di violazione della sentenza. In alternativa, il Gruppo Jaguar Land Rover può optare per una penalità di 25.000 euro per ciascuna violazione, con importo massimo limitato a 10 milioni.

E ora?

Bisogna sottolineare però un fatto: la BYD Ti7 non è ancora in vendita in Europa e BYD ha dichiarato di non avere piani concreti per la commercializzazione nel Vecchio Continente lì. Ciò rende la sentenza più una precauzione contro un potenziale lancio europeo che una risposta a un'operazione di vendita consolidata.

Vale anche la pena sottolineare che questa è una sentenza preliminare, non necessariamente l'ultima parola nella disputa. JLR ha sei mesi per avviare procedimenti principali se vuole perseguire ulteriormente il caso. La battaglia legale potrebbe quindi continuare, anche se l'ultima decisione dà al produttore britannico un chiaro vantaggio nell'UE.

Un altro fatto rilevante riguarda il mercato britannico: JLR infatti non ha il divieto di vendita nel Regno Unito, in quanto il tribunale olandese si è dichiarato non competente a deliberare sulla filiale inglese del brand cinese. La Ti7 è già ordinabile, con le prime consegne previste per gennaio 2027.

BYD potrà quindi continuare a vendere il suo nuovo SUV al di là della Manica, mentre ha diritto a contestare la sentenza del tribunale olandese. In una dichiarazione rilasciata alla Reuters, il produttore cinese ha insistito sottolineando il fatto che la Ti7 sia stata sviluppata indipendentemente e non violi quindi alcun diritto di proprietà intellettuale di JLR:

La BYD Ti 7 è il risultato del lavoro di design indipendente di BYD e non viola alcun diritto di JLR. Seguiremo ogni via legale per dimostrare che questa decisione è errata

L'appello potrebbe prolungare la disputa, sebbene il divieto del tribunale olandese rimanga in vigore a meno che non venga contestato con successo.

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Fonte: Rechtbank Den Haag

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