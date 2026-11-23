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Bastano 2 assi e meno di 4 metri per campeggiare?

Lungo solo 3,40 metri con 2 posti letto, ecco un minuscolo van firmato Suzuki, con 2 posti letto

Foto di: Suzuki

Di: Fabian Grass

Tradotto da: Massimo Grassi

23 nov alle 15:00

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Chi ha bisogno di una conversione in camper elaborata e costosa, quando basta così poco per andare in campeggio? Con il nuovo Spacia Base Suzuki come un piccolo furgone lungo appena 3,40 metri possa trasformarsi in un mini van per due persone. E la cosa migliore è che le due cosiddette Multiboard fanno già parte dell'equipaggiamento di serie.

Presentato per la prima volta nel 2022 il mini furgone Suzuki si è recentemente rinnovato, con nuovo design, motore più efficiente e molte più possibilità nell'abitacolo. Privo di sedili posteriori offre un sorprendente spazio di carico flessibile.

Metti e togli

Al posto di classici mobili da campeggio fissi, il Suzuki nuovo Spacia Base utilizza due pannelli rimovibili e otto tubi di supporto. Le Multiboard possono essere fissate in diverse posizioni nel vano di carico. A tal scopo, le apposite guide sono già integrate nei rivestimenti laterali, per dare vita a sette configurazioni diverse.

Si va dal semplice tavolino laterale a una grande superficie di lavoro fino a una parete divisoria che consente di suddividere il vano di carico in diverse aree. Un'altra configurazione divide il vano di carico sia in lunghezza sia in altezza. Se invece si necessita di tutto lo spazio disponibile, si può utilizzare il pianale di carico quasi piatto, ad esempio per biciclette, attrezzature da campeggio o acquisti più grandi.

Foto Di: Suzuki

Foto di: Suzuki

Diventa davvero interessante ovviamente in campeggio. Per una sola persona, lo schienale del sedile del passeggero viene reclinato in avanti e con i pannelli si crea una superficie piatta per dormire. C'è persino spazio per bagagli o altra attrezzatura. Chi desidera pernottare in due, può reclinare gli schienali di entrambi i sedili anteriori all'indietro e collegare i pannelli per una letto più ampio.

Serve naturalmente un materasso o un'appropriata imbottitura per dormire. E con una lunghezza del veicolo di appena 3,395 metri, il comfort per le persone particolarmente alte potrebbe essere limitato. Tuttavia, la conversione è estremamente semplice. I pannelli vengono semplicemente inseriti nei supporti esistenti e possono essere riposti di nuovo dopo la notte.

Foto Di: Suzuki

Foto di: Suzuki

Non è necessario un ingombrante mobilio che occupa costantemente prezioso spazio di carico. Soprattutto in un veicolo di queste dimensioni, ciò può fare una notevole differenza nella vita quotidiana. Anche al di fuori del campeggio, Suzuki ha pensato a tutto. I due pannelli possono essere utilizzati come tavolo per lavorare o mangiare, come ulteriore ripiano per attrezzi e bagagli, o verticalmente come parete divisoria.

Sotto il cofano corto lavora un motore turbo benzina di 660 centimetri cubici della famiglia R06A, che Suzuki combina con un sistema mild hybrid. In frenata, l'energia viene recuperata per poi assistere il motore a combustione durante l'accelerazione. La dotazione di serie include anche un cruise control adattivo con funzione Stop-and-Go e un assistente alla frenata d'emergenza che può rilevare anche pedoni e ciclisti.

Foto Di: Suzuki

Foto di: Suzuki

Il nuovo Suzuki Spacia Base ha debuttato in occasione della Fieldstyle Expo in Giappone, mentre il lancio ufficiale sul mercato è previsto per l'inverno 2026. Suzuki non ha ancora annunciato i prezzi, ma potrebbe costare leggermente di più rispetto ai 1.471.800 yen (circa 8.500 euro) della generazione attuale.

È decisamente improbabile che il piccolo van Suzuki arrivi in Italia. Bisogna comunque sottolineare come non sia pensato come un camper completo: mancano cucina, bagno e altre attrezzature per il camping. Chi cerca un van completo con dimensioni ridotte può orientarsi sull'Ari 458 Pro.

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